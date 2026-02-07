Hermana de Yeison Jiménez denuncia estafas que usan el nombre del artista tras su fallecimiento

Familia de Yeison Jiménez alerta sobre fraudes y perfiles falsos tras la muerte del cantante - crédito @linajimenez.g/ Instagram

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, denunció públicamente la aparición de estafas que estarían utilizando el nombre y la imagen del fallecido cantante para engañar a sus seguidores.

Tras la muerte del artista, ocurrida el pasado 10 de enero, la familia ha tenido que enfrentar no solo el duelo, sino situaciones delicadas relacionadas con el uso indebido de la identidad del intérprete de música popular.

A través de sus redes sociales, Lina alertó sobre la existencia de cuentas falsas y perfiles no autorizados que se hacen pasar por la empresa del artista. “Ojo, no se deje estafar. No tenemos TikTok; esta cuenta está estafando a las personas haciéndose pasar por nosotros. Ayúdennos a reportarla para que no siga engañando a las personas”, escribió Lina en sus historias de Instagram, donde cuenta con una amplia comunidad de seguidores.

La denunciante explicó que la única vía oficial de ventas es la cuenta de Instagram de la empresa y el enlace directo a la página web, aclarando que actualmente no operan a través de TikTok ni otros canales no verificados.

La familia del artista pidió a los seguidores no confiar en perfiles no oficiales y reportar cualquier intento de fraude que use la imagen del cantante - crédito: @linajimenez.g/Instagram

Lina Jiménez insistió en que estas cuentas no pertenecen a la familia ni forman parte de los canales oficiales que manejan la imagen y los asuntos profesionales de Yeison Jiménez. Por ello, pidió a los usuarios no interactuar, no compartir información personal ni realizar pagos a través de plataformas no autorizadas. La recomendación es reportar los perfiles falsos para evitar que más personas resulten afectadas por fraudes.

La familia también informó que la empresa asociada al artista no está operando con normalidad y que cualquier reactivación de actividades será anunciada exclusivamente a través de las redes sociales oficiales. Además, señalaron que el canal de WhatsApp se encuentra saturado, por lo que toda comunicación debe realizarse por Instagram, donde el equipo responde los mensajes conforme a su disponibilidad.

Lina agradeció el apoyo del público y subrayó la importancia de proteger la memoria y el legado de Yeison Jiménez, evitando que terceros se beneficien indebidamente en un momento de vulnerabilidad para la familia y los seguidores del cantante.

Lina Jiménez aclaró que la única vía de ventas oficial es la cuenta de Instagram de la empresa y su página web, y que actualmente no operan en TikTok - crédito @linajimenez.g/ Instagram

Yeison Jiménez falleció en un accidente aéreo en Boyacá junto a cuatro miembros de su equipo y el piloto de la aeronave. Las investigaciones oficiales confirmaron que la avioneta cumplía con los requisitos técnicos y descartaron fallas mecánicas, señalando que no alcanzó la altura necesaria para completar el trayecto, lo que provocó el siniestro.

Yeison dejó un legado que va más allá de su exitosa carrera en la música popular. El artista había construido un portafolio empresarial diverso y robusto, consolidando su presencia en sectores como el entretenimiento, la ganadería, la agricultura, la hotelería, la moda y el sector inmobiliario.

Su empresa principal, YJ Company SAS, se encargaba de la promoción de espectáculos musicales, la organización de conciertos y la producción de eventos, además de participar en la compra y venta de bienes raíces y vehículos, y en la administración de propiedades en Colombia y el extranjero.

Yeison Jiménez - crédito @agro_lacumbre/Instagram

En el ámbito ganadero, Jiménez impulsó uno de los criaderos de caballos paso fino más reconocidos del país. Entre los ejemplares destacados se encuentran “Seductor de milagros” y “Retórica de la Cumbre”, ambos premiados en ferias nacionales. Su criadero, valorado en aproximadamente $16 mil millones, se convirtió en referente en competencias equinas. A esto se sumaba la cría de ganado y la producción agrícola en su hacienda.

La diversificación de sus negocios lo llevó a incursionar en la producción y exportación de miel bajo la marca Miel La Cumbre, ubicada en los Llanos Orientales. Esta marca logró posicionarse en mercados internacionales, consolidando la faceta empresarial del artista.

En el sector inmobiliario, Jiménez realizó inversiones en propiedades tanto en Colombia como en Estados Unidos. En 2025, el cantante compartió imágenes de la quinta vivienda adquirida en territorio estadounidense, aunque nunca reveló las ubicaciones exactas.

El desarrollo de hoteles fue otra de las apuestas del artista, quien se encontraba en proceso de construcción de tres establecimientos en Fusagasugá (Cundinamarca), Mariquita (Tolima) y Fúquene (Boyacá). Además, incursionó en la moda con una línea de gorras y gafas cuyos diseños llevaban nombres relacionados con su criadero, como “La piloto del fuerte de La Cumbre” y “Hechicera de La Cumbre”. También abrió un local en Usaquén, Bogotá, bajo el nombre La Cumbre, donde se comercializaban licores y café, administrado por su hermano Alejandro Jiménez, pero promocionado activamente por el propio Yeison.

Su trayectoria empresarial tuvo sus primeros pasos con la apertura de un bar en Bogotá, antes de alcanzar la fama musical. Con el tiempo, sumó negocios en los Llanos Orientales y se vinculó al sector agrícola, llegando a emplear a cerca de 150 personas, según declaraciones propias en 2025.

El accidente aéreo en Boyacá que causó la muerte del cantante Yeison Jiménez conmocionó a los seguidores de la música popular colombiana - crédito @yeison_jimenez / Instagram

Los activos de YJ Company SAS ascienden a 8.242 millones de pesos, mientras que el criadero supera los 16.000 millones de pesos en valor. El crecimiento empresarial de Jiménez se realizó en colaboración con su familia, permitiéndole diversificar y expandir sus inversiones tanto dentro como fuera del país.

Tras su muerte, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la apertura de una investigación para esclarecer el accidente aéreo, mientras el mundo de la música popular lamenta la pérdida de uno de sus exponentes más exitosos y visionarios.