Día del Amor y la Amistad en Colombia 2026: por qué se celebra en una fecha diferente

En Colombia, el Día del Amor y la Amistad se celebra con una excepción en el calendario internacional de celebraciones románticas, lo que no es muy común entre los demás países de la región.

Y es que en la mayoría de los territorios vecinos, la efeméride tradicional se conmemora el 14 de febrero. En contraste, en el territorio nacional la festividad se trasladó a septiembre, teniendo en cuenta varios factores relacionados con los gastos típicos del inicio de año.

Según la información publicada por la Alcaldía de Bogotá en su sitio web, “En los años 60 los comerciantes promovieron que la fecha se cambiara a una época diferente al comienzo de año, pues debido a las compras navideñas y el inicio de la temporada escolar, los ciudadanos no tendrían los recursos suficientes para festejar”.

Por esta razón, se eligió un mes en el que los gastos para las personas no sean tan elevados, puesto que el regreso a clases acarrea la compra de los útiles escolares, uniformes y demás implementos necesarios para que los pequeños puedan desarrollar sus jornadas con tranquilidad. Por otra parte, aquellos que no tienen la responsabilidad de los hijos suelen estarse recuperando de los gastos decembrinos y los típicos viajes de inicio de año.

Del mismo modo, existe una versión más sobre el cambio de la festividad y está relacionada con el vacío de eventos en el calendario local. El instituto de inglés Jamestown English Center expuso en su portal que “otra de las razones que motivaron el traslado de la fecha fue el hecho de que en nuestro país, en septiembre, no había una celebración especial”.

De acuerdo con esta misma fuente, el origen del día se vinculó directamente a la tradicional celebración de San Valentín, pero con una adaptación: “El origen del día de Amor y Amistad en Colombia está directamente vinculado a la celebración de San Valentín”, indicaron desde el instituto, lo que hace que en el territorio nacional se lleve a cabo la celebración en una época completamente distinta a otras regiones, como es el caso de México, Chile, Cuba, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Perú, que sí celebran en esta fecha.

La dinámica del Día del Amor y la Amistad en Colombia no solo se diferencia por la fecha, sino por la variedad de actividades y por las integraciones realizadas entre los amigos en una fecha dedicada comúnmente al romance, puesto que en septiembre también se reúnen aquellos que tienen lazos más allá de una pareja, debido a que la inclusión de los amigos en los planes para esta temporada ha resultado especialmente apreciada.

Y es que en esta temporada es común encontrarse con una gran variedad de flores, globos y detalles en tiendas y restaurantes, puesto que las parejas encontraron el entorno propicio para cenas y salidas. Además, las amistades cobraron protagonismo con reuniones y actividades grupales que les recuerdan que no solo el amor romántico hace feliz al ser humano, debido a que existen otros lazos igual de importantes que se deben fortalecer en fechas como esta.

En este contexto, en Colombia se destaca la celebración llamada amigo secreto, caracterizada por el intercambio de regalos para sorprender a los seres queridos, por lo que tiene un significado aún más allá de las actividades realizadas con la pareja y hasta se realiza con familiares.

Pese a la creciente popularidad comercial del 14 de febrero gracias a las redes sociales, la fecha más representativa en Colombia sigue siendo el tercer sábado de septiembre, tiempo elegido para conmemorar el Día del Amor y la Amistad.

En cuanto a la celebración de esta jornada en 2026, se confirmó que será el sábado 19 de septiembre, aunque las parejas y amigos siguen aprovechando cualquier oportunidad para demostrarse su cariño.