Corte Constitucional ordenó la liberación inmediata de Dayana Jassir, condenada por el crimen de director de Medicinal Legal en Barranquilla

El Tribunal Superior de Barranquilla condenó a Dayana Jassir a 57 años y 6 meses de prisión - crédito X

La Corte Constitucional suspendió de manera provisional la orden de captura contra Dayana Jassir De la Hoz, condenada a 57 años y 6 meses de prisión por el asesinato de Eduardo Pinto Viloria en Barranquilla en 2016.

El alto tribunal determinó que la privación de libertad antes de una condena ejecutoriada solo puede justificarse de manera excepcional y tras un análisis minucioso.

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Según lo estipulado en la sentencia SU-120 de 2026, la Corte Constitucional dejó sin efecto provisionalmente el punto del fallo del Tribunal Superior de Barranquilla que había ordenado la captura inmediata de Jassir tras su condena en abril de 2025.

Por ende, el tribunal concedió un plazo de 48 horas para analizar individualmente si existe una necesidad real de privar de libertad a Jassir mientras el recurso de casación, aún pendiente, es resuelto por la Corte Suprema de Justicia.

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La decisión representa un giro sustancial en un caso que ha marcado la agenda judicial del Caribe colombiano durante casi una década.

La abogada Yanet Arias, del equipo de defensa de Jassir, explicó a Blu Radio que la ruptura del debido proceso radica precisamente en que la condena del Tribunal Superior carecía de una motivación propia e independiente que justificara la captura, al permanecer vigente la presunción de inocencia hasta la existencia de una sentencia definitiva.

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El avance judicial implica que Jassir saldrá de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, siempre que no exista otro requerimiento judicial en su contra, de acuerdo con fuentes citadas por el medio citado.

El expediente se remonta a mayo de 2016, cuando Eduardo Pinto Viloria fue asesinado dentro de su residencia en Barranquilla. Pinto, quien encabezaba la sede regional de Medicina Legal en el norte de Colombia, murió en un hecho investigado desde el inicio como un crimen premeditado.

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Según la acusación presentada por la Fiscalía, Jassir habría participado como parte de una estructura criminal, siendo imputada por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Jassir negó estos cargos de manera persistente, defendiendo su inocencia a lo largo del proceso.