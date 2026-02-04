Colombia

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz serían la primera pareja de ‘La casa de los famosos′: este es el beso que lo confirmaría

Un juego grupal en la casa derivó en un beso entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada, un gesto que sorprendió tanto a los compañeros como a la audiencia y que abrió espacio para nuevas interpretaciones sobre su vínculo en el ‘reality’

La dinámica entre los concursantes
La dinámica entre los concursantes de La Casa de los Famosos dio un giro durante una jornada de juegos cuando Yuli Ruiz recibió el reto de besar a Alejandro Estrada - crédito cortesía Canal RCN

El ambiente en La casa de los famosos Colombia cambió de tono tras la reciente expulsión de una participante, y una dinámica grupal dejó una postal inesperada: un beso entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz captó la atención de la audiencia y de los propios concursantes, reavivando las especulaciones sobre la posibilidad de un romance dentro del reality.

El hecho se produjo durante un juego en el lobby del programa, donde una penitencia llevó a Yuli Ruiz a besar a Alejandro Estrada.

La convivencia en la casa experimentó una transformación luego de la salida de Johanna Fadul. El grupo apostó por juegos y retos para distender el clima, lo que derivó en situaciones espontáneas y momentos de cercanía entre los participantes. La actividad que propició el beso se inspiró en el tradicional ‘Tingo, tingo, tango’, adaptado a las reglas del programa: quien perdía debía cumplir una penitencia elegida por el grupo.

El desarrollo de la dinámica avanzó entre desafíos ligeros y risas, hasta que llegó el turno de Yuli Ruiz, quien recibió el reto de darle un beso en la boca a Alejandro Estrada. Ruiz aceptó sin titubear, se acercó a Estrada y, ante la mirada de los demás, cumplió con la penitencia. El actor se cubrió los ojos y permitió que la escena transcurriera sin resistencia. “El reto: darle un beso esquineado en la boca a Alejandro Estrada. Sin dudarlo, la creadora de contenido aceptó la penitencia”.

Los famosos que antes habían confesado sentiur aun atracción entre ellos se besaron por primera vez durante un juego de "tingo tingo tango" - crédito @clips.casa.de.los6/ TikTok

El gesto de Yuli Ruiz generó reacciones inmediatas entre los concursantes y reavivó las expectativas entre el público. Desde el inicio de la competencia, Ruiz había expresado su interés por Estrada. El matiz de la situación creció al recordar que el actor se encuentra soltero desde hace varios meses. Aunque en semanas anteriores, el propio Estrada había asegurado que no contemplaba la posibilidad de iniciar una relación sentimental dentro del reality, el episodio abrió un nuevo frente de especulación sobre la evolución de su vínculo con Ruiz.

El episodio fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a preguntarse si el acercamiento fue parte del juego o el inicio de algo más. “Aunque breve, el beso fue suficiente para que los seguidores del programa comenzaran a especular sobre un posible cambio en la dinámica entre ambos”.

Por el momento, la incertidumbre sobre si este gesto quedará solo como una anécdota lúdica o será el primer paso de una historia mayor permanece abierta entre la audiencia y los protagonistas.

Hasta el momento, los famosos
Hasta el momento, los famosos no han revelado su planean tener algo más que una amistad dentro del programa - crédito: cortesía Canal RCN

Días antes del episodio del beso, la vida personal de Alejandro Estrada volvió a ocupar espacio en la conversación pública debido a declaraciones de su expareja, Nataly Umaña. La actriz y creadora de contenido desmintió algunos puntos mencionados por Estrada durante el segmento La línea de la vida en el reality, en el que el actor habló abiertamente sobre su matrimonio y el final de la relación.

A través de sus redes sociales, Umaña aclaró lo ocurrido tras la emisión del programa. “He recibido muchos mensajes en donde me taggean en la línea de la vida de Alejo, en donde le preguntan que si a él se le pasó por la cabeza volver conmigo y él dice que sí”. Según explicó, para muchos quedó la impresión de que ella habría pedido retomar la relación, algo que desmintió de forma categórica: “Es la única vez que voy a hablar del tema, pero yo nunca le pedí a Alejandro que volviéramos, nunca”.

Umaña detalló que, al salir del reality, Estrada le propuso esperar para ver si era posible una reconciliación. “Cuando yo salgo de la casa, él me dice: ‘Mona, esperemos a que todo esto pase y volvemos’ y yo le digo: ¿qué? ¿Tú crees que todo lo que hice en la casa fue en vano?” En ese momento, la actriz le dejó claro a Estrada que no estaba interesada en retomar la relación: “Yo hice todo esto para liberarme de ti, para que nos liberáramos, ya que los dos no éramos capaces de soltarnos”.

La actriz desmintió la versión del actor y con el que tuvo un romance de años - crédito @rastreandofamosos/IG

Además, Umaña subrayó que durante años existió una relación de codependencia y describió su paso por el reality como una forma de “ser libre”. “Lo he dicho en mil entrevistas, había codependencia y esa fue mi manera de salir, mal o lo que hubiera sido, pero era mi manera de ser libre; en ningún momento le dije a él que volviéramos”.

Hasta el momento, el entorno de Alejandro Estrada no ha ofrecido declaraciones sobre la postura de Umaña ni sobre las aclaraciones que hizo públicas en sus redes.

