Colombia

EN VIVO | Instalan tarima para nueva jornada de movilizaciones en Bogotá, en respaldo a la visita del presidente Gustavo Petro a Washington D. C.

El llamado a las marchas fue realizado por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con el objetivo de mostrar respaldo ciudadano a Gustavo Petro durante una cita diplomática considerada clave

Guardar
La plaza de Bolívar será
La plaza de Bolívar será el epicentro de las marchas convocadas para el 3 de febrero por parte del Gobierno, previo a la reunión de Petro y Donald Trump en Estados Unidos - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
17:10 hsHoy

El respaldo de Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, se hizo notar durante la reciente visita del presidente Gustavo Petro a Washington.

En un mensaje público, Cuartas destacó: “Usted lleva la bandera de un pueblo que representa soberanía y decisión de cambio. Lleva la bandera de los pueblos: Venezuela y Cuba son parte de la paz de Colombia”.

La declaración de la funcionaria marcó una postura clara de apoyo al mandatario colombiano, en un contexto internacional donde el rol de países vecinos como Venezuela y Cuba sigue siendo tema de debate en los procesos de paz regionales.

16:32 hsHoy
Así se encuentra la Plaza De Bolívar, en Apoyo A la visita del Presidente Petroa la Casa Blanca - crédito redes sociales/X
16:00 hsHoy

La presencia de Támara Ospina Posse y su equipo en la Plaza de Bolívar se tradujo en un respaldo explícito al presidente Gustavo Petro en la antesala de su cita con Donald Trump en Washington.

Durante la manifestación, Ospina Posse explicó el objetivo de la jornada, declarando: “Hoy nos encontramos con el equipo de Vicemujeres en la plaza de Bolívar, acompañando a nuestro presidente Gustavo Petro, que hoy se encuentra en la ciudad de Washington. Una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, en referencia al histórico encuentro que concentra la atención nacional.

La viceministra de las Mujeres, Tamara Ospina Posse, junto a un grupo de manifestantes, se congrega en la Plaza de Bolívar para enviar un mensaje de respaldo al presidente Gustavo Petro durante su visita a Washington - crédito redes sociales/X

La funcionaria destacó la motivación de su apoyo público, al afirmar: “Apoyamos y respaldamos a nuestro presidente en su liderazgo y su búsqueda por la paz regional, por el diálogo y en defensa de la soberanía nacional, del principio de autodeterminación de los pueblos, de la paz, la dignidad para Colombia, América Latina y el mundo”.

Ospina Posse indicó que este respaldo se alinea con una visión que trasciende fronteras y pone en primer plano la dignidad y la autodeterminación, tanto en Colombia como en la región.

15:19 hsHoy

En el canal de WhatsApp del presidente Gustavo Petro, se compartió una imagen del mandatario rodeado de cientos de colombianos pertenecientes a diferentes culturas, previo a su encuentro en la Casa Blanca.

La publicación estaba acompañada de un corto, pero contundente mensaje, en el que se hace referencia a la autonomía colombiana: “Defendemos nuestra soberanía y la vida en el mundo. Nos protege la cadena de los afectos y la certeza del amor”.

Gustavo Petro Sobre soberanía colombiana
Gustavo Petro Sobre soberanía colombiana previó a la reunión con Donald Trump - crédito canal de WhatsApp Gustavo Petro
15:06 hsHoy

Varios sectores del Gobierno manifestaron su respaldo a la convocatoria a la reunión entre los dos mandatarios e impulsaron a la ciudadanía a congregarse en el centro de Bogotá durante la mañana del martes, invitando a “compartir en el centro de Bogotá en horas de la mañana de este martes”, como promovieron funcionarios y representantes sindicales.

Además del Ministerio de Comercio y el Ministerio de Educación, el sindicato del Sena se sumó al apoyo a esta petición.

Ministerios apoyan marchas del 3
Ministerios apoyan marchas del 3 de febrero como símbolo de apoyo a la visita de Gustavo Petro a Washington - crédito Minsitereio de educación y Minsiterio de Comercio
14:30 hsHoy

La plaza de Bolívar en Bogotá se prepara para recibir a cientos de personas que han sido convocadas a manifestarse este martes 3 de febrero, justo cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene previsto su encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Gustavo Petro se pronunció en
Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales frente a su encuentro con Donald Trump - crédito @petrogustavo/X

El llamado a las marchas inició con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien busca demostrar respaldo ciudadano a Petro durante una cita diplomática considerada clave. Según el senador, la movilización tiene como objetivo principal “respaldar a Gustavo Petro en su encuentro con Donald Trump”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la víspera del evento, el jefe de Estado utilizó su cuenta oficial de X para enviar un mensaje directo a los colombianos. El mandatario instó a erradicar lo que denominó “mentiras” y la acción de “mercaderes de la política”, a quienes responsabilizó de restringir derechos fundamentales. “Tres de febrero, no más mentiras, no más mercaderes de la política y del derecho quitándole los derechos al pueblo”, enfatizó.

Temas Relacionados

EN VIVOPlaza de BolívarMarchas 3 de febreroGustavo PetroVisita a WashingtonPetro en Estados UnidosReunión Petro y TrumpColombia-Noticias

Últimas noticias

EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: comenzó el encuentro entre los mandatarios

El encuentro entre ambos mandatarios se realiza en la Casa Blanca a las 11:00 a. m. y cuenta con la presencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

EN VIVO | Reunión Gustavo

Sofía Jaramillo y Martín Moreno se enfrentan en vivo tras salir de ‘La casa de los famosos Colombia’

En un encuentro cargado de tensión, Jaramillo y Martín sacaron a la luz diferencias y versiones opuestas sobre su relación, en una transmisión que rápidamente generó repercusión en redes sociales

Sofía Jaramillo y Martín Moreno

Un excompañero de rehabilitación de Johanna Fadul cuenta su historia y revela detalles inéditos del proceso que vivieron

El testimonio de Juan José Abril acerca de su convivencia con la actriz en una etapa difícil de la vida cobra fuerza en redes sociales, destacando la fuerza y otras virtudes que vio en ella durante ese tiempo

Un excompañero de rehabilitación de

Afiliados envían carta al Ministerio de Hacienda y alertan que decreto pondría en riesgo el ahorro pensional

Un grupo de afiliados al Régimen de Ahorro Individual envió una carta al Ministerio de Hacienda en la que pide frenar un proyecto de decreto que modificaría las reglas de inversión de los fondos de pensiones

Afiliados envían carta al Ministerio

Alerta roja en Santa Marta tras fuertes lluvias que provocaron inundaciones, colapso en puente y hasta restricción de navegación marítima

Las fuertes precipitaciones registradas al inicio de febrero han dejado daños materiales, acceso restringido entre Santa Marta y Palomino y suspensión de operaciones marítimas debido al desbordamiento de canales y deslizamientos de tierra

Alerta roja en Santa Marta

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jorge Macri habló sobre la

Jorge Macri habló sobre la polémica de las patentes en CABA y recomendó a los vecinos “que no las paguen”

Mucho más que computadoras: así es como la tecnología inteligente transformará nuestro trabajo de aquí a 2030

Cómo terminó el pasacalles que colgaron frente a la casa de Griselda Siciliani

Por qué apagar el celular en la noche puede evitar que espien y roben tus datos personales

Cómo los recuerdos de traumas infantiles cambian según la relación actual con los padres

INFOBAE AMÉRICA

Sangre y señales de violencia:

Sangre y señales de violencia: investigan el posible secuestro de la madre de una famosa presentadora de TV de EEUU

La tragedia de una familia australiana que no soportó la falta de apoyo estatal para sus hijos

“La serie necesita volver”: Matthew Lillard defendió la esencia de Scooby-Doo frente a su regreso en Netflix

Adiós a las propinas y esperas: ya puedes viajar en un auto que se maneja solo desde el aeropuerto

La oposición de Nicaragua le pidió a Laura Fernández mantener la presión contra el régimen de Ortega

DEPORTES

El pedido que hizo Boca

El pedido que hizo Boca Juniors para reforzar un puesto clave tras la operación de Rodrigo Battaglia

Arranca la Copa Libertadores 2026: la agenda de partidos de las fases previas y cuándo se sorteará la fase de grupos

“Tercera cita secreta”: los detalles del viaje de Lewis Hamilton y Kim Kardashian a París tras el romántico encuentro que causó furor

Alarma en la selección argentina por la lesión de otro futbolista a 52 días de la Finalíssima ante España

El “aterrador” escenario en la clasificación de las carreras que enfrentarán los equipos de F1 por el cambio de reglamento