Colombia

María Fernanda Cabal cuestionó a Rtvc por omitir el equilibrio informativo: “¿Dónde está la impacialidad?"

El exministro de Justicia Wilson Ruiz se unió a los cuestionamientos de Cabal y anunció que tomará acciones legales

Cabal dejó esta pregunta: "¿Dónde está la imparcialidad que debe tener?" - créditos @MariaFdaCabal/X | archivo Camila Díaz/Colprensa

La senadora y exprecandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, arremetió en contra de la Radio Nacional de Colombia, como se conoce a la cadena de emisoras que hace parte del Sistema de Medios Públicos (Rtvc), medio oficial del Gobierno nacional, es decir, de Gustavo Petro.

Todo se dio a raíz de dos publicaciones que la congresista compartió desde su cuenta de X la mañana del viernes 6 de febrero de 2026, y que tomó del perfil en la misma red social de la emisora (@RadNalCo).

Por ambas publicaciones, Cabal afirmó lo siguiente: “Radio Nacional es un medio público financiado con los impuestos de los colombianos. ¿Dónde está la imparcialidad que debe tener?”

En la parte final de su publicación, la senadora precisó que “aquí están omitiendo el equilibrio informativo y el respeto por la institucionalidad electoral”.

Las dos capturas de pantalla en cuestión hacen alusión a una que se realizó el 4 de febrero de 2026, en la que se compartió uno de los fragmentos de las declaraciones del activista Levy Rincón en su espacio radial Al fondo a la izquierda.

La senadora del Centro Democrático compartió sus cuestionamientos la mañana del viernes 6 de febrero de 2026 - crédito @MariaFdaCabal/X

Además de un pequeño video, en el mensaje de Radio Nacional de Colombia reza lo siguiente, en palabras del mismo Rincón: “AlFondoALaIzquierda 🤏🏻|🎙️ “Dilaten lo que quieran, hagan las jugadas políticas sucias que quieran, lo que quieran, pero Iván Cepeda es la fuerza electoral más poderosa de este país. Iván Cepeda es la representación del cambio en Colombia y va a seguir un proyecto político que a la gente le gusta”.

La segunda publicación que dejó Cabal es del 5 de febrero de 2026 pertenece al espacio informativo Espacio 360°, en ella se menciona: “El candidato presidencial Iván Cepeda anunció que presentará una denuncia penal por presunto prevaricato por omisión contra el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, y el conjuez Hollman Ibáñez, tras la decisión que revocó su participación en la consulta del Frente por la Vida”.

Por estas dos publicaciones, el exministro de Justicia Wilson Ruiz anunció que tomará acciones legales por este tipo de mensajes que se realizan desde el medio oficial de gobierno.

De paso, el abogado compartió otras dos publicaciones por parte de la misma cadena radial en X.

“Radicaré en las próximas horas queja disciplinaria contra el director de Radio Nacional de Colombia, pues se evidencia información parcializada en favor de Iván Cepeda”, dijo Ruiz, haciendo referencia a Hollman Morris.

El exministro Ruiz se sumó a la reacción de María Fernanda Cabal - crédito @WilsonRuizO/X

Como argumento, el jurista expuso que “el uso de Radio Nacional para amplificar exclusivamente voces afines al candidato Cepeda”.

Sumado a lo anterior, Ruiz destacó que con estas acciones se omite “el equilibrio informativo y el respeto por la institucionalidad electoral, debilita la confianza ciudadana en los medios estatales y atenta contra los principios democráticos que rigen nuestra República”, en la misma línea que destacó la senadora Cabal.

