Natalia Jiménez reveló que la esposa de Yeison Jiménez le dio un emotivo regalo tras el homenaje en el Campín de Bogotá: "Fue hermoso"

En diálogo con Infobae Colombia, la cantante española reveló detalles de su amistad con Yeison y cómo espera recordarlo con el lanzamineto de su gira ‘La Jimpenez’ en Colombia

Natalia confesó a Infobae Colombia
Natalia confesó a Infobae Colombia que tuvo un acercamiento con la esposa de Yeison durante el homenaje en el Campín - crédito cortesía Natalia Jiménez

El 31 de enero de 2026, el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá se transformó en el epicentro de un homenaje multitudinario a Yeison Jiménez, una de las voces más importantes de la música popular colombiana.

Aquel encuentro reunió a miles de personas vestidas de blanco y a numerosas figuras de la escena nacional e internacional, entre ellas Andy Rivera, Álex Campos, Pasabordo y Chayín Rubio. La convocatoria no solo buscó recordar el legado artístico del cantante fallecido, sino también brindar un espacio de despedida colectiva para familiares, amigos y seguidores que colmaron las gradas del estadio.

Entre los momentos más esperados de la noche estuvo la presentación de la cantante española Natalia Jiménez, ganadora del Grammy y de premios Billboard, quien viajó especialmente para participar en el tributo. La artista había forjado una relación profesional y personal con Yeison Jiménez desde agosto de 2025, cuando ambos lanzaron juntos el sencillo Pedazos, un tema que consolidó su vínculo más allá de lo estrictamente musical.

Durante la rueda de prensa
Durante la rueda de prensa por el lanzamiento de su gira La Jiménez en Colombia, Natalia relató el reto emocional que implicó actuar en un contexto tan sensible tras la muerte de Yeison - crédito Juan David Botia / Infobae

La muerte de Yeison impactó profundamente a Jiménez, quien encontró en el homenaje una oportunidad para procesar la pérdida y reconectar con la familia y los seguidores del artista. “Ya ahora vivo es como un periodo de asumir lo que pasó, ¿sabes? Y asumir que, pues, ya no va a estar con nosotros. Cuando pude cantar en El Campín sentí esa paz de que ya me despedí, porque no había podido despedirme de él”, relató en exclusiva para Infobae Colombia.

Durante su intervención en medio de la rueda de prensa por el lanzamitno de su gira La Jiménez en Colombia, Natalia compartió el reto emocional que representó subir al escenario en un contexto tan delicado. Aseguró que fue una experiencia tanto dolorosa como sanadora, en la que la música se convirtió en un canal para liberar el duelo acumulado.

“Me costó mucho, pero al final lo que ya ahora vivo es asumir la situación, dejar ir ese sentimiento de pérdida y celebrar la vida que tuvo. Porque tuvo una vida inmensa, se nos fue muy joven, lamentablemente, pero vivió la vida como quiso”, explicó en diálogo exclusivo con Infobae Colombia. La artista admitió que el desafío de controlar las emociones resultó intenso, especialmente al interpretar las canciones ante una multitud que acompañaba cada palabra con respeto y cariño.

“Me desbordó la emoción. Aquí en muchas entrevistas me la he pasado también llorando, porque me cuesta a veces aguantarme el llanto, pero al final tengo que aceptar la situación y dejar ir ese sentimiento de pérdida, y celebrar la vida que tuvo”, afirmó.

La noche, sin embargo, deparó para Jiménez un momento aún más íntimo y significativo. Tras su presentación, recibió de la esposa de Yeison Jiménez un regalo que definió el tono afectivo de la velada. “Me regalaron una caja preciosa con una carta divina, diciéndome lo mucho que le importó a Yeison mi presencia en su vida, de lo que significó para él, con unas muy, muy bonitas palabras”, contó Natalia Jiménez en exclusiva para Infobae Colombia.

Este gesto, inesperado y profundamente emotivo, marcó el cierre simbólico de una etapa personal para la cantante, quien confesó que fue la primera vez que conoció en persona a la esposa del artista. “Fue muy bonito y muy emotivo poder conocerla porque yo no la había conocido y, lástima que nos tuvimos que conocer en un momento así. Al final, Dios sabe por qué hace las cosas, y tuvimos el gusto de poder conocernos tanto yo como mi marido, porque mi marido también es mi mánager y nosotros llevamos todo juntos”.

La velada en El Campín superó el marco de un simple concierto homenaje. Para Natalia Jiménez, se trató de un rito de despedida compartido con fans, colegas y la familia de Yeison Jiménez. El apoyo recibido por parte de los allegados al homenajeado, sumado al cariño del público colombiano, contribuyó a transformar la tristeza en un acto de celebración de la vida y del legado de uno de los referentes de la música popular nacional.

Como parte de su tour
Como parte de su tour La Jiménez, Natalia Jiménez confirmó su regreso a Colombia con fechas en Bogotá, Neiva, Bucaramanga y Medellín - crédito Natalia Jiménez

Además del homenaje, Natalia Jiménez confirmó su regreso a los escenarios colombianos como parte de su tour La Jiménez, agradeciendo el caluroso recibimiento del público local y el cariño persistente desde su anterior visita con el espectáculo Antología. En entrevista exclusiva con Infobae Colombia, detalló las fechas de su gira: el 24 de abril de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, el 25 de abril en Neiva Unicentro, el 1 de mayo en Bucaramanga Senfer y el 2 de mayo en el Centauro Centro de Eventos de Medellín.

