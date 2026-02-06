Santiago Gallón Henao, narcotraficante vinculado al crimen de Andrés Escobar, fue asesinado en México

Juan Santiago Gallón Henao fue capturado en enero de 2018 por información de agentes britanicos que lo vinculaban a una red de narcotráfico - crédito Fiscalía General de la Nación

Santiago Gallón Henao, conocido ganadero, caballista y figura ligada al narcotráfico colombiano desde los años 90, fue asesinado en México, según se reportó en las últimas horas.

El Tiempo, citando fuentes judiciales, dio a conocer que Gallón Henao (que residía en dicho país) fue ultimado en el Valle de Toluca en circunstancias todavía pendientes por confirmar por parte de las autoridades mexicanas.

Santiago Gallón Henao fue, junto a su hermano Pedro David, uno de los señalados por el asesinato del futbolista Andrés Escobar en 1994, pocos días después de que este retornara al país luego de la eliminación de la selección Colombia del Mundial Estados Unidos 1994 en primera ronda. En el partido contra los anfitriones, el defensa de Atlético Nacional convirtió un autogol que fue determinante para que la Tricolor se despidiera del certamen.

Andrés Escobar quedó marcado por el autogol ante Estados Unidos y su asesinato, días después de concretarse la eliminación de Colombia del Mundial de 1994 - crédito Colprensa

Días después, el 7 de julio, el futbolista departía con amigos en una discoteca en Envigado, acompañado de su pareja, Pamela Cascordo. Las versiones sobre lo que ocurrió esa noche siguen siendo motivo de debate, pues nunca quedó completamente claro si el movil fue el error en dicho partido.

Lo que sí fue un hecho es que, tras abandonar el establecimiento, un sicario le propinó seis disparos a quemarropa al futbolista en el parqueadero, provocándole la muerte.

Las investigaciones de las autoridades lograron ubicar la camioneta donde se movilizaban los sicarios que cometieron el crimen, y pudieron comprobar que era de propiedad de Santiago Gallón Henao.

Por ese motivo, ambos hermanos fueron condenados a 15 meses de prisión por obstrucción a la Justicia y encubrimiento, y su conductor a 11 años por homicidio agravado.

Humberto Muñoz Castro, conductor de los narcotraficantes David y Santiago Gallón Henao, confesó el asesinato del futbolista Andres Escobar, por el que fue condenado a 11 años de prisión. Los Gallón Henao solo pagaron 15 meses de prisión por el hecho - crédito Policía Nacional

El motivo por el que la justicia les dio una sentencia tan baja fue debate nacional. Algunas versiones apuntan a que fue gracias a los testimonios que dieron a favor de los Gallón Henao algunos de los narcotraficantes que conformaban el grupo conocido como “los 12 del patíbulo”, amnistiados en su momento por su apoyo en la caceria que terminó con la baja de Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín, en 1993. Según dijo en su día Popeye, sicario de Pablo Escobar, su liberación se facilitó gracias al apoyo del jefe paramilitar Carlos Castaño.

Tras recobrar la libertad, Santiago Gallón Henao volvió a quedar en la mira de la justicia luego de la desmovilización de las AUC, cuando fue señalado de ser uno de los fundadores del Bloque Metro, comandados por Carlos Mauricio García Fernández, también conocido como alias Rodrigo Doble Cero. Gallón Henao se entregó a la justicia en 2009 por esta causa.

En 2015, la justicia de Estados Unidos puso a los dos hermanos en la Lista Clinton, motivo por el que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), división del Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló todos sus activos, la mayoría vinculados al sector de la ganadería.

Dos años más tarde, otras tres personas vinculadas a los Gallón Henao fueron sumadas a la Lista Clinton: Mariana Gallón Aristizábal, hija de Santiago Gallón; su esposa Claudia Mercedes Vargas Giraldo y a su abogado Gabriel Jaime Aguilar Ramírez.

Gallón fue arrestado en Cúcuta en 2018, luego de que servicios de inteligencia británicos lo vincularan con una red de narcotráfico que traficaba narcóticos camuflados en productos agropecuarios. Sin embargo, fue liberado un año más tarde por vencimientos, luego de lo cual se radicó en México.

En tiempos recientes el nombre de Santiago Gallón Henao volvió a sonar por cuenta de señalamientos con Álvaro Uribe Vélez, por un supuesto acuerdo de compraventa de una parte de la hacienda Guacharacas en 1996, cuando el expresidente era gobernador de Antioquia. Uribe Vélez ha negado dicho nexo de manera rotunda durante años.