Axwell y Steve Aoki encabezan el festival Don’t Let Daddy Know Colombia, de música electrónica: conozca fecha y precio de la boletería

La agenda de conciertos en Colombia sigue sumando nombres para 2026 en todo tipo de espacios, ya sean los dedicados a los gustos más populares o a los nichos especializados.

En un término se puede ubicar la música electrónica, en especial la movida EDM que tanto impacto alcanzó durante los años 2010 gracias a sus espectáculos audiovisuales de primer nivel y auténticos himnos que retumbaron en festivales alrededor del planeta.

Durante los últimos 15 años Colombia fue ganando un protagonismo considerable como una plaza para la música electrónica, con artistas que visitan el país con regularidad con presentaciones en solitario o como parte de festivales. Y justamente una de las marcas más importantes de la EDM anunció una primera edición de su evento en Colombia.

Se trata de Don’t Let Daddy Know (DLDK), uno de los festivales más reverenciados entre los amantes del EDM, que celebrará su primera edición en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 1 de mayo con una alineación que reune a varios de los exponentes más significativos del género.

Por un lado se encuentra el sueco Axwell, uno de los tres miembros de Swedish House Mafia (grupo que se presentará en marzo próximo en el país). En este caso se presentará con su espectáculo en solitario, acompañado de sus más recientes sencillos que lo ven mostrando una faceta más cercana al drum and bass que en otras producciones, pero sin olvidarse de los himnos.

El otro nombre que encabeza el cartel es Steve Aoki, reconocido por la intensidad de sus shows en los que no teme irse a los extremos: desde la línea más hardcore hasta la más pop, siempre buscando entretener al público con su energía en escena, que incluye tradiciones como los pastelazos en la cara al público.

El cartel lo completan Nervo, HALŌ, Dezko, Cato Anaya y Kaiser, en lo que promete ser uno de los puntos álgidos del panorama musical en vivo del país durante 2026, que ofrece una experiencia única y un despliegue tecnológico de alto nivel, según anunció Iguana Producciones, empresa responsable de su realización en Colombia.

“Colombia es un territorio clave para la música electrónica. La respuesta del público y la energía que se vive aquí, hacen de Bogotá el escenario ideal para Don’t Let Daddy Know”, afirmaron en un comunicado de prensa.

Según pudo conocer Infobae Colombia, la boletería saldrá a la venta el próximo martes 10 de febrero en Tu Boleta con precios todavía por anunciar. Lo que sí se sabe es que se implementará una modalidad llamada Venta Loyalty, nombre que recibirá la etapa de preventa destinada a los seguidores más fieles y les garantizaría un acceso prioritario antes del inicio de la venta general de boletos para el evento.

La historia de Don’t Let Daddy Know

Don't Let Daddy Know empezó en Ibiza como una residencia semanal y evolucionó hasta volverse uno de los festivales más importantes de EDM en el mundo - crédito cortesía Jaque

El festival que reune a lo mejor del EDM empezó su camino en el verano de 2012 en el club Privilege de Ibiza. Los fundadores, bajo la firma neerlandesa E&A Events, crearon el concepto basándose en la idea de una fiesta épica y rebelde, donde la única regla era disfrutar de la música electrónica sin restricciones.

Inicialmente se trataba de una residencia semanal en el citado club, pero lo provocativo de su nombre y la reputación que alcanzó el ambiente que despertaba entre el público hizo que rápidamente evolucionara en otra dirección.

Fue así que tras su éxito en Ibiza, el festival se trasladó a los Países Bajos, para tener como su sede el Ziggo Dome de Ámsterdam, que marcó la pauta para sus producciones futuras con escenarios masivos, tecnología audiovisual de última generación y efectos especiales que acompañaban los sets de los artistas. De este modo, DLDK dejó de ser solo una fiesta para transformarse en una marca global que contaba con la presencia de los mejores DJs del mundo, como Martin Garrix, Afrojack, Tiësto y Dimitri Vegas & Like Mike.

Esa reputación le permitió expandir la marca hasta producir el evento en más de 20 países en Asia, Europa y América, destacando ediciones realizadas especialmente para México y Chile antes de anunciarse la apertura de su primera edición en Colombia para 2026.