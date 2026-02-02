La polémica historia entre Petro y Trump: el año de choques, sanciones y amenazas que marcaron un antes y un después

La relación entre Gustavo Petro y Donald Trump es una de las más tensas de la historia de Colombia - crédito Ovidio González/Presidencia - Jonathan Ernst/Reuters

Desde que Donald Trump retomó el poder en Estados Unidos en 2025, la relación con el presidente colombiano Gustavo Petro sufrió un giro drástico. En tan solo un año, las tensiones, disputas, amenazas y sanciones se convirtieron en una constante en los discursos de ambos líderes, lo que llevó a una ruptura total en sus vínculos diplomáticos.

Esta situación hizo que se provocara una gran expectativa en torno al tan anticipado encuentro entre ellos el 3 de febrero, un evento que podría marcar un punto de inflexión en la relación bilateral.

Para entender lo que podría significar el encuentro en la Casa Blanca, es crucial revisar y recordar el año tan conflictivo que evidenció las profundas diferencias entre ambos presidentes. A continuación, se puede comprender y refrescar cómo fueron los conflictos que definieron la relación entre ambos mandatarios.

Los primeros choques: Petro inició con su discurso de “dignidad” para los colombianos

El 20 de enero de 2025, Donald Trump asumió su segundo mandato; apenas unos días después, Gustavo Petro emitió un primer mensaje crítico hacia el nuevo gobierno estadounidense.

En una intervención pública, Petro cuestionó la postura de Trump respecto a las deportaciones masivas de inmigrantes, en especial colombianos. El presidente colombiano denunció las políticas de “deportación masiva” y las calificó como “medidas fascistas”. Esta postura inicial de Petro no pasó desapercibida, pues mostró una clara oposición ideológica a las políticas migratorias del nuevo mandatario estadounidense.

Desde las primeras críticas de Petro hacia las políticas migratorias de Trump hasta la imposición de sanciones, las diferencias entre ambos mandatarios no han hecho más que crecer - crédito Reuters

La crisis de los aviones con migrantes deportados de los Estados Unidos

En este punto, entre febrero y marzo de 2025, la relación entre ambos gobiernos sufrió un golpe significativo, pues el Gobierno de Trump ordenó varios vuelos para deportar a colombianos indocumentados en EE. UU. En un episodio particularmente tenso, dos aviones militares estadounidenses con deportados fueron enviados hacia Colombia.

Petro, en un acto de ‘soberanía’, ordenó a la Fuerza Aérea Colombiana impedir el aterrizaje de los aviones, bajo el argumento de que las condiciones de deportación eran “inhumanas”.

Esta decisión no solo incrementó la tensión bilateral, sino que desató una ola de críticas tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Las palabras de Petro fueron altamente provocadoras: “No permitiremos que nuestros ciudadanos sean tratados como prisioneros”.

Dos aviones de la FAC trajeron de vuelta a ciudadanos colombianos deportados de los Estados Unidos - crédito @FuerzaAereaCol/X

Guerra arancelaria dio un ‘empujón’ a la guerra diplomática entre Colombia y Estados Unidos

Entre abril y junio, el choque entre ambos mandatarios se intensificó a través de una guerra comercial. En este punto, tras la negativa del presidente Gustavo Petro sobre su política de migrantes, Donald Trump decidió imponer aranceles, lo que generó gran preocupación en diversos sectores económicos de Colombia, especialmente entre los productores de flores y café. Esto se debió a que Estados Unidos es el principal socio comercial del país y el mayor destino para sus exportaciones, con una participación del 29% según los datos oficiales.

Petro respondió con medidas recíprocas, elevando el tono de sus intervenciones; en uno de sus discursos, el presidente colombiano advirtió que Colombia no permitiría la imposición de políticas extranjeras que afectaran su economía. Habló de “soberanía económica” y de la necesidad de buscar acuerdos más equilibrados entre ambas naciones.

Frente a estas palabras, el mandatario republicano señaló que “estas medidas son solo el comienzo”. “No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales en cuanto a aceptar a criminales que trajeron a la fuerza a Estados Unidos”, escribió el mandatario norteamericano en su red social Truth.

Donald Trump advirtió del aumento de aranceles en productos colombianos como respuesta a las críticas de Gustavo Petro - crédito Mark Schiefelbein/AP

Trump detalló que había ordenado “aranceles del 25% sobre todos los bienes que ingresen a Estados Unidos”, los cuales aumentarían al 50% en el transcurso de una semana. Además, anunció que había implementado “una prohibición de viajar y revocaciones inmediatas de visas” para funcionarios, aliados y seguidores del Gobierno colombiano.

Sin embargo, los gobiernos llegaron a un acuerdo; los migrantes fueron transportados en aviones con mejores condiciones, lo que permitió que las amenazas se disiparan por el momento. A pesar de esto, se adoptó una medida que marcó el inicio de una disputa entre los dos presidentes, la cual se prolongaría durante varios meses.

Petro se postró en las calles de Nueva York y se ‘enfrentó’ a Donald Trump

La disputa entre Gustavo Petro y Donald Trump alcanzó su pico en septiembre de 2025, durante la Asamblea General de la ONU. En su discurso, Petro acusó a Trump de ser “cómplice del genocidio” en Gaza, comparando los ataques con el Holocausto; su intervención fue tan fuerte que provocó la salida de la delegación estadounidense, marcando un punto de quiebre en las relaciones bilaterales.

Gustavo Petro acusó a Trump de ser “cómplice del genocidio” en Gaza, desatando una ola de protestas y una dura respuesta de Washington - crédito Bing Guan/Reuters

El conflicto se intensificó cuando Petro participó en una manifestación pro-palestina en Nueva York. Allí, instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump, lo que fue percibido por Washington como una grave injerencia en asuntos internos. En respuesta, el Departamento de Estado revocó las visas de Petro y su familia, calificando sus acciones de peligrosas e incendiarias.

A pesar de la escalada, en octubre de 2025 Trump presentó su “Plan de Paz” para Gaza, y Petro, aunque escéptico, aceptó colaborar si el plan realmente ponía fin a la violencia.

La escalada verbal creció en gran medida: el narcotráfico fue una de las cartas que se pusieron sobre la mesa

Para ese mismo mes de 2025, la relación alcanzó nuevos niveles de confrontación. Petro comparó las redadas migratorias de Trump con las tácticas de Adolf Hitler, lo que causó un profundo malestar en Washington.

Sin embargo, lo que se planteaba era una nueva decisión sobre si Colombia recibiría o no la certificación anual para la lucha contra las drogas, una certificación que finalmente no llegó, a pesar de que el mandatario colombiano había adelantado que se estaban realizando esfuerzos significativos contra el narcotráfico, con más de 2.000 toneladas de cocaína incautadas; sus palabras no cayeron bien en el Gobierno norteamericano.

Petro no recibió apoyo del Gobierno de Estados Unidos en 2026 para la lucha contra el narcotráfico - crédito Santiago Saldarriaga/AP

La situación se intensificó cuando el Gobierno estadounidense comenzó a señalar que había iniciado medidas para evitar que las drogas provenientes de América Latina llegaran a su territorio. En este contexto, se desplegaron operaciones militares en las aguas del Caribe, donde destruyeron varias embarcaciones que calificaron como “narcosubmarinos”. Esta acción fue rápidamente criticada por Petro, que no dudó en calificarla como irregular.

El presidente colombiano calificó estas acciones como un “crimen de guerra” y las rechazó enfáticamente, especialmente cuando las operaciones culminaron con ataques a lancheros en los que se encontraban colombianos. Petro no dudó en condenar rotundamente esas operaciones, y en cada discurso y publicación en X, no dudaba en ir en contra de Trump.

Donald Trump, por su parte, no tardó en responder, por lo que en un mitin en Florida, lo llamó “líder del narcotráfico” y “marxista impopular”, al descalificar a Petro en términos duros y alejándose aún más de cualquier posibilidad de acercamiento; esto también se intensificó por la manera en la que Petro salía en defensa de Nicolás Maduro, entonces líder del régimen de Venezuela.

Petro recibió el título de "líder del narcotráfico" por parte del presidente Donald Trump - crédito Presidencia

La sanción histórica que recayó en la familia presidencial de Gustavo Petro

La confrontación llegó a su punto culminante el 24 de octubre de 2025, cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Gustavo Petro y su esposa, Verónica Alcocer, en el registro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), la temida lista Clinton.

Las sanciones congelaron activos y revocaron visas, acusaron al Gobierno colombiano de no hacer esfuerzos suficientes para frenar la producción de cocaína en el país. La medida fue vista como una venganza política, y Petro no tardó en calificarla como un “golpe a la democracia y a la soberanía de Colombia”.

En este punto, el presidente Petro criticó duramente a Trump, al señalar que el mandatario estadounidense se dedicaba a atacar a otros países sin mirar lo que sucedía en su propio territorio. Recordó que Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de drogas, y apuntó que su homólogo no prestaba atención a los problemas internos, como la crisis del fentanilo que aqueja al país.

Gustavo Petro y Verónica Alcocer fueron incluidos en la lista Clinton por sus presuntos vínculos con el narcotráfico - crédito @Veronicalcocerg/X

2026 llegó y con esto nuevos conflictos que hicieron temer a los colombianos

El 3 de enero de 2026, Trump sorprendió al mundo con una operación militar en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y otros delitos. La negativa de Petro a calificar el operativo como un “secuestro” provocó una fuerte advertencia por parte de Trump sobre posibles implicaciones en el territorio colombiano.

Cuando un periodista le preguntó a Donald Trump si consideraba una buena idea realizar un operativo militar en Colombia, él respondió que no le parecía una mala idea, lo que generó alarma y preocupación en el país. A pesar de las tensiones previas, Petro reaccionó con una amenaza de resistencia. “Si detienen al presidente, desatarán al jaguar popular”.

La llamada histórica que duró una hora

El 5 de enero, ambos mandatarios llevaron a cabo una inesperada llamada telefónica. Durante casi una hora, Petro y Trump discutieron temas candentes como la situación de Venezuela y la cooperación en seguridad.

La llamada histórica de enero entre los dos líderes, considerada "muy positiva" por Petro y Trump hizo que se convocara a una cita - crédito @WhiteHouse/X - Juan Diego Cano/Presidencia

El tono de la conversación fue calificado como “muy positivo” por ambos lados, una sorpresa para quienes observaban de cerca su relación. Aunque no se anunciaron avances concretos en cuanto a las sanciones o los temas económicos, la llamada representó un primer paso hacia una posible relajación de las tensiones.

Ambos acordaron reunirse el 3 de febrero en la Casa Blanca, aunque sin visa permanente; Estados Unidos le otorgó a Petro una visa especial exclusivamente para este encuentro. Durante la reunión, se tratarán diversos asuntos, especialmente los asuntos revelados a lo largo de la línea de tiempo del conflicto entre ambos mandatarios.