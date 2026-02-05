Abelardo de la Espriella se defendió de los ataques de sus contrincantes: “Llevan 20 años inventándome cuentos y no han podido”

Abelardo de la Espriella enfrenta ataques de figuras políticas y mediáticas, pero mantiene su postura - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En las últimas semanas, Abelardo de la Espriella se ha convertido en figura central del debate político nacional, tras ser blanco de críticas y señalamientos por parte de diversas figuras públicas.

Candidatos como Claudia López y Sergio Fajardo, así como la periodista Vicky Dávila, han cuestionado su papel y sus posturas en varios espacios mediáticos y redes sociales.

Los ataques han girado en torno a sus opiniones sobre el rumbo del país y su presunta cercanía con Álex Saab, empresario colombiano vinculado con el esquema de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro.

Ante ese escenario, De la Espriella respondió con un mensaje directo publicado en su cuenta de X, donde dejó clara su posición frente a los señalamientos: “Pueden atacarme lo que quieran; el único enemigo es Cepeda. No voy a contestar mentiras e infamias”.

Con esta declaración, el abogado y aspirante presidencial tomó distancia de las controversias recientes y centró su discurso en lo que considera su prioridad actual.

En el mismo pronunciamiento, reiteró su compromiso con los principios democráticos: “Mi propósito es defender la democracia, la institucionalidad y la libertad de la Patria, y de esa línea no me saca nadie”.

De la Espriella subrayó que los intentos por desacreditarlo no son hechos nuevos, pues ha enfrentado campañas de desprestigio durante dos décadas.

“Llevan 20 años inventándome cuentos y no han podido acabar conmigo”, afirmó, destacando su persistencia y el respaldo que atribuye tanto a la ciudadanía como a sus creencias personales.

El abogado concluyó su mensaje con un tono de optimismo y confianza en el futuro del país: “Con Dios y el pueblo, al Tigre no lo para nadie. Este año Colombia gana”.

Su publicación generó reacciones diversas entre seguidores y adversarios, reavivando el debate público sobre el papel de figuras polémicas en el escenario nacional, la polarización política y los límites de la crítica en el contexto electoral.

Esto dijo Claudia López sobre el patrimonio de Abelardo de la Espriella

La presunta detención de Alex Saab en Venezuela reactivó el debate sobre las conexiones entre redes criminales, figuras públicas y sistemas de justicia.

Las autoridades estadounidenses y venezolanas llevaron a cabo un operativo conjunto la madrugada del 4 de febrero de 2026 para arrestar al empresario colombiano, señalado como colaborador próximo del Gobierno de Nicolás Maduro y acusado de múltiples delitos financieros.

Caracol Radio confirmó el arresto y detalló que Saab podría ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de activos.

En este contexto, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, intensificó sus cuestionamientos sobre el origen de la fortuna de Abelardo de la Espriella, abogado conocido por defender a individuos con antecedentes penales.

En un video publicado en la red social X, López preguntó: “¿Se acuerdan cuando les conté de los cuarenta mil millones de pesos de patrimonio del defensor de la mafia?”.

La exalcaldesa explicó que “ha salido nueva información” y citó dos investigaciones recientes: un informe de La Silla Vacía sobre el entramado empresarial de De la Espriella y columnas publicadas en la revista Cambio.

“La Silla Vacía hizo un informe muy completo sobre el universo empresarial de Abelardo de la Espriella”, afirmó López, agregando que, según los análisis periodísticos, existen “cosas que tiene que explicar Abelardo de la Espriella de su riqueza”.

López sostuvo que, si el abogado “es defensor de la mafia y sus empresas realmente son un fiasco y de ahí no viene la plata, entonces, ¿de dónde viene su riqueza?”.

La exalcaldesa sugirió que el patrimonio de De la Espriella podría tener origen en actividades ilícitas. “Tal vez le lava plata a los mafiosos a los que defiende a través de sus empresas”, sostuvo López, y planteó que, bajo esa lógica, “da lo mismo que las empresas den plata o no den plata, porque en realidad, ¿están lavando plata?”.

En su mensaje, la exmandataria local insistió en que “eso es lo que tiene que responderle a los medios y a la sociedad colombiana”.

Hacia el final de su pronunciamiento, Claudia López propuso una reestructuración de la política criminal en caso de asumir la presidencia.

Anunció que impulsará la creación de una fiscalía antimafia con competencias para “perseguir y encarcelar indefinidamente a los del crimen organizado y a las mafias hasta que no entreguen las armas, la riqueza y delaten a los lavadores de plata de la mafia”.