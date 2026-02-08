Colombia

Riña y disparos en Bosa dejaron cuatro personas heridas y una motocicleta incinerada por la comunidad

La Policía intervino tras la alerta ciudadana y puso a disposición de la Fiscalía a varios de los implicados, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido

Una riña registrada en el barrio La Paz, en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá, dejó cuatro personas heridas, entre ellas un menor de un año, y culminó con la incineración de una motocicleta por parte de la comunidad, informaron las autoridades.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 7 de febrero de 2025 y generaron una rápida intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de que ciudadanos alertaran sobre la presencia de personas armadas y disparos en vía pública.

Discusión entre recicladores derivó en enfrentamiento

De acuerdo con la información oficial, el incidente se inició tras una discusión entre un grupo de recicladores y la administradora de una recicladora ubicada en el sector. La confrontación escaló y derivó en una riña entre varias personas.

Durante el enfrentamiento, un hombre que se movilizaba en una motocicleta accionó un arma de fuego tipo revólver, lo que ocasionó que varias personas resultaran lesionadas y que habitantes del sector reaccionaran contra el vehículo involucrado.

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, indicó que la situación fue atendida gracias a la denuncia ciudadana, lo que permitió la llegada oportuna de uniformados para controlar el orden público.

Una confrontación registrada en el
Una confrontación registrada en el barrio La Paz, en el suroccidente de Bogotá, involucró el uso de un arma de fuego y dejó personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. - crédito captura de video

Cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor

Según el reporte entregado por la Policía, cuatro personas resultaron heridas durante los hechos, entre ellas un menor de tan solo un año, quien fue trasladado al Hospital de Bosa, donde recibe atención médica.

“En este hecho, una de estas personas portaba un arma de fuego tipo revólver. Esta persona se movilizaba en una motocicleta, la cual es incinerada. De este hecho resultan cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de un año, que está siendo atendido en el Hospital de Bosa”, señaló el oficial según Blu Radio.

Las autoridades no precisaron el estado de salud de los demás lesionados, pero confirmaron que fueron atendidos por personal médico tras el incidente.

Motocicleta fue incinerada por habitantes del sector

Luego de los disparos, la comunidad del barrio La Paz incineró la motocicleta en la que se movilizaba la persona que accionó el arma de fuego. La acción se produjo antes de la llegada de las autoridades y quedó registrada en videos difundidos en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo varios ciudadanos rodean el vehículo y posteriormente le prenden fuego, mientras otras personas intentan retener a algunos de los presuntos involucrados en la riña.

La Policía atendió el llamado
La Policía atendió el llamado de la comunidad tras una alteración del orden público en el barrio La Paz. El caso quedó en manos de la Fiscalía. - crédito captura de video

Otras versiones son materia de investigación

Testigos del sector señalaron que los hechos también estarían relacionados con un presunto intento de hurto, versión que es analizada por las autoridades. De acuerdo con estos relatos, durante el supuesto robo se habrían producido varios disparos, lo que dejó personas lesionadas por arma de fuego.

La Policía Metropolitana de Bogotá aclaró que todas las versiones están siendo evaluadas y que será la Fiscalía General de la Nación la encargada de establecer con exactitud las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Capturas y judicialización

Las autoridades confirmaron que varias personas fueron capturadas por su presunta participación en los hechos y puestas a disposición de la Fiscalía, que adelanta el proceso de judicialización correspondiente.

Hasta el momento, no se ha informado el número exacto de capturados ni los delitos que se les imputarán, mientras avanzan las investigaciones y la recolección de material probatorio, incluidos testimonios y registros audiovisuales.

La situación fue controlada por
La situación fue controlada por uniformados tras la denuncia ciudadana y el traslado de los heridos a centros asistenciales. - crédito captura de video

Contexto de seguridad en Bogotá

El balance de seguridad de Bogotá 2025, presentado por la administración distrital, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, el secretario de Seguridad César Restrepo y el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho. Reportó una reducción en nueve de los once delitos de alto impacto, en comparación con años anteriores.

Entre las cifras destacadas se encuentran la disminución del hurto a personas (-5,7%), la extorsión (-20,3%), el hurto de automotores (-21,7%), el hurto de motocicletas (-14,6%) y los homicidios (-3,4%).

No obstante, el mismo informe evidenció incrementos en violencia intrafamiliar (11,5%) y lesiones personales (10,2%), lo que refleja que los hechos violentos continúan impactando distintos sectores de la ciudad.

