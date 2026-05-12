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Deportivo Cali, Millonarios FC e Independiente Medellín iniciaron con victoria la fase 1A de la Copa Colombia: así van los grupos del torneo

Los clubes de la primera división del fútbol colombiano que no clasificaron a los play-off del primer semestre se enfrentan a los eliminados de las finales del Torneo BetPlay I-2026

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Independiente Medellín, Deportivo Cali y Millonarios FC son tres de los históricos del FPC relegados a la primera fase del torneo - crédito Redes sociales
Independiente Medellín, Deportivo Cali y Millonarios FC son tres de los históricos del FPC relegados a la primera fase del torneo - crédito Redes sociales

Independiente Medellín logró una victoria 1-0 frente a Fortaleza en el estadio Atanasio Girardot durante su debut en la Fase 1A de la Copa BetPlay 2026, avanzando hacia los ocho mejores equipos de la competencia.

El tanto del triunfo fue obra de Didier Moreno, quien definió con un disparo de zurda y permitió que el DIM sumara sus primeros puntos en el torneo que une a los equipos de la primera y la segunda división, pese a la ausencia de público en el estadio, de acuerdo con la misma fuente.

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Este resultado permitió que el Medellín igualara la línea de Fortaleza en el Grupo C, que también integran Orsomarso, Leones y Cúcuta.

Por otra parte, Deportivo Cali logró sus primeros tres puntos en la Copa BetPlay 2026 gracias a una victoria por 2-0 ante Atlético Bucaramanga, en el partido de debut del Grupo A. Johan Martínez y Matías Orozco fueron determinantes con sus anotaciones, dando al conjunto vallecaucano un inicio favorable en el torneo.

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Leonardo Castro marcó el gol de Millonarios en la victoria ante Llaneros - crédito Millonarios
Leonardo Castro marcó el gol de Millonarios en la victoria ante Llaneros - crédito Millonarios

En el último partido de la jornada, Millonarios obtuvo una victoria por la mínima este miércoles en el estadio Techo al imponerse 1-0 ante Llaneros en la fecha 2 de la fase 1A de la Copa BetPlay, con un gol de Leonardo Castro en el minuto 79.

La entrada de Sebastián Valencia y Mackalister Silva en la etapa complementaria cambió la dinámica a favor de Millonarios. La jugada decisiva surgió a partir de un centro de Valencia hacia Rodrigo Contreras, quien no logró definir correctamente, pero el rebote favoreció a Castro, que anotó el único tanto del encuentro, según el reporte del medio.

Así van las tabla posiciones de la fase 1A de la Copa Colombia

La final de la Copa Colombia está programada para el 31 de octubre - crédito Dimayor
La final de la Copa Colombia está programada para el 31 de octubre - crédito Dimayor

Grupo A

  1. Atlético Bucaramanga: 3 puntos / +3 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  2. Deportivo Cali: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  3. Alianza FC: 1 punto / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  4. Boca Juniors: 1 punto / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  5. Real Santander: 0 puntos / -5 diferencia de gol / 1 partido jugado.

Grupo B

  1. Llaneros FC: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  2. Millonarios FC: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  3. Patriotas Boyacá: 2 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  4. Boyacá Chicó: 1 punto / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  5. Atlético FC: 1 punto / -3 diferencia de gol / 2 partidos jugados.

Grupo C

  1. Fortaleza FC: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  2. Independiente Medellín: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  3. Orsomarso SC: 1 punto / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  4. Cúcuta Deportivo: 1 punto / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  5. Leones: 0 puntos / -3 diferencia de gol / 1 partido jugado.

Grupo D

  1. Real Cundinamarca: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  2. Independiente Yumbo: 1 punto / 0 diferencia de gol / 21 partido jugado.
  3. Deportivo Pereira: 1 punto / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  4. Águilas Doradas: 1 punto / 0 diferencia de gol /1 partido jugado.
  5. Jaguares FC: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.

Así se jugará la fase 1A de la Copa BetPlay 2026

Deportivo Cali ganó su primer partido con goles de Jhojan Martínez y Matias Orozco - crédito Deportivo Cali
Deportivo Cali ganó su primer partido con goles de Jhojan Martínez y Matias Orozco - crédito Deportivo Cali

La Fase 1A se desarrolla mediante cuatro grupos de cinco equipos cada uno. Los grupos se conforman con base en la Tabla de Posiciones de la Fase I (Todos contra todos) tanto de la Liga BetPlay Dimayor I-2026 como del Torneo BetPlay Dimayor I-2026. Cada club disputa cuatro partidos: dos en condición de local y dos como visitante. No existen enfrentamientos de ida y vuelta.

El calendario determina que en cada fecha un club descansa, pues los grupos son impares. Los emparejamientos están preestablecidos y garantizan que todos los equipos se enfrenten entre sí una sola vez durante la fase de grupos. Este sistema asegura que cada institución tenga igualdad de oportunidades en cuanto a localía y partidos disputados.

Una vez concluidas las cinco fechas de la Fase 1A, los clubes que ocupen el primer y segundo lugar en la tabla de posiciones de cada grupo avanzan a la Fase II (Octavos de Final) de la Copa BetPlay Dimayor 2026.

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