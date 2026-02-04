Se reveló el cartel de los más buscados en Barranquilla: Policía ofrece millonaria recompensa

La Alcaldía Distrital ofrece recompensas de hasta 10 millones de pesos por información que lleve a la captura de los criminales más buscados en Barranquilla - crédito Colpresa/Policía Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla presentó el cartel de “Los Más Buscados”, con el objetivo de localizar y detener a 11 personas señaladas por delitos graves que afectan la seguridad y convivencia en la ciudad.

Esta acción se integra con una ofensiva coordinada de investigación judicial e inteligencia, orientada a desarticular bandas criminales y reducir la violencia.

Como parte de la estrategia, la Alcaldía Distrital ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien aporte información fidedigna que conduzca a la detención de los individuos requeridos, garantizando la confidencialidad total para los denunciantes.

Las autoridades recalcan que cualquier dato puede ser determinante para avanzar en los procesos judiciales contra la criminalidad.

La ofensiva de la Policía de Barranquilla combina investigación judicial e inteligencia para desarticular bandas criminales y reducir la violencia urbana - crédito Policía Barranquilla

Nombres en el cartel

Abrahán de Jesús Torres Illeras (alias El Mello) Álvaro José Alvarino Arrieta (alias Bebe) Ángel Salvador Padilla Sandoval (alias Angelito) Daniel de Jesús Vanegas Castillo (alias Tripita) Freyler Rafael Caraballo García Jesús Manuel Valdez Ortega (alias El Abuelo) Jorge Luis Ojeda Jiménez (alias Ricostilla) Mairon Rodríguez Acosta (alias Negro Galleta) Manuel Alfonso Padilla Sandoval (alias Ñongo) Walter Samuel Barcinilla Pérez (alias Waltercito) Yeison David Montero Turizo (alias Yesito)

Además, durante el fin de semana, la Policía Nacional reforzará su presencia en los principales sitios turísticos de Barranquilla y municipios colindantes, motivada por el aumento de visitantes.

Los operativos incluirán intervenciones pedagógicas, acciones preventivas y el acompañamiento sostenido en zonas de alta concurrencia, con el objetivo de prevenir delitos y asegurar ambientes seguros tanto para visitantes como para residentes.

Para la operación, la institución dispone de sus grupos especializados, incluyendo Protección al Turismo, Prevención y Educación Ciudadana, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres (Ponalsar).

La Policía Nacional incrementará operativos durante el fin de semana en los principales sitios turísticos de Barranquilla ante la llegada de más visitantes- crédito @alcaldiabquilla/X

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez destacó que estas iniciativas continuarán durante toda la jornada turística: “Ante la llegada de visitantes, estos planes continuarán desarrollándose para fortalecer la presencia policial en Barranquilla y los municipios del área metropolitana”.

Asesinado en Santander uno de los delincuentes más buscados en Antioquia: así fue el ataque armado

La noche del viernes 30 de enero terminó de forma violenta en el barrio Villa Laura del municipio de San Gil, Santander, cuando un ataque armado dejó sin vida a Miguel Ángel Suescún Rodríguez.

El comando de la Policía local confirmó que el hombre fue interceptado por dos individuos que se movilizaban en motocicleta. La víctima se encontraba en un establecimiento comercial, acompañado de familiares, cuando recibió varios disparos.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, detalló que Suescún no residía en San Gil. “Esta persona había sido citada allí con anterioridad por una persona cercana y lamentablemente allí es ultimada”, explicó el oficial, quien precisó que el fallecido solo asistió a la ciudad para compartir con allegados esa noche.

Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, fue abordado por dos hombres en motocicleta mientras se encontraba con su familia en San Gil - crédito Colprensa/Policía

Las autoridades informaron que la alerta inicial se produjo pasadas las 9:30 p. m.. Uniformados acudieron al lugar y constataron la gravedad de las heridas, que resultaron fatales para el hombre de 32 años.

El historial judicial de la víctima era extenso. Su nombre figuró en febrero de 2024 en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Antioquia. La Policía lo relacionaba con organizaciones delincuenciales y le atribuía antecedentes por hurto agravado y porte ilegal de armas.

El coronel Arévalo Montenegro destacó el prontuario: “Esta persona que fue ultimada tenía antecedentes por diferentes delitos; inclusive, estuvo publicada en el cartel de los más buscados de la Metropolitana del Valle de Aburrá por ser parte de una organización dedicada al hurto”.

La hipótesis principal de los investigadores apunta a un ajuste de cuentas entre bandas rivales de Bucaramanga y su área metropolitana, cuyos líderes permanecen bajo custodia. El vocero policial señaló: “Sabemos que tiene que ver con una disputa que existe aquí en el área metropolitana entre dos organizaciones criminales cuyos cabecillas se encuentran en la cárcel. Vamos por ellos y tenemos identificado plenamente al agresor”.

Las autoridades continúan con las labores de identificación y búsqueda de los responsables del crimen.