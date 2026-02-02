Colombia

Donad Trump habló del “cambio de actitud” de Gustavo Petro en la víspera del esperado encuentro en la Casa Blanca: “Se volvió muy amable”

El presidente de los Estados Unidos, en un encuentro con los medios de comunicación, entregó sus perspectivas frente a la cumbre que se llevará a cabo en la sede de Gobierno norteamericano el martes 3 de febrero y destacó, de entrada, el giro en las posturas del mandatario colombiano

Guardar
Previo a la reunión que sostendrá con el presidente colombiano, el mandatario de los Estados Unidos se refirió a lo que ha sido, según él, el giro en las posiciones del jefe de Estado, en la víspera de la cita que tienen ambos en la Casa Blanca - crédito The White House

En la víspera a la esperada reunión bilateral entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, el jefe de Estado norteamericano entregó el lunes 2 de febrero sus impresiones de lo que espera sea este encuentro: que se llevará a cabo el martes 3 de febrero, a partir de las 11:00 a. m., de manera privada; a diferencia de otros ‘cara a cara’ que ha sostenido el anfitrión, con el fin de no interferir en los aspectos puntuales de este encuentro.

Trump, en diálogo con los medios de comunicación presentes en el Despacho Oval, en donde ofreció una especie de rueda de prensa, valoró lo que para él es un cambio radical en la actitud de su homólogo y adelantó cuál será uno de los temas cruciales en esta especie de ‘cónclave’: la lucha antidrogas, que es un asunto de especial relevancia para la potencia mundial, que insiste en que haya un mayor compromiso en la región para combatir este flagelo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los presidentes de Colombia, Gustavo
Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, se encontrarán el 3 de febrero en la Casa Blanca - crédito Presidencia de Colombia - REUTERS

El presidente estadounidense añadió que, en los últimos días su par colombiano ha optado por un tono cordial, contrastando con sus críticas del pasado; incluso días después de la captura del exdictador Nicolás Maduro. “De alguna manera, después de la redada en Venezuela, se volvió muy amable. Cambió mucho su actitud”, expresó Trump, en referencia directa a Petro, ante el interrogante de cuál ese concepto que tiene previo al diálogo bilateral.

Buen ambiente en Donald Trump de cara al encuentro con Gustavo Petro en la Casa Blanca

Entre los temas centrales que dominarán el encuentro agendado en la capital estadounidense, y que se extendería por 45 minutos, sobresalen el combate al narcotráfico, la situación en Venezuela tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, la migración y la agenda comercial. “Vamos a hablar sobre drogas, porque cantidades enormes de drogas salen de su país”, anticipó Trump en referencia a Colombia y uno de los temas que estará sobre la mesa.

Será este el primer encuentro
Será este el primer encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, tras un año de constantes enfrentamientos mediáticos - crédito @WhiteHouse/X - Juan Diego Cano/Presidencia

En síntesis, sus impresiones previo a este encuentro son sin duda positivas. “Espero con interés verlo. Está llegando (...) Vamos a tener una buena reunión”, remarcó el jefe de Estado norteamericano a horas de su cita con Petro, en el que se establecerá, según se ha previsto, una agenda conjunta para reconducir el canal diplomático y comercial entre ambas naciones; que ha registrado importantes dificultades tras el incidente del 26 de enero de 2025.

En la delegación colombiana que acompañará a Petro en la reunión se destacan dos figuras clave: la canciller Rosa Villavicencio, encargada de la diplomacia bilateral, y Daniel García-Peña, embajador en Estados Unidos, que es el responsable de coordinar el acercamiento con la administración Trump. Por su parte, del lado local, se ha sabido que estará al lado de Trump el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios.

En la víspera de la
En la víspera de la reunión con Donald Trump, Gustavo Petro sostuvo un encuentro con el despacho de abogados en Estados Unidos que lo representará tras su inclusión en la controvertida Lista Clinton - crédito @petrogustavo/X

Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EE. UU., con mi entrevista con el representante de negocios de los EEUU en Colombia McNamara. Antes de esta reunión he visitado a mi mamá para despedirme”, afirmó por su lado Petro en una publicación de X, antes de abordar el avión que lo llevaría a territorio estadounidense; en el que estará hasta el 4 de febrero, cuando se espera que regrese a suelo colombiano con buenas noticias.

En todo caso, por la agenda oficial ya se estableció que, a las 4:00 p. m. (Hora Col.) se adelantará un encuentro con los medios de comunicación, desde la embajada colombiana en Washington, en donde se entregará un balance -se espera pormenorizado- de los asuntos que se trataron en la reunión. Así se cumplirá con la cita gestionada desde el pasado 7 de enero, cuando ambos establecieron una comunicación telefónica en la que aclararon algunos malentendidos.

Temas Relacionados

Visita Petro TrumpCasa BlancaVisita Petro Estados UnidosPetro y TrumpColombia y Estados UnidosCumbre Petro TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Agenda del presidente Gustavo Petro en EE. UU., previo a reunión con Donald Trump: siga las últimas noticias

El encuentro entre el presidente colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, está previsto para el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca

EN VIVO | Agenda del

James Rodríguez y la razón que impide su regreso al fútbol colombiano

El mediocampista acelera la búsqueda de un nuevo club con el objetivo de llegar en plenitud física y futbolística a la Copa del Mundo

James Rodríguez y la razón

Explosión de artefacto en la cárcel El Bosque de Barranquilla pone en alerta la seguridad del penal: esto se sabe

El incidente, atribuido a sujetos que se dieron a la fuga en motocicleta, llevó al refuerzo de medidas de seguridad y a la vigilancia especial en varios puntos del sur de la capital del Atlántico

Explosión de artefacto en la

J Balvin y Ryan Castro deslumbraron juntos en los Premios Grammy 2026: “Es un ejemplo a seguir”

Los artistas de música urbana demostraron una vez más la sólida amistad que tienen

J Balvin y Ryan Castro

Estaciones de servicio le ponen condiciones al Gobierno Petro para vender la gasolina más barata y evitar cierres de empresas

“Somos Uno”, gremio del sector, alertó sobre riesgos económicos derivados de la aplicación inmediata y exige criterios técnicos para proteger la actividad

Estaciones de servicio le ponen
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ganadero secuestrado en Santander fue

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Ryan Castro

J Balvin y Ryan Castro deslumbraron juntos en los Premios Grammy 2026: “Es un ejemplo a seguir”

Esposo de Johanna Fadul la defendió por su comentario racista contra Campanita en ‘La casa de los famosos’

Qué decía el mensaje que llevaba impreso Feid en su corbata durante los Premios Grammy 2026

Qué pasó con la cadena de oro con diamantes de Yeisson Jiménez que fue encontrada en el lugar del fatal accidente: cuesta millones

Luisa Cortina, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, celebró la salida de Sofía Jaramillo: “Justicia”

Deportes

James Rodríguez y la razón

James Rodríguez y la razón que impide su regreso al fútbol colombiano

Nacional y América encabezan el ranking con los jugadores más costosos de la Liga BetPlay 2026

Empate sin goles: Millonarios e Independiente Medellín igualaron en El Campín tras la reanudación del partido suspendido

Jhon Durán está en la órbita de un gigante ruso: su fichaje podría cerrarse en horas

Juan Guillermo Cuadrado se queda sin el entrenador que lo llevó al Pisa: el colombiano sigue lesionado y sin fecha de regreso