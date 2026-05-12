La lámina especial de Luis Díaz alcanza precios récord en el mercado colombiano: cuesta $770.000

La lámina especial de Luis Díaz en el álbum Panini del Mundial 2026 alcanza precios récord de hasta $300.000 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/@chibcholandia/X

La escalada de precios en el mercado de coleccionistas del álbum Panini del Mundial 2026 ha llevado a que la lámina especial de Luis Díaz alcance cotizaciones de hasta $770.000 en Colombia, superando con creces el valor de muchas ediciones convencionales y posicionándose como uno de los objetos más buscados en plataformas digitales especializadas.

Esta tendencia se explica por la estrategia de Panini de lanzar versiones limitadas que, debido a su baja frecuencia de aparición, aumentan considerablemente en valor y atraen tanto a inversores como a aficionados, según registran grupos de redes sociales y publicaciones en la plataforma de Mercado Libre.

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Dentro del mercado colombiano, la dinámica de precios ha provocado que, mientras la mayoría de las fichas estándar se intercambia a valores accesibles, piezas como la “Extra Sticker” dorada o bronce de Luis Díaz lleguen a ofertarse por cifras de $150.000 a $300.000, de acuerdo a reportes de foros de coleccionismo.

A nivel internacional, la lámina especial de Lionel Messi, especialmente en sus ediciones holográficas o doradas, se negocia en valores que superan los US$195 y, al cambio, rebasan los $750.000 colombianos, una situación confirmada por publicaciones de reventa en Reddit y en portales internacionales.

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La lamina dorada "Extra Sticker" del álbum Panini se consigue en $770.000 - crédito Mercado Libre

Así mismo, el “Extra Sticker” con borde dorado de Luis Díaz se consigue en la plataforma de Mercado Libre hasta en $770.000.

Sin embargo, la lámina de Luis Díaz no representa un caso aislado en cuanto a alta demanda; figuras como Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé concentran también la atención de los coleccionistas globales.

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Por ejemplo, Yamal, jugador clave para el Barcelona y la selección española, aparece en la lista de las “Gold” y “Bronze” más estimadas, superando los $200.000, según destaca el monitoreo de páginas especializadas.

Por su parte, la ficha “Extra Sticker” de Cristiano Ronaldo se ofrece cerca de los $120.000 en Colombia, mientras que ediciones plateadas o limitadas del astro portugués pueden superar los $500.000 en canales de venta internacionales.

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El fenómeno de escasez y especulación se amplifica con aquellas láminas que, sin pertenecer a un jugador en particular, logran precios elevados si son versiones especiales.

La ficha “00” holográfica del Mundial 2026, por ejemplo, cotiza aproximadamente en $100.000 en Mercado Libre Colombia, lo que evidencia el atractivo de las ediciones limitadas más allá del renombre individual de los futbolistas.

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Completar el álbum Panini del Mundial 2026 se convierte en un reto debido al auge de la especulación y el interés inversionista por versiones limitadas y raras - crédito Mercado Libre

La presencia de Extra Stickers en el álbum Panini dedicado a la Copa Mundial 2026 impulsan su demanda en el mercado de reventa, debido principalmente a la inclusión de 20 estampas con diseño exclusivo y producción limitada.

Estos artículos no son esenciales para completar la colección principal, pero su escasez eleva significativamente su cotización entre los aficionados.

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Las bajas probabilidades de obtención —ya que solo aparecen en promedio en 1 de cada 100 sobres— y la incorporación de imágenes de acción inéditas con fondos especiales en colores como morado, bronce, plata o dorado, incrementan notablemente su atractivo. La edición limitada y la condición de piezas “de lujo” refuerzan su exclusividad y motivan la búsqueda entre coleccionistas.

Algunos de los jugadores representados incluyen figuras reconocidas como Luis Díaz, Lionel Messi o Jeremy Doku, lo que añade valor a la adquisición por parte de fanáticos. Según los costos de fabricación, la impresión con materiales especiales, como hologramas o películas metálicas, junto con una logística orientada a una distribución restringida, justifican el precio elevado respecto a las estampas regulares.

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Las 20 estampas exclusivas del álbum Panini destacan por su diseño especial y producción limitada para la Copa Mundial 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Según explican los usuarios en Reddit y grupos colombianos de Facebook enfocados en el intercambio de las láminas del álbum Panini, piezas como las “Extra Sticker” pueden encontrarse solo una vez entre cientos de sobres, lo que dispara su interés como artículos de colección e incluso de inversión.

La respuesta directa al fenómeno es clara: los altos precios de láminas especiales como las de Luis Díaz, Lionel Messi o Lamine Yamal en el álbum Panini del Mundial 2026 reflejan tanto la escasez deliberada impuesta por la editorial como el fervor de una comunidad de coleccionistas que utiliza plataformas digitales y grupos de redes sociales, para realizar intercambios, subastas y ventas privadas.

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La ficha dorada de Luis Díaz, en particular, se convirtió en símbolo de la fiebre coleccionista en Colombia y motorizó un mercado de reventa cuyo dinamismo actual supera ampliamente el desembolso que requiere completar el propio álbum y decenas de sobres.

El crecimiento de este fenómeno también se ve potenciado por la popularidad creciente de jugadores jóvenes, el impacto mediático del Mundial y la percepción de las láminas raras como una posible inversión a futuro.

La estrategia de la marca italiana Panini de multiplicar las versiones especiales asegura que completar el álbum se vuelva un reto considerable, lo que al mismo tiempo incrementa el atractivo y la especulación en torno a cada pieza única.