Donad Trump habló del “cambio de actitud” de Gustavo Petro en la víspera del esperado encuentro en la Casa Blanca: “Se volvió muy amable”

En la víspera a la esperada reunión bilateral entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, el jefe de Estado norteamericano entregó el lunes 2 de febrero sus impresiones de lo que espera sea este encuentro: que se llevará a cabo el martes 3 de febrero, a partir de las 11:00 a. m., de manera privada; a diferencia de otros ‘cara a cara’ que ha sostenido el anfitrión, con el fin de no interferir en los aspectos puntuales de este encuentro.

Trump, en diálogo con los medios de comunicación presentes en el Despacho Oval, en donde ofreció una especie de rueda de prensa, valoró lo que para él es un cambio radical en la actitud de su homólogo y adelantó cuál será uno de los temas cruciales en esta especie de ‘cónclave’: la lucha antidrogas, que es un asunto de especial relevancia para la potencia mundial, que insiste en que haya un mayor compromiso en la región para combatir este flagelo.

El presidente estadounidense añadió que, en los últimos días su par colombiano ha optado por un tono cordial, contrastando con sus críticas del pasado; incluso días después de la captura del exdictador Nicolás Maduro. “De alguna manera, después de la redada en Venezuela, se volvió muy amable. Cambió mucho su actitud”, expresó Trump, en referencia directa a Petro, ante el interrogante de cuál ese concepto que tiene previo al diálogo bilateral.

Buen ambiente en Donald Trump de cara al encuentro con Gustavo Petro en la Casa Blanca

Entre los temas centrales que dominarán el encuentro agendado en la capital estadounidense, y que se extendería por 45 minutos, sobresalen el combate al narcotráfico, la situación en Venezuela tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, la migración y la agenda comercial. “Vamos a hablar sobre drogas, porque cantidades enormes de drogas salen de su país”, anticipó Trump en referencia a Colombia y uno de los temas que estará sobre la mesa.

En síntesis, sus impresiones previo a este encuentro son sin duda positivas. “Espero con interés verlo. Está llegando (...) Vamos a tener una buena reunión”, remarcó el jefe de Estado norteamericano a horas de su cita con Petro, en el que se establecerá, según se ha previsto, una agenda conjunta para reconducir el canal diplomático y comercial entre ambas naciones; que ha registrado importantes dificultades tras el incidente del 26 de enero de 2025.

En la delegación colombiana que acompañará a Petro en la reunión se destacan dos figuras clave: la canciller Rosa Villavicencio, encargada de la diplomacia bilateral, y Daniel García-Peña, embajador en Estados Unidos, que es el responsable de coordinar el acercamiento con la administración Trump. Por su parte, del lado local, se ha sabido que estará al lado de Trump el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios.

“Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EE. UU., con mi entrevista con el representante de negocios de los EEUU en Colombia McNamara. Antes de esta reunión he visitado a mi mamá para despedirme”, afirmó por su lado Petro en una publicación de X, antes de abordar el avión que lo llevaría a territorio estadounidense; en el que estará hasta el 4 de febrero, cuando se espera que regrese a suelo colombiano con buenas noticias.

En todo caso, por la agenda oficial ya se estableció que, a las 4:00 p. m. (Hora Col.) se adelantará un encuentro con los medios de comunicación, desde la embajada colombiana en Washington, en donde se entregará un balance -se espera pormenorizado- de los asuntos que se trataron en la reunión. Así se cumplirá con la cita gestionada desde el pasado 7 de enero, cuando ambos establecieron una comunicación telefónica en la que aclararon algunos malentendidos.