Tres hospitales universitarios de Colombia ingresan al top 100 global de centros médicos académicos

Las tres instituciones colombianas fueron reconocidas internacionalmente por su excelencia médica, investigación y formación de profesionales en salud. - crédito Fundación Valle del Lili, Fundación LaCardio y la Fundación Santa Fe

La Fundación Valle del Lili, la Fundación Cardioinfantil - LaCardio y la Fundación Santa Fe fueron incluidas entre los 100 mejores hospitales universitarios del mundo en el ranking Global Top 250 Hospitals 2026 de Brand Finance. La presencia de estas instituciones en la lista resalta el posicionamiento del país en el ámbito de la medicina académica internacional.

El informe Global Top 250 Hospitals 2026 de Brand Finance ubicó a la Fundación Valle del Lili en la posición 45, lo que la convierte en la institución colombiana mejor posicionada y la segunda en Latinoamérica, únicamente superada por el Hospital Italiano de Buenos Aires, que ocupó el puesto 28.

En la misma clasificación, la Fundación Cardioinfantil - LaCardio figura en el puesto 48, mientras que la Fundación Santa Fe ascendió dos lugares respecto al año anterior y se ubicó en el puesto 54. Las tres instituciones integran el top 5 de hospitales universitarios de América Latina.

Según declaraciones del doctor Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de LaCardio, recogidas por La Republica, “los hospitales universitarios son fundamentales para un sistema de salud robusto porque concentran capacidades clínicas avanzadas, forman talento y generan conocimiento aplicable a la práctica asistencial”.

Cendales también subrayó que “al integrar investigación, docencia y atención, estos hospitales lideran innovación traslacional y gobernanza clínica, contribuyendo a reducir la variabilidad y a mejorar los resultados en salud a nivel poblacional”.

La Fundación Valle del Lili se posicionó como el hospital universitario colombiano mejor ubicado en el ranking mundial de Brand Finance. - crédito Fundación Valle del Lili

El ranking y su relevancia internacional

El listado World’s Top 100 Academic Medical Centers (AMCs) de Brand Finance evalúa la fortaleza de la marca hospitalaria con base en la reputación, la excelencia clínica, la investigación y la atención al paciente. Los primeros lugares del ranking corresponden a entidades de Estados Unidos y el Reino Unido. Johns Hopkins Medicine ocupa el primer puesto con 83,3 puntos, seguido por Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust y Stanford University Medical Center, que subió posiciones frente al año anterior.

El ranking también evidenció una mayor diversificación geográfica respecto a ediciones previas, con la inclusión de hospitales líderes de India, Canadá y Singapur. Entre los destacados figuran el All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) en Delhi, el University Health Network de Canadá y el Singapore General Hospital. Estos resultados confirman el avance de Asia y otros mercados en la consolidación de instituciones médicas de alto nivel global.

LaCardio ocupó el puesto 48 a nivel global, consolidando su liderazgo en formación e innovación médica en Colombia. - crédito LaCardio

El contexto colombiano: logros y desafíos

A pesar de la consolidación de estos hospitales universitarios, el sistema de salud colombiano enfrenta una coyuntura compleja. El gobierno encabezado por Gustavo Petro ha impulsado reformas estructurales orientadas a la salud preventiva y a la eliminación de las EPS como intermediarios financieros. No obstante, estas propuestas no han superado los trámites legislativos. Además, según lo conocido en el sector, varias EPS han sido intervenidas por dificultades financieras, lo que ha afectado la prestación oportuna de servicios y la entrega de medicamentos.

En este contexto, la inclusión de tres hospitales nacionales en el top 100 mundial adquiere un contraste relevante. Según el medio ya mencionado, para Cendales, el reconocimiento “pone de relieve que el sistema de salud colombiano ha logrado consolidar instituciones con capacidades clínicas y académicas de estándar internacional. Este resultado refleja fortalezas estructurales en gobierno médico, formación de talento, investigación aplicada y gestión de alta complejidad, construidas a lo largo del tiempo y no atribuibles a un efecto coyuntural”.

El directivo también mencionó que el desafío actual pasa por preservar, articular y escalar estas capacidades dentro de un marco regulatorio que garantice sostenibilidad y coherencia al sistema.

La Fundación Santa Fe ascendió posiciones en el listado internacional, reafirmando su compromiso con la excelencia clínica y académica. - crédito Fundación Santa Fe

Proyección y rol estratégico de los hospitales universitarios

El ranking de Brand Finance también incluyó, entre los puestos 101 y 250, a otros hospitales colombianos como el Hospital Universitario de Santander, el Hospital Universitario San Vicente de Paúl y el Instituto Nacional de Cancerología. Esto sitúa a Colombia entre los diez países con más clínicas y hospitales destacados a nivel global.

Para Cendales, estos hospitales universitarios “no solo representan casos de éxito, sino que están llamados a desempeñar un rol estratégico en la definición de modelos replicables que contribuyan a la evolución y fortalecimiento del sistema de salud colombiano”.