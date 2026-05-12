Colombia

La lámina especial de Luis Díaz alcanza precios récord en el mercado colombiano: cuesta $770.000

El aumento sostenido en la demanda impulsó el valor de la lámina exclusiva del delantero de la selección Colombia, que alcanzó cifras sin precedentes en plataformas de intercambio y reventa dentro del país

Guardar
Google icon
Primer plano de una pegatina Panini "Extra Sticker" dorada con la imagen del futbolista Luis Díaz con el uniforme amarillo y azul de Colombia, sobre una mesa de madera.
La lámina especial de Luis Díaz en el álbum Panini del Mundial 2026 alcanza precios récord de hasta $300.000 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/@chibcholandia/X

La escalada de precios en el mercado de coleccionistas del álbum Panini del Mundial 2026 ha llevado a que la lámina especial de Luis Díaz alcance cotizaciones de hasta $770.000 en Colombia, superando con creces el valor de muchas ediciones convencionales y posicionándose como uno de los objetos más buscados en plataformas digitales especializadas.

Esta tendencia se explica por la estrategia de Panini de lanzar versiones limitadas que, debido a su baja frecuencia de aparición, aumentan considerablemente en valor y atraen tanto a inversores como a aficionados, según registran grupos de redes sociales y publicaciones en la plataforma de Mercado Libre.

PUBLICIDAD

Dentro del mercado colombiano, la dinámica de precios ha provocado que, mientras la mayoría de las fichas estándar se intercambia a valores accesibles, piezas como la “Extra Sticker” dorada o bronce de Luis Díaz lleguen a ofertarse por cifras de $150.000 a $300.000, de acuerdo a reportes de foros de coleccionismo.

A nivel internacional, la lámina especial de Lionel Messi, especialmente en sus ediciones holográficas o doradas, se negocia en valores que superan los US$195 y, al cambio, rebasan los $750.000 colombianos, una situación confirmada por publicaciones de reventa en Reddit y en portales internacionales.

PUBLICIDAD

La lamina dorada "Extra Sticker" del álbum Panini se consigue en $770.000 - crédito Mercado Libre
La lamina dorada "Extra Sticker" del álbum Panini se consigue en $770.000 - crédito Mercado Libre

Así mismo, el “Extra Sticker” con borde dorado de Luis Díaz se consigue en la plataforma de Mercado Libre hasta en $770.000.

Sin embargo, la lámina de Luis Díaz no representa un caso aislado en cuanto a alta demanda; figuras como Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé concentran también la atención de los coleccionistas globales.

Por ejemplo, Yamal, jugador clave para el Barcelona y la selección española, aparece en la lista de las “Gold” y “Bronze” más estimadas, superando los $200.000, según destaca el monitoreo de páginas especializadas.

Por su parte, la ficha “Extra Sticker” de Cristiano Ronaldo se ofrece cerca de los $120.000 en Colombia, mientras que ediciones plateadas o limitadas del astro portugués pueden superar los $500.000 en canales de venta internacionales.

El fenómeno de escasez y especulación se amplifica con aquellas láminas que, sin pertenecer a un jugador en particular, logran precios elevados si son versiones especiales.

La ficha “00” holográfica del Mundial 2026, por ejemplo, cotiza aproximadamente en $100.000 en Mercado Libre Colombia, lo que evidencia el atractivo de las ediciones limitadas más allá del renombre individual de los futbolistas.

Completar el álbum Panini del Mundial 2026 se convierte en un reto debido al auge de la especulación y el interés inversionista por versiones limitadas y raras - crédito Mercado Libre
Completar el álbum Panini del Mundial 2026 se convierte en un reto debido al auge de la especulación y el interés inversionista por versiones limitadas y raras - crédito Mercado Libre

La presencia de Extra Stickers en el álbum Panini dedicado a la Copa Mundial 2026 impulsan su demanda en el mercado de reventa, debido principalmente a la inclusión de 20 estampas con diseño exclusivo y producción limitada.

Estos artículos no son esenciales para completar la colección principal, pero su escasez eleva significativamente su cotización entre los aficionados.

Las bajas probabilidades de obtención —ya que solo aparecen en promedio en 1 de cada 100 sobres— y la incorporación de imágenes de acción inéditas con fondos especiales en colores como morado, bronce, plata o dorado, incrementan notablemente su atractivo. La edición limitada y la condición de piezas “de lujo” refuerzan su exclusividad y motivan la búsqueda entre coleccionistas.

Algunos de los jugadores representados incluyen figuras reconocidas como Luis Díaz, Lionel Messi o Jeremy Doku, lo que añade valor a la adquisición por parte de fanáticos. Según los costos de fabricación, la impresión con materiales especiales, como hologramas o películas metálicas, junto con una logística orientada a una distribución restringida, justifican el precio elevado respecto a las estampas regulares.

Manos de un niño pegando una lámina de fútbol en un álbum Panini abierto para el Mundial 2026 sobre una mesa de madera clara, con más láminas alrededor.
Las 20 estampas exclusivas del álbum Panini destacan por su diseño especial y producción limitada para la Copa Mundial 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Según explican los usuarios en Reddit y grupos colombianos de Facebook enfocados en el intercambio de las láminas del álbum Panini, piezas como las “Extra Sticker” pueden encontrarse solo una vez entre cientos de sobres, lo que dispara su interés como artículos de colección e incluso de inversión.

La respuesta directa al fenómeno es clara: los altos precios de láminas especiales como las de Luis Díaz, Lionel Messi o Lamine Yamal en el álbum Panini del Mundial 2026 reflejan tanto la escasez deliberada impuesta por la editorial como el fervor de una comunidad de coleccionistas que utiliza plataformas digitales y grupos de redes sociales, para realizar intercambios, subastas y ventas privadas.

La ficha dorada de Luis Díaz, en particular, se convirtió en símbolo de la fiebre coleccionista en Colombia y motorizó un mercado de reventa cuyo dinamismo actual supera ampliamente el desembolso que requiere completar el propio álbum y decenas de sobres.

El crecimiento de este fenómeno también se ve potenciado por la popularidad creciente de jugadores jóvenes, el impacto mediático del Mundial y la percepción de las láminas raras como una posible inversión a futuro.

La estrategia de la marca italiana Panini de multiplicar las versiones especiales asegura que completar el álbum se vuelva un reto considerable, lo que al mismo tiempo incrementa el atractivo y la especulación en torno a cada pieza única.

Temas Relacionados

Álbum PaniniLuis DíazMundial 2026Selección ColombiaColombia-noticia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Cali, Millonarios FC e Independiente Medellín iniciaron con victoria la fase 1A de la Copa Colombia: así van los grupos del torneo

Los clubes de la primera división del fútbol colombiano que no clasificaron a los play-off del primer semestre se enfrentan a los eliminados de las finales del Torneo BetPlay I-2026

Deportivo Cali, Millonarios FC e Independiente Medellín iniciaron con victoria la fase 1A de la Copa Colombia: así van los grupos del torneo

Fiscalía mantendrá órdenes de captura a 29 miembros del Clan del Golfo, incluido ‘Chiquito Malo’, pese a solicitud del Gobierno Petro

La decisión frena, por ahora, la solicitud de suspensión presentada por el Ejecutivo para permitir el traslado de los integrantes del grupo armado a las Zonas de Ubicación Temporal previstas para junio

Fiscalía mantendrá órdenes de captura a 29 miembros del Clan del Golfo, incluido ‘Chiquito Malo’, pese a solicitud del Gobierno Petro

Corte Constitucional ordenó la liberación inmediata de Dayana Jassir, condenada por el crimen de director de Medicinal Legal en Barranquilla

El tribunal detalló que la mujer deberá permanecer fuera de un centro penitenciario hasta que se resuelva un recurso de casación presentado por la defensa, apoyándose en la presunción de inocencia

Corte Constitucional ordenó la liberación inmediata de Dayana Jassir, condenada por el crimen de director de Medicinal Legal en Barranquilla

Abelardo de la Espriella afirmó que es más uribista que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Vengo siendo como el Uribe del 2002, pero costeño y más bacán”

El abogado y aspirante a la Casa de Nariño reconoció desacuerdos personales con Tomás Uribe, pero insistió en que el expresidente sigue siendo la figura central en su trayectoria

Abelardo de la Espriella afirmó que es más uribista que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Vengo siendo como el Uribe del 2002, pero costeño y más bacán”

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

El partido de ida, disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, finalizó con un empate 1-1. Hugo Rodallega anotó para el equipo visitante, mientras que Adrián Ramos marcó el gol del conjunto local

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez: Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción al asesinato del periodista en Briceño y dijo que “ofende la memoria”

Caso Mateo Pérez: Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción al asesinato del periodista en Briceño y dijo que “ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano se despidió con lágrimas de ‘La mansión VIP’: “Me conocieron por la tragedia más grande de mi vida”.

Aida Victoria Merlano se despidió con lágrimas de ‘La mansión VIP’: “Me conocieron por la tragedia más grande de mi vida”.

El hijo de Blessd ya tiene nombre: Manuela QM reveló nuevos detalles sobre la llegada de su primer hijo con el cantante

Álvaro Uribe recitó un poema para los despechados en el ‘stream’ con Westcol y habló de su cariño por Darío Gómez

Tatán Mejía enfrentó a paisas y rolos y fue elogiado por no despreciar a la capital: “Los rolos tienen clase”

“La vida rueda rápido, mijitos”: Rigoberto Urán volvió a histórico lugar en el que empezó a creer que sí podía cumplir sus sueños

Deportes

Giro de Italia - Etapa 4 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Cosenza

Giro de Italia - Etapa 4 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Cosenza

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Deportivo Cali, Millonarios FC e Independiente Medellín iniciaron con victoria la fase 1A de la Copa Colombia: así van los grupos del torneo

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

Estos serán los árbitros para los juegos de vuelta de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026