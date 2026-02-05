Influencer dio claves para que los rolos pasen desapercibidos en el Carnaval de Barranquilla: “Colega cachaco, desmovilícese”

El influencer dejó los pasos para ir a la fija y no pasar penas a la hora de bailar - crédito - Jairo Kasiani/Colprensa | @negrohastapordentro/IG

El creador de contenido colombiano Manuel Arévalo, conocido en redes sociales como @negrohastapordentro, compartió a través de un video sus recomendaciones para que los habitantes de Bogotá, tradicionalmente llamados rolos o cachacos, logren integrarse al ambiente festivo del Carnaval de Barranquilla 2026, que se celebrará del 14 al 17 de febrero en la capital del Atlántico.

Con un tono directo, Arévalo abordó uno de los prejuicios más frecuentes que existen en Colombia: la supuesta dificultad de los bogotanos para bailar y adaptarse al ritmo barranquillero, que puede variar entre cumbias y champeta, por ejemplo.

En su mensaje, el creador de contenido aseguró que existe un solo paso que todo rolo necesita dominar para sobrevivir a las fiestas.

El video se hizo viral plataformas digitales, e inicia con la frase: “Espere, ¿cuál cachacon? Si usted va para el carnaval de Barranquilla, no quiere estar haciendo... (comienza a mover su cuerpo de un lado a otro en un movimiento repetitivo y sin gracia) y que lo anden viendo allá como un bicho raro, mejor intente esto”.

Arévalo invitó a los asistentes provenientes de la capital colombiana a evitar actitudes que los hagan destacar de manera negativa entre los locales de Barranquilla.

Según el propio Arévalo, el primer paso para lograrlo consiste en dejar atrás la imagen estereotipada del ‘cachaco’ y buscar mezclarse con la comunidad anfitriona durante el carnaval.

Arévalo también recomendó cambiar la pinta y no ir con la guayabera, las sandalias y la bermuda que suelen utilizar muchos rolos en el Caribe colombiano - crédito @negrohastapordentro/IG

Los pasos para que los rolos no desentonen en el Carnaval de Barranquilla

A lo largo de su intervención, Manuel Arévalo detalló cinco recomendaciones para bailar y moverse en los festejos costeños.

En primer lugar, aconsejó elegir uno de los pies y moverlo con el ritmo de la música, sin alternar de lado a lado.

“No haga los pies para los lados, haga un solo paso, elija cuál pie y muévalo así, con el ritmo de la música”, indicó el creador digital.

El segundo aspecto, según Arévalo, es adoptar una postura relajada, dado que los ritmos tradicionales de la costa, como la champeta, invitan a una actitud despreocupada.

“Eche la espalda para atrás. Los ritmos de la costa y, sobre todo, la champeta son muy relajados”, puntualizó el influencer.

El contenido de Arévalo sumó miles de reproducciones, y destaca la importancia de los movimientos de brazos y hombros para lograr fluidez en la pista.

Estas son las indicaciones para pasar desapercibido en medio de las fiestas en la capital del Atlántico - crédito @negrohastapordentro/IG

“Tercero, mueva los brazos en círculo hacia afuera y no haga el mismo círculo”, siguió con el paso a paso el influencer.

En el siguiente movimiento, Arévalo aclaro que, “teniendo eso, ya va a mover los hombros de lado a lado con la canción, en cuatro tiempos”.

Para quienes se sienten intimidados por las coreografías complejas, el influenciador hizo hincapié acerca de la sencillez de su método: “¿Tiene esto? ¿Listo? Fácil”.

Uno de los consejos centrales apunta a la posición de los pies al bailar. Arévalo mencionó que no es recomendable pararse con ambos pies alineados, sino colocar uno delante del otro para marcar el ritmo con mayor naturalidad.

“Quinto y último y lo más importante, el parado de los pies (...) Uno atrás y uno adelante. Y con ese marca el paso. ¿Listo? Ya, ese es el paso. Le sirve para todo”, recalcó en el video.

Arévalo, que se autodenominó “cachaco de confianza”, reconoció que un bogotano difícilmente pasará por costeño, pero valoró el esfuerzo de quienes intentan integrarse.

Estas son las principales actividades para la edición del Carnaval de Barranquilla 2026, que va desde el 14 al 16 de febrero - crédito @carnavalbaq/IG

“Papi, piense que es como los gringos. Usted no quiere que los gringos vengan, pero si vienen, usted va a querer que intenten hablar un poquito español. Bueno, eso mismo pasa con los cachacos. Si usted va a ir, al menos intente mezclarse y se agradece, huevón”, comentó el creador de contenido colombiano.

El creador digital concluyó su mensaje con una invitación a interactuar y compartir el contenido: “Y si quiere que le dé el resto de tips míos para pasar desapercibido en la costa, que no le cobren al triple, que no le metan una fría a veinte mil, comente, comente y yo sigo que yo tengo que hacer al año unas horas de labor social y esto me cuenta”.