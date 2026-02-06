Colombia

Gustavo Petro se refirió a la muerte del narco Santiago Gallón Henao, vinculado a la muerte de Andres Escobar, y lo relacionó con Álvaro Uribe

El presidente explicó que las estructuras paramilitares en Antioquia evolucionaron y se enfrentaron violentamente mientras estuvo involucrado Gallón

Santiago Gallón Henao y Gustavo
Santiago Gallón Henao y Gustavo Petro - crédito redes sociales

La noticia del asesinato de Santiago Gallón Henao en México fue confirmada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacando que se trataba de una figura ligada al narcotráfico desde la década de los 90.

El mandatario colombiano rememoró uno de los episodios que marco su prontuario criminal y que marco la historia del deporte nacional.

Santiago Gallón asesinó por celos en una discoteca al futbolista antioqueño Andrés Escobar que venía de jugar un mundial de fútbol. El hecho acabó con la imagen internacional del país”.

El jefe de Estado expuso los vínculos de Gallón con estructuras armadas y crimen organizado en Antioquia, señalando que “denuncié a Santiago Gallón en el año 2007 en mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el senado de la República, mencioné que hacía parte de la convivir ‘El Cóndor’ al lado de alias ‘El Tubo’, quien era el coordinador del bloque metro, y se dedicaba al robo de gasolina de un tubo que pasa por la hacienda ‘Guacharacas’ en propiedad de Álvaro Uribe Vélez”.

Petro describió la progresión de estas organizaciones, detallando que “la convivir el Cóndor fue decretada por el gobernador Álvaro Uribe Vélez y se le dieron armas oficiales”. Añadió que los miembros de este grupo recibieron entrenamiento militar: “en la hacienda se entrenaban los paramilitares”.

Petro sobre muerte de Santiago
Petro sobre muerte de Santiago Gallón y el pasado de Álvaro Uribe - crédito @petrogustavo/X

El presidente explicó que las estructuras paramilitares en Antioquia evolucionaron y se enfrentaron violentamente: “la convivir el Cóndor se disolvió en el bloque paramilitar metro y luego este fue exterminado por el Bloque Central Bolívar también del paramilitarismo”.

Tras relatar el homicidio de Gallón, Petro emitió una advertencia frente a los riesgos de mezclar poder y crimen en la política local: “es clave que en elecciones, el pueblo antioqueño aleje a este tipo de personas que usan el poder para el crimen”.

