Colombia

Dani Duke ofreció guía a jóvenes que buscan triunfar sin ir a la universidad: “Hay muchas formas de salir adelante”

La influencer resaltó que, aunque una carrera universitaria puede ser valiosa, el crecimiento profesional y personal depende más del enfoque, la acción y la búsqueda de oportunidades fuera del aula tradicional

Guardar
La influencer considera que la
La influencer considera que la universidad es solo una de las opciones para alcanzar el éxito profesional - crédito @des_coneva/IG

Dani Duke, creadora de contenido digital, compartió recientemente en sus redes sociales una reflexión dedicada a quienes no se sienten identificados con la ruta universitaria tradicional.

En su mensaje, la influencer dejó claro que una carrera profesional no depende exclusivamente de un título universitario y que existen alternativas para quienes buscan caminos diferentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lejos de sugerir que se abandone la formación académica, Dani Duke reconoció que la universidad es una opción válida y valiosa, pero no la única. Para ella, la clave está en superar el temor a desviarse de lo convencional y enfrentar la presión social, siempre priorizando la disciplina, el compromiso y la responsabilidad para lograr objetivos personales.

La discusión llegó luego de que en una dinámica de preguntas y respuesta en su cuenta de Instagram, Duke recibiera una duda sobre uno de sus seguidores que le escribió: “Me di cuenta que estudiar en la U no es lo mío, ¿qué me recomiendas hacer?“.

Ante la duda del usuario, Dani escribió: “Bebé hay muchas, muchas formas de salir adelante y hacer tus sueños realidad”, escribió la creadora de contenido invitando a su audiencia a tener cuatro cosas en cuenta en caso de no tomar la universidad como un camino. “Cuál es mi pasión: Lo que amas profundamente. Cuál es mi vocación: En lo que eres bueno o tienes talento. Cuál es tu misión: Lo que el mundo necesita de tí y Para qué soy buena: Por lo que te pueden pagar (beneficio economico)” añadió.

Dani Duke compartió recomendaciones para
Dani Duke compartió recomendaciones para quienes buscan desarrollarse fuera del camino universitario tradicional - crédito @daniduke/ Instagram

Entre los puntos que consideró fundamentales, la creadora invitó a quienes están en búsqueda de su rumbo profesional a realizar una autoevaluación. El primer paso, según explicó, es identificar aquello que realmente apasiona y genera entusiasmo, incluso en momentos difíciles. También resaltó la importancia de reconocer la vocación, es decir, descubrir los talentos y habilidades propias. Además, sugirió pensar en la misión personal, reflexionando sobre el impacto que cada uno puede tener en la vida de los demás a través de su trabajo.

Dani Duke agregó que no se debe perder de vista la viabilidad económica de cualquier proyecto. Señaló que resulta esencial encontrar el balance entre lo que se disfruta hacer y lo que puede convertirse en una fuente de ingresos estable, pues la sostenibilidad depende de ese equilibrio. “Los sueños deben conversar con la realidad económica”, afirmó.

Señaló la importancia de equilibrar
Señaló la importancia de equilibrar lo que se disfruta hacer con la estabilidad económica - crédito @daniduke/IG

En su mensaje, animó a quienes buscan alternativas a la universidad a pasar de la teoría a la práctica, canalizando su pasión, vocación y propósito en proyectos concretos y sostenibles. Así, motivó a sus seguidores a explorar nuevos caminos de aprendizaje y crecimiento, sin limitarse a los modelos tradicionales.

Dani Duke confesó qué metas personales aún quiere cumplir

Dani Duke, reconocida creadora de contenido y pareja de La Liendra, sorprendió a sus seguidores tras revelar detalles poco conocidos de su vida personal durante una dinámica en redes sociales.

Al responder preguntas de sus fans, Duke confesó que tiene varios sueños frustrados que aún espera cumplir. “Tengo varios sueños… que aún quiero cumplir. Estudiar psicología, aprender cocina, vivir seis meses en otro país”, expresó abiertamente la influencer, mostrando un costado más humano y sincero ante su comunidad digital.

La revelación se dio en medio de los rumores y expectativas sobre el futuro de su relación con Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia. Este año, ambos han dejado ver su interés en fortalecer su vínculo y no descartan la posibilidad de convertirse en padres. A una pregunta directa sobre si desea ser mamá, Dani respondió: “Es verdad, pero todo lo dejo en manos de Dios”, dejando abierta la puerta a esa posibilidad en 2026.

Dani Duke reveló que aún
Dani Duke reveló que aún tiene varios sueños pendientes, como estudiar psicología, aprender cocina y vivir en otro país - crédito @daniduke/IG

Las especulaciones sobre un posible embarazo crecieron luego de que La Liendra publicara una imagen besando el abdomen de su novia. Sin embargo, la pareja aclaró que la fotografía hacía parte de una campaña de expectativa para promocionar un nuevo documental, y no del anuncio de un embarazo real. A pesar de la aclaración, algunos seguidores insisten en que la noticia de un bebé podría llegar en cualquier momento.

Dani Duke también compartió que disfruta pasar tiempo sola y que nunca ha soñado con tener una boda tradicional. “Nunca he soñado con una boda”, confesó. Por ahora, tanto ella como La Liendra prefieren tomarse las cosas con calma, centrarse en sus proyectos profesionales y dejar que su relación avance sin presiones externas. “Nos sentimos felices y queremos quemar cada etapa sin apurarnos”, han dicho en diversas ocasiones.

Aclaró los rumores sobre un
Aclaró los rumores sobre un posible embarazo, señalando que fue parte de una campaña para un nuevo documental - crédito @la_liendraa/Instagram

Mientras tanto, los seguidores de la pareja permanecen atentos a cada paso y declaración, esperando conocer cuál será la próxima etapa en la vida personal y profesional de Dani Duke y La Liendra.

Temas Relacionados

Dani DukeDani Duke InstagramCarreras universitariasColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Gobierno Petro explicó si tiene algo que ver con la caída en el precio del dólar y confirmó compra masiva de divisas

Las autoridades financieras implementaron medidas para proteger al país frente a la volatilidad cambiaria, priorizando la acumulación de reservas y la diversificación de monedas, en un contexto marcado por la cercanía del ciclo electoral

Gobierno Petro explicó si tiene

Gobierno Petro se metió en la polémica por suspensión de partidos debido al mal estado de la cancha de El Campín en Bogotá: “Por la seguridad humana”

Gabriel Rendón, viceministro del Diálogo Social, indicó que el Gobierno nacional está dispuesto a brindar asistencia técnica y a elaborar protocolos para mejorar las condiciones de los estadios en el país

Gobierno Petro se metió en

Violeta Bergonzi regresó a clases y compartió las imágenes con el uniforme que usará en los próximos días

La reconocida presentadora colombiana anunció su incursión profesional a un nuevo mundo, inspirada por su más reciente experiencia en televisión

Violeta Bergonzi regresó a clases

Durante su visita a Medellín, Lionel Messi dejó un autógrafo en el asiento de un bus: podría valer unos 60.000 euros si lo subastan

La cifra equivale a más de 250 millones de pesos colombianos, poco más de 70.000 dólares

Durante su visita a Medellín,

Pacientes de la Nueva EPS protestan en Bogotá por falta de medicamentos: bloquearon la avenida El Dorado

Usuarios de la EPS reclaman soluciones por la falta de entrega oportuna de medicamentos e hicieron un plantón frente a la sede de la entidad en San Cayetano

Pacientes de la Nueva EPS
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Colombia produce el 70% de

Colombia produce el 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial, según informe de The Economist

‘Influencer’ de viajes mostró donde se esconde en el Lago Calima la enorme finca que perteneció a ‘Pacho Herrera’, uno de los capos del cartel de Cali

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi regresó a clases

Violeta Bergonzi regresó a clases y compartió las imágenes con el uniforme que usará en los próximos días

La Liendra anunció que donará todo el dinero que recibido con sus documentales: esta es la millonaria suma

Juana Arboleda, actriz de ‘La reina del flow’, reveló que se reencontró con su madre luego de 35 años: “Me causó pesadillas”

Lina Tejeiro confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity 2026’ y Greeicy Rendón reaccionó sin filtro: “Sin saber cocinar”

Beba aseguró que no confía en Juanda Caribe y le reveló las razones a Mariana Zapata: “Siento algo raro”

Deportes

Durante su visita a Medellín,

Durante su visita a Medellín, Lionel Messi dejó un autógrafo en el asiento de un bus: podría valer unos 60.000 euros si lo subastan

Campeón del mundo con la selección Argentina incluyó a Luis Díaz en el once ideal: “Terrible, lo conozco”

Brandon Rivera, campeón nacional de la Contrarreloj Individual: superó a Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez en los Campeonatos Nacionales de Ruta

Avanza el fichaje de James Rodríguez con el Minnesota United: ya habrían logrado un principio de acuerdo y firmaría hasta el Mundial 2026

Traspaso de Jhon Arias: así se repartiría el dinero entre equipos colombianos por la operación