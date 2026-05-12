Colombia

Así era la mansión de lujo construida en forma irregular que llevó al arresto del alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa

Una sentencia inédita ordena el desmonte de un complejo residencial emblemático y genera impacto entre empresarios de la región, mientras la atención nacional se centra en las reacciones ciudadanas y en el alcance de las decisiones judiciales

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Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva. Las autoridades realizaron la aprehensión del mandatario local tras una investigación que señala posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato municipal, lo que generó expectación entre habitantes y visitantes en el centro histórico de la localidad - crédito Fiscalia General de la Nación
Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva. Las autoridades realizaron la aprehensión del mandatario local tras una investigación que señala posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato municipal, lo que generó expectación entre habitantes y visitantes en el centro histórico de la localidad - crédito Fiscalia General de la Nación

Villa de Leyva, Víctor Gamboa Chaparro, San Cayetano, Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. y Sisol S.A.S. están en el centro de un escándalo que sacudió a este municipio turístico de Colombia tras el arresto del alcalde y la polémica por una mansión construida de manera irregular, con lujos no autorizados y violaciones a la normativa local.

El complejo, levantado en el predio San Cayetano —adquirido para una vivienda de 551 metros cuadrados— terminó ocupando más de 5.000 metros cuadrados e incorporó lagos, pesebreras y una capilla, lo que desembocó en sanciones económicas, acciones judiciales y un proceso penal, de acuerdo con los archivos judiciales recogidos por El Tiempo.

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Las imputaciones legales a Víctor Gamboa Chaparro incluyen concusión y prevaricato, en una investigación donde se indagan supuestos sobornos y entrega irregular de permisos urbanísticos.

En el sector conocido como San Cayetano —también denominado Nuestra Señora del Buen Suceso, según las fuentes— la municipalidad otorgó en 2022 una licencia limitada que fue ampliamente sobrepasada.

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María Victoria Solarte Daza, representante de Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., figura como beneficiaria principal. Según el medio citado, la inversión total en la obra fue de más de 6 millones de dólares, cifra estimada y obtenida de registros públicos y declaraciones de la compañía, con el terreno adquirido en diciembre de 2020.

Las irregularidades dieron lugar a medidas administrativas. Elizabeth Patiño Zea, asesora jurídica municipal, declaró a El Tiempo que la compañía solicitó una ampliación de la licencia en septiembre de 2023, solicitud que el alcalde negó por incumplimientos técnicos y violaciones al Plan de Ordenamiento Territorial.

Según explicó la funcionaria, la construcción había crecido en extensión y complejidad porque el proyecto ejecutó obras superiores a la licencia original, incorporando más edificaciones y áreas recreativas de las permitidas, lo que generó afectaciones ambientales.

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