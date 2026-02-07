Novia de Nicolás Arrieta reaccionó a la escena romántica que recrearon con Sara Uribe en ‘La casa de los famosos Colombia’ y a los “shippeos”

Manuela Ortiz reaccionó a la escena romántica de Nicolás Arrieta con Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia - crédito @manuelaortizsantacruz/IG y captura de pantalla canal RCN

La participación de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia continúa generando conversación fuera del reality, esta vez por una escena romántica recreada con Sara Uribe durante una actividad propuesta por el jefe del programa.

El momento, que no pasó desapercibido entre los televidentes ni en redes sociales, motivó la reacción pública de Manuela Ortiz, pareja sentimental del creador de contenido, la cual se refirió al tema en una entrevista con Roberto Velásquez en el espacio ¿Qué hay pa’ dañar?.

Durante la conversación, Velásquez le preguntó directamente si ya había visto la escena que protagonizó Arrieta junto a Uribe dentro de la dinámica que organizaron y sin rodeos, Ortiz respondió: “Sí lo vi, sí lo vi, claro, no, eso sí lo vi”, dejando claro que estaba al tanto del contenido que generó todo tipo de interpretaciones entre los seguidores del programa y que lo había visto sin problema.

El presentador también comentó que notó a Arrieta “un poquito nervioso” durante la actividad, especialmente por la presencia de Sara Uribe, lo que dio pie a que Manuela Ortiz explicara cómo manejaron la situación como pareja antes del ingreso de Nicolás al reality.

“Nosotros sí tuvimos conversaciones antes. O sea, Nico era un poquito más reacio en ciertas cosas. Yo le decía: ‘Marica haga lo que tenga que hacer’”, empezó contando la creadora de contenido.

Ortiz fue enfática en señalar que la confianza ha sido clave en su relación y que, desde el inicio, tuvieron claros los límites y el contexto del programa.

“Yo confío en él y creo que me ha demostrado justamente que es una persona que en verdad me ha dado mi lugar en medio de todos los shippeos que le han montado”, afirmó, en referencia a las constantes especulaciones románticas que suelen surgir alrededor de los participantes del programa.

En ese sentido, también se refirió a la percepción del público frente a la actitud de Arrieta dentro de la casa y aclaró cómo es su pareja normalmente.

“La gente a veces confunde amabilidad con coqueteo”, comentó, restándole dramatismo a los comentarios que han circulado en redes sociales. Incluso, con humor, añadió: “Pues yo siempre soy coqueta, no, mentira”, provocando risas durante la entrevista.

Lejos de mostrarse incómoda por la escena romántica, Manuela Ortiz aseguró que su postura siempre fue de tranquilidad y respaldo.

“Nosotros lo hablamos antes, que en verdad a mí no me importa. Yo estaba tranquila”, explicó, revelando que incluso bromeó con la situación: “A mí no me importa que se dé un beso, es más, que se lo dé y que me invite. Que disfrute el proceso”.

La novia de Arrieta insistió en que su reacción se debe a la seguridad que tiene tanto en sí misma como en su relación.

“Yo soy una persona muy segura y muy tranquila a la final. Uno tiene que ser muy tranquilo y muy seguro para estar con un voltaje como es Nicolás”, expresó, reconociendo la personalidad intensa y mediática del participante.

No obstante, Ortiz admitió que, aunque manejó la situación con humor, sí tuvo una reacción emocional momentánea. “No voy a negar que no me generó como: ‘¡Ah!, hijueputa, quiero estar ahí y tenga le doy su beso’”, confesó entre risas. Sin embargo, dejó claro que no pasó de ahí: “Pero si pasa, no pasa nada. Así que me lo tomé con humor y más bien con mucha buena onda”.

Finalmente, destacó que, a su juicio, Nicolás Arrieta supo manejar la situación sin cruzar límites, en contraste con otros episodios que se han visto en el reality.

“Afortunadamente no la cagó como otras personas que se han metido estando en una relación y toma que te le trepó encima. No, menos mal mi niño”, señaló, cerrando su intervención con una frase que rápidamente se viralizó: “Miren, el VAR dice que todo bien”.