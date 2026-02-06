Petro contradijo a Jaime Cabal y defendió el aumento del salario mínimo: “No engañen como gremios al pueblo”

El presidente Gustavo Petro señaló a Jaime Alberto Cabal de engañar a la población sobre el aumento de costos laborales que experimentan los empresarios - crédito Presidencia/Colprensa

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, se pronunció ante la prensa contra las decisiones que ha venido tomando el Gobierno nacional en materia económica y empresarial. La última corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que pidió a las empresas presentar un informe en el que detallen cuáles son los criterios y métodos que utilizan para fijar los precios de los productos y servicios que ofrecen.

De acuerdo con el líder gremial, la medida que tomó la SIC constituye un acto de intromisión en el sector empresarial. “Yo no me imagino un supermercado que vende 40.000 referencias distintas de productos explicando cómo sale el precio de cada uno de esos productos. Eso se llama una intromisión, una intervención descarada”, señaló Cabal en conversación con los medios de comunicación.

De igual manera, advirtió sobre las consecuencias que se estarían evidenciando en el país por otras medidas adoptadas por el Gobierno, como el incremento del salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv) para 2026, que quedó establecido en un 23,7%, posicionando esa remuneración en $2.000.000, incluyendo el auxilio de transporte.

“Hoy, generar un empleo formal se encareció a casi $3 millones, como ustedes lo ven allí. Es decir, que para una empresa absorber formalmente a un trabajador cada vez va a ser más difícil y sostener a los actuales cada vez más difícil. De ahí que muchos se van a trasladar a la informalidad”, explicó.

Incluso, reveló que ha conversado con empleadores de distintas compañías que han alertado sobre las dificultades que están afrontando para mantener a su personal. Según contaron, han tenido que despedir a algunos trabajadores, pero estos les han pedido que los mantengan en sus puestos, así cambien sus condiciones contractuales en torno a la remuneración.

“Le dicen: ‘Patrón, yo le trabajo, págueme por hora, págueme por día, págueme por debajo de la mesa, pero yo necesito el trabajo’”, expuso.

La reacción del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro rechazó las declaraciones del líder gremial. En una publicación que hizo en su cuenta de X, aseguró que las afirmaciones de Cabal no concuerdan con las cifras que tiene la Presidencia. “Esto que dice este señor Cabal acaba de ser desmentido en las cifras. Si quieren ser candidatos vayan a campaña pero no engañen como gremios al pueblo”, aseveró.

El mandatario se refirió a los datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) que exponen cómo fue el comportamiento del índice de Precios del Productor (IPP) de la producción nacional entre diciembre de 2025 y enero de 2026. La entidad informó que la variación fue del 1,51%. La variación anual, por otro lado, fue de -198% en comparación con enero de 2025.

Esta cifra surgió tras completarse el primer mes de aplicación del aumento del salario mínimo, denominado salario vital por la administración. Y, según el jefe de Estado, de esta manera se mide el verdadero impacto del incremento salarial en los costos de producción que están enfrentando los empresarios en el país.

“Para toda Colombia, según el DANE, disminuyeron los costos de producir -2% comparado con el mismo mes del 2025. Esto significa que el salario vital no tuvo impacto en los costos de producción de este mes respecto al año pasado para enero”, indicó el primer mandatario en la red social.

En consecuencia, a su juicio, tanto los medios de comunicación como los gremios empresariales y el Banco de la República estarían mintiéndole a la opinión pública sobre los efectos del salario vital. Negó que este genere un alza en la inflación.