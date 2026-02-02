Fenómenos de la Luna en febrero de 2026 traerán noches únicas para los amantes de la astronomía

Este tipo de eventos astronómicos pueden verse a simple vista en lugares despejados, lejos de las grandes ciudades - crédito @camaratuerta/X

Durante febrero de 2026, el calendario astronómico cuanta con jornadas como la Luna llena o Luna de Nieve que podrá observarse en los primeros días de febrero con máxima intensidad, mientras que la Luna creciente se presentará el día 24, representando dos de las fases más llamativas en el firmamento y anticipando otros fenómenos, como el eclipse lunar total de marzo.

Estos eventos no solo despiertan el interés de los aficionados a la astronomía por el espectáculo visual que representa, sino que recuerdan su relevancia cultural, agrícola y relación con el bienestar, por lo que mes a mes se convierte en una de las búsquedas más frecuentes en las plataformas digitales.

Sobre la Luna llena de febrero, más conocida como Luna de Nieve, se sabe que responde a las condiciones climáticas que predominan en el hemisferio norte en el mes. El Farmers’ Almanac (Almanaque del Granjero) señala que su nombre remite a las nevadas intensas de América del Norte.

Utilizar telescopios puede mejorar la visibilidad del satélite - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Comunidades indígenas norteamericanas, además, han dado otros nombres vinculados a la época, como Luna del viento, Luna de la aguanieve o Luna del cuervo, todos ellos representando las severas condiciones naturales que acompañan este periodo.

Cabe mencionar que la Luna Llena de Nieve se encontrará en su punto máximo de iluminación los primeros días de febrero y será visible a simple vista en América, Europa, África y gran parte de Asia, siempre que el cielo esté despejado. El fenómeno comenzará a apreciarse desde el atardecer y, en Colombia, y brillará con una notable claridad desde las 6:36 p. m., aunque esto solo ocurrirá en algunas regiones, teniendo en cuenta la inclemencia del clima en el centro del país y otras regiones.

La Luna conservará ese aspecto casi redondo y luminoso durante varias horas antes y durará por varios días al inicio del mes, cuando la superficie de la Luna permanecerá intensamente iluminada. Específicamente, entre el 2 y el 5 de febrero, la parte derecha de la Luna empezará a oscurecerse cada vez más, ingresando en la fase conocida como gibosa menguante.

Durante este tramo, la luminosidad lunar disminuirá progresivamente hasta alcanzar cerca de 85% de su superficie iluminada. Esta fase brinda oportunidades valiosas para apreciar los cráteres y los relieves en la línea de sombra, especialmente con binoculares o telescopios pequeños y en áreas despejadas.

Durante 2026 se presentarán varios fenómenos que se podrán ver desde Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La siguiente gran referencia en el ciclo lunar corresponde a la Luna creciente, prevista para el 24 de febrero de 2026. Este momento intermedio, ubicado entre la Luna nueva y la llena, se verá con solo una parte de la superficie lunar iluminada, proporcionando otra oportunidad de observación para aquellos que siguen los cambios en el cielo.

Expertos en astronomía aconsejan buscar zonas alejadas de fuentes de luz artificial y con visión despejada hacia el horizonte oriental para disfrutar el espectáculo en condiciones óptimas. La Luna aparecerá baja en el cielo poco después de la puesta del sol, por lo que tener una visual libre de obstáculos mejorará la experiencia.

Los expertos recomiendan asistir a lugares apartados y con un clima que permita ver la claridad de la noche - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras la Luna llena de febrero, continúan otros fenómenos destacados para los observadores del cielo. El 3 de marzo de 2026 ocurrirá un eclipse lunar total, fenómeno durante el cual la Luna adquirirá el característico tono rojizo de la Luna de sangre. Este evento podrá verse desde Asia, Australia, el Pacífico y las Américas siempre que el cielo se mantenga despejado.

Estas fases y fenómenos lunares mantienen su vigencia como puntos de referencia para actividades agrícolas y tradiciones culturales, debido a que el calendario lunar, con sus transformaciones visibles y efectos reales en la Tierra, sigue constituyendo una guía natural para millones de personas que encuentran en la Luna una brújula de los ciclos del tiempo para sus cultivos y tradiciones como el corte de cabello.