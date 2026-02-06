Salario mínimo dispararía la inflación en Colombia, aseguran algunos analistas: “Principalmente por el incremento en servicios”

El alza histórica del salario mínimo en Colombia impulsa el aumento de la inflación y preocupa a analistas económicos - crédito Freepik

El ajuste histórico del 23% en el salario mínimo ya se refleja en las proyecciones de inflación que dominarán la economía colombiana en enero (2026), anticipando un impacto inmediato tanto sobre el costo de vida como sobre la política monetaria.

Diversos analistas advierten que este incremento provocará un repunte en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con consecuencias directas para millones de hogares y el Banco de la República, que enfrentará mayores dificultades en su objetivo de contener el alza de precios, especialmente cuando el crédito comienza a encarecerse.

En este contexto, la atención se centra en la publicación que realizará el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) el viernes 6 de febrero a las 6:00 p. m..

Según las expectativas del mercado, el IPC mensual podría alcanzar o superar el 1,3%, una cifra que implicaría una aceleración anual significativa y marcaría el comienzo de un ciclo de inflación más intensa durante 2026.

Las estimaciones del tramo final de la discusión muestran que enero servirá como un test crucial para la economía, al mostrar los primeros efectos de segunda ronda derivados del aumento salarial. “Enero no sería un accidente estadístico”, alertaron los analistas citados por El Tiempo, sino el punto de partida de un año con presiones inflacionarias superiores a las previstas anteriormente.

En esa línea, el salario mínimo deja de ser catalogado como motor neutro del ingreso y pasa a encabezar los factores que empujan la inflación.

El rubro de servicios es el que concentra la mayor preocupación, al ser el componente más sensible a los costos laborales. Bancolombia sostiene que este segmento alcanzaría una inflación mensual del 1,41%, liderada por aumentos en arriendos y comidas fuera del hogar, categorías altamente indexadas con un fuerte peso en la canasta familiar.

La entidad añade que la inflación básica, excluyendo alimentos, se ubicaría en 1,17% mensual, mientras que la anual sin alimentos ni regulados ascendería a 5,55%, persistiendo por varios meses sobre el 5%, un rango que presenta dificultades para la política monetaria.

A esto se suman los precios regulados, entre los que se encuentran los ajustes en transporte urbano, servicios públicos y combustibles. El pronóstico de Bancolombia anticipa una inflación mensual de 1,34% para este grupo, dentro del cual también figuran cuotas de copropiedad y pagos asociados al sistema de salud.

Por su parte, Corficolombiana adopta una perspectiva más tajante al afirmar en su informe de inflación para enero que el proceso desinflacionario ha llegado a su fin y que 2026 inicia bajo un nuevo régimen de presión sobre los precios.

Según la firma, la inflación mensual sería de 1,06% y la anual de 5,2%. Además, advierte que la inflación de servicios podría escalar hasta 6,56% anual en enero, mientras que el indicador sin alimentos ni regulados se situaría en 5,49%, lo que apunta a un fenómeno estructural de indexación que dificulta la normalización del IPC.

En la parte más alta del espectro de previsiones se encuentra Itaú Colombia. Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de la entidad, proyecta una inflación mensual de 1,39%, considerablemente por encima del 0,94% observado el año anterior y del promedio de los últimos cinco años (1,02%).

Monzón subrayó que “este resultado se debe principalmente al incremento en servicios como respuesta al aumento del 23 por ciento del salario mínimo. De hecho, la mayor contribución del mes provendrá de hoteles, restaurantes y transporte”, dijo la analista a El Tiempo.

Según las estimaciones de Itaú, la inflación mensual sin alimentos alcanzaría un 1,45%, frente al 0,78% registrado un año antes (2024), impulsando el dato anual básico al 5,81%, es decir, 70 puntos básicos más que en diciembre de 2025.

Grupo Alianza y Credicorp Capital también presentan previsiones alineadas con la tendencia alcista. Felipe Campos, de Grupo Alianza, proyectó una inflación para enero del 1,12% y un rango anual entre 5,6% y 6,5%, con variaciones que dependerán del comportamiento del tipo de cambio. Por su parte, Daniel Velandia, de Credicorp Capital, sitúa la inflación mensual en 1,20% y prevé un cierre de 2026 cercano al 6,3%.

En conjunto, el consenso recogido por los analistas y entidades financieras revela que la inflación colombiana experimenta un cambio de tendencia, impulsada centralmente por el ajuste del salario mínimo, lo que incide de manera directa y apreciable en los servicios, el gasto cotidiano de los hogares y las perspectivas de la economía nacional.