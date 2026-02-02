Colombia

Acusan de racismo a Johanna Fadul por comentario a Campanita en ‘La casa de los famosos’: “Igual de oscuras a tu color de piel”

Fueron varias las reacciones que generó la actriz debido al infortunado episodio que protagonizó con el participante durante el posicionamiento, razón por la que también debió disculparse tan pronto finalizó la actividad

El creador de contenido rechazó el comentario de la actriz sobre el color de piel de Campanita - crédito @viraltune_1/TikTok

Un hecho desafortunado se presentó durante la noche del posicionamiento en La casa de los famosos Colombia, en la que Johanna Fadul lanzó un comentario que no gustó para nada entre los seguidores de Campanita acerca de su color de piel.

De acuerdo con la actriz de Sin senos si hay paraíso, tanto el alma como la mente como el alma del bailarín “están igual de oscuras a tu color de piel”, provocando una respuesta de parte del participante que no entendió los motivos del posicionamiento de Fadul.

La presentadora del 'After' aseguró que el color de piel no es sinónimo de maldad - crédito @realityshowenvivo/TikTok

De inmediato, uno de los primeros en pronunciarse durante la actividad fue Maiker Smith, que dijo que “la mente y el alma no tiene nada que ver con el color de piel de nadie y un color de piel oscuro no te hace malo, ni tiene relación con la maldad”.

El influenciador fue respaldado por Valentino Lázaro, que ofreció unas disculpas al bailarín y exparticipante del Desafío XX por el desafortunado apunte que lanzó Johanna en su posicionamiento.

Esto mismo ocurrió con Karen Sevillano, que en el instante en el que dio inicio su programa del After junto a Vicky Berrío, emitió un comentario en el que indicó que se unía a lo expresado por su amigo Maiker: “Quiero decir que asociar lo malo con la piel oscura es solamente un prejuicio, la maldad de las personas no vive en la piel, vive en las acciones y en la mente de quien juzga".

Otra de las reacciones que se hicieron virales en redes sociales fueron las de La Liendra como exparticipante del reality del Canal RCN y que transmite junto a su novia Dani Duke algunos apartes del formato, exponiendo algunos comentarios al respecto de lo que ocurre cada noche.

Campanita compartió ante las cámaras
Campanita compartió ante las cámaras cómo la muerte de su abuela durante la pandemia sigue siendo una herida abierta en su vida - crédito cortesía Canal RCN

Cuando el influencer escucha a la actriz arremeter por su color de piel en contra de Campanita, se manda las manos a la cabeza y expresa sorpresa con su cara, agregando: “No, no, no, no... En serio dijo eso”. A lo que la youtuber agregó: “Y después que por qué la funan. El pez muere por su boca y ella no es una mala persona”.

A estas declaraciones, Duke aseguró que incluso cuando enfocan a Valentino, el creador de contenido se da cuenta de que Johanna “la cagó... Yo creo que ella se metió en el papel de mala”, agregando que fue innecesario ese posicionamiento de la actriz.

La pareja de influenciadores no dudó en reaccionar a las palabras de la actriz en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @laliendratiktok/TikTok

En referencia a la actitud de Johanna Fadul dentro de La casa de los famosos Colombia, el comunicador señaló que “no importa si lo está haciendo en un reality ahora, no importa si fue en medio de un posicionamiento, una pelea. El contexto no limpia el racismo, solo lo vuelve más peligroso cuando se empieza a normalizar frente a millones de personas”.

Desde su perspectiva, Vásquez enfatizó que referirse al color de piel para menospreciar a alguien constituye un acto grave: "Eso es racismo. Cuando uno usa el color de piel de otra persona para descalificarla o descalificar su alma o su mente, no está atacando una conducta de alguien, está atacando una identidad“.

El comunicador no estuvo de acuerdo con las palabras que utilizó la actriz para la dinámica de la eliminación - crédito @soyomarvasquez/IG

Esta postura se refuerza al afirmar que dicho comportamiento va más allá de simples desacuerdos: “El racismo no es una opinión, es una forma de violencia, otra forma de violencia”.

Vásquez también abordó los riesgos de interpretar estas expresiones como simples excesos del momento o recursos literarios: “No es una metáfora, no es un artilugio lingüístico, no es calor del momento”. Al advertir sobre el uso de la raza como elemento de ataque, remarcó: “Usted está diciendo, sin decirlo, que lo negro es sinónimo de lo malo, de lo corrupto, de algo inferior. Y eso tiene nombre y tiene historia, además”.

