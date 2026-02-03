EN VIVO | Instalan tarima para nueva jornada de movilizaciones en Bogotá, en respaldo a la visita del presidente Gustavo Petro a Washington D. C.

La declaración de la funcionaria marcó una postura clara de apoyo al mandatario colombiano, en un contexto internacional donde el rol de países vecinos como Venezuela y Cuba sigue siendo tema de debate en los procesos de paz regionales.

En un mensaje público, Cuartas destacó: “Usted lleva la bandera de un pueblo que representa soberanía y decisión de cambio. Lleva la bandera de los pueblos: Venezuela y Cuba son parte de la paz de Colombia”.

El respaldo de Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, se hizo notar durante la reciente visita del presidente Gustavo Petro a Washington.

La presencia de Támara Ospina Posse y su equipo en la Plaza de Bolívar se tradujo en un respaldo explícito al presidente Gustavo Petro en la antesala de su cita con Donald Trump en Washington.

Durante la manifestación, Ospina Posse explicó el objetivo de la jornada, declarando: “Hoy nos encontramos con el equipo de Vicemujeres en la plaza de Bolívar, acompañando a nuestro presidente Gustavo Petro, que hoy se encuentra en la ciudad de Washington. Una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, en referencia al histórico encuentro que concentra la atención nacional.

La viceministra de las Mujeres, Tamara Ospina Posse, junto a un grupo de manifestantes, se congrega en la Plaza de Bolívar para enviar un mensaje de respaldo al presidente Gustavo Petro durante su visita a Washington - crédito redes sociales/X

La funcionaria destacó la motivación de su apoyo público, al afirmar: “Apoyamos y respaldamos a nuestro presidente en su liderazgo y su búsqueda por la paz regional, por el diálogo y en defensa de la soberanía nacional, del principio de autodeterminación de los pueblos, de la paz, la dignidad para Colombia, América Latina y el mundo”.