EN VIVO | Instalan tarima para nueva jornada de movilizaciones en Bogotá, en respaldo a la visita del presidente Gustavo Petro a Washington D. C.

El respaldo de Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, se hizo notar durante la reciente visita del presidente Gustavo Petro a Washington.
En un mensaje público, Cuartas destacó: “Usted lleva la bandera de un pueblo que representa soberanía y decisión de cambio. Lleva la bandera de los pueblos: Venezuela y Cuba son parte de la paz de Colombia”.
La declaración de la funcionaria marcó una postura clara de apoyo al mandatario colombiano, en un contexto internacional donde el rol de países vecinos como Venezuela y Cuba sigue siendo tema de debate en los procesos de paz regionales.
La presencia de Támara Ospina Posse y su equipo en la Plaza de Bolívar se tradujo en un respaldo explícito al presidente Gustavo Petro en la antesala de su cita con Donald Trump en Washington.
Durante la manifestación, Ospina Posse explicó el objetivo de la jornada, declarando: “Hoy nos encontramos con el equipo de Vicemujeres en la plaza de Bolívar, acompañando a nuestro presidente Gustavo Petro, que hoy se encuentra en la ciudad de Washington. Una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, en referencia al histórico encuentro que concentra la atención nacional.
La funcionaria destacó la motivación de su apoyo público, al afirmar: “Apoyamos y respaldamos a nuestro presidente en su liderazgo y su búsqueda por la paz regional, por el diálogo y en defensa de la soberanía nacional, del principio de autodeterminación de los pueblos, de la paz, la dignidad para Colombia, América Latina y el mundo”.
Ospina Posse indicó que este respaldo se alinea con una visión que trasciende fronteras y pone en primer plano la dignidad y la autodeterminación, tanto en Colombia como en la región.
En el canal de WhatsApp del presidente Gustavo Petro, se compartió una imagen del mandatario rodeado de cientos de colombianos pertenecientes a diferentes culturas, previo a su encuentro en la Casa Blanca.
La publicación estaba acompañada de un corto, pero contundente mensaje, en el que se hace referencia a la autonomía colombiana: “Defendemos nuestra soberanía y la vida en el mundo. Nos protege la cadena de los afectos y la certeza del amor”.
Varios sectores del Gobierno manifestaron su respaldo a la convocatoria a la reunión entre los dos mandatarios e impulsaron a la ciudadanía a congregarse en el centro de Bogotá durante la mañana del martes, invitando a “compartir en el centro de Bogotá en horas de la mañana de este martes”, como promovieron funcionarios y representantes sindicales.
Además del Ministerio de Comercio y el Ministerio de Educación, el sindicato del Sena se sumó al apoyo a esta petición.
La plaza de Bolívar en Bogotá se prepara para recibir a cientos de personas que han sido convocadas a manifestarse este martes 3 de febrero, justo cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene previsto su encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.
El llamado a las marchas inició con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien busca demostrar respaldo ciudadano a Petro durante una cita diplomática considerada clave. Según el senador, la movilización tiene como objetivo principal “respaldar a Gustavo Petro en su encuentro con Donald Trump”.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
En la víspera del evento, el jefe de Estado utilizó su cuenta oficial de X para enviar un mensaje directo a los colombianos. El mandatario instó a erradicar lo que denominó “mentiras” y la acción de “mercaderes de la política”, a quienes responsabilizó de restringir derechos fundamentales. “Tres de febrero, no más mentiras, no más mercaderes de la política y del derecho quitándole los derechos al pueblo”, enfatizó.