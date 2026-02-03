El Ideam anticipó que continuarán las fuertes lluvias en Colombia: hasta cuándo irán

Las lluvias intensas en Colombia durante enero y febrero se atribuyen a la persistencia de un frente frío de origen norteamericano sobre la región Caribe - crédito Juan Páez/Colprensa

Las persistentes lluvias en Colombia durante enero y los primeros días de febrero han sorprendido a ciudadanos y autoridades, pues se han mantenido a pesar de que esta época suele corresponder a la estación más seca del año en el país.

Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y reportes técnicos recientes, la intensificación de las lluvias se mantendrá durante el mes de febrero y está relacionada con la acción de varios fenómenos atmosféricos, incluyendo la presencia de un frente frío de origen norteamericano que afecta principalmente la región Caribe.

Los expertos advierten que este comportamiento climático podría extenderse hasta la primera temporada regular de lluvias, prevista para mediados de marzo, lo que mantiene una alerta activa en amplias zonas del territorio nacional.

Así mismo, el mar de leva ha crecido en las costas del Caribe colombiano, y las condiciones meteorológicas han provocado la emisión de alertas tanto para la navegación marítima como para turistas y comunidades locales.

"los vientos del mar de leva que soplan aún, van a cambiar desde mañana miércoles 4 de febrero"

Max Henríquez, meteorólogo consultado, explicó que “los vientos del mar de leva que soplan aún, van a cambiar desde mañana miércoles 4 de febrero”, anticipando que la intensidad del fenómeno podría comenzar a disminuir progresivamente en los días siguientes.

Según el informe de Ideam, las lluvias intensas han sido particularmente relevantes en La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico y Córdoba, así como en el centro y occidente de Antioquia, el sur de Santander, zonas del Meta, Casanare, Guaviare, Guainía y Vaupés.

El Ideam, a través de un comunicado, detalló que en la región amazónica se espera una disminución de las lluvias, principalmente en Putumayo, Caquetá y el Trapecio Amazónico, mientras que en la región Insular persistirá la nubosidad con precipitaciones de baja a moderada intensidad.

La persistencia de estos fenómenos atmosféricos no sólo ha incrementado la frecuencia y severidad de las lluvias en ciudades como Bogotá y Medellín, donde se han registrado precipitaciones que en menos de una hora igualaron el total mensual habitual, sino que ha desencadenado alertas por inundaciones y deslizamientos, con afectaciones directas a la movilidad y seguridad de distintas poblaciones.

La comunidad científica, consultada por Recap, atribuye este patrón atípico a la interacción de distintas variables. Mirovan Sverko Navarrete, meteorólogo de Ideam, afirmó que la presencia simultánea de humedad proveniente de la Amazonía brasileña, la influencia de corrientes del océano Pacífico y la activación de la oscilación Madden-Julian han modificado sustancialmente el clima habitual en enero.

“Todos estos factores se han combinado y han provocado que enero sea uno de los más lluviosos de los últimos años”, explicó Sverko Navarrete a Recap. Las cifras del Ideam confirman que este enero superó los registros de los dos años anteriores, consolidándose como uno de los arranques de año más lluviosos.

Ciudades como Bogotá y Medellín presentan acumulados de lluvia equivalentes al total mensual normal en menos de una hora, lo que ha generado saturación de suelo y alertas por inundaciones

Las lluvias intensas han tenido consecuencias notorias en numerosos departamentos. De acuerdo con reportes de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), regiones como Sucre, Córdoba, Bolívar, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño han experimentado precipitaciones de variada intensidad, con impactos en infraestructuras y actividades cotidianas.

En el Caribe colombiano, la Dirección General Marítima (Dimar) de Cartagena prohibió el ingreso al mar por la presencia de vientos sostenidos entre 46 y 55 kilómetros por hora y olas de hasta cuatro metros de altura, situación que afecta, además, al archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos Roncador, Serrana y Serranilla.

La explicación científica sobre el frente frío, brindada por la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica (Ucar), señala que este fenómeno se forma cuando una masa de aire frío desplaza rápidamente a una de aire cálido, causando que el aire menos denso ascienda y forme nubes densas y tormentas eléctricas. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Noaa), el frente se extiende actualmente desde Puerto Rico hasta el norte de Colombia, y su influencia continuará, al menos, hasta la noche del martes y el miércoles.

El fenómeno del mar de leva ha agravado la situación. Christian Euscátegui, meteorólogo de la Subdirección de Conocimiento del Riesgo de la Ungrd, explicó que se trata de olas anormalmente grandes que superan lo habitual, llegando a registrar valores cercanos a cuatro metros de altura en inmediaciones de la Costa Caribe.

Advirtió que en sectores cercanos a la costa, las olas han alcanzado entre dos y 2,5 metros de altura. El experto aclaró que, en este momento, el mar de leva está asociado al frente frío persistente en latitudes medias.

Las recomendaciones ante este panorama son puntuales. El Ideam insta a la población a estar atenta a los canales oficiales, evitar zonas de alto riesgo por deslizamientos o inundaciones, y seguir las indicaciones de las autoridades.

El Ideam recomienda a la población estar atenta a pronósticos oficiales, evitar zonas de riesgo por deslizamientos, y tomar precauciones frente a tormentas eléctricas y vendavales

La entidad subrayó la importancia de buscar refugios seguros en caso de tormenta eléctrica, evitar permanecer en áreas abiertas o cerca de estructuras metálicas altas y realizar revisiones preventivas en edificaciones y sistemas de drenaje. Según su comunicado, “conocer los pronósticos del Ideam ayuda a reforzar las medidas de reacción ante posibles tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales”.

Mientras tanto, el último pronóstico técnico del Ideam prevé que entre el martes 3 y el viernes 6 de febrero el país continuará experimentando lluvias extendidas en diversas regiones, especialmente por la influencia persistente del frente frío sobre el Caribe.