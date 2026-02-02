Colombia

Bogotá se consolidó como el principal destino turístico urbano en Colombia por aumento de visitantes: esta es la razón

Un incremento en el tráfico aéreo internacional y una tasa de ocupación hotelera superior al promedio nacional destacaron la posición de la ciudad como principal destino urbano del país, pese a variaciones en el flujo nacional

El turismo en Bogotá generó
El turismo en Bogotá generó un promedio de 127.867 empleos entre septiembre y noviembre de 2025, impactando sectores como alimentos, bebidas, cultura y eventos - crédito Instituto Distrital de Turismo

La capital se consolidó en 2025 como uno de los destinos urbanos más dinámicos de América Latina, según el más reciente Boletín de Cifras de Turismo presentado por el Observatorio de Turismo de Bogotá.

Durante el periodo noviembre-diciembre de 2025, la capital colombiana destacó no solo como centro de negocios, sino como un polo de experiencias urbanas que atrajo a visitantes de todo el mundo.

El informe reveló que 1.913.648 visitantes extranjeros llegaron a la ciudad en 2025, lo que significó un incremento del 2,6% respecto a 2024. De este grupo, el 56% viajó motivado por el turismo y el ocio, atraído principalmente por la variada oferta de eventos, la gastronomía y la vida cultural urbana.

El resto de los visitantes extranjeros tuvo como motivos el tránsito (18,9%), los negocios (7,7%) y el trabajo como tripulación (5,8%). Entre los países de mayor procedencia figuran:

  • Venezuela, que aportó el 18,8% del total de turistas extranjeros
  • Seguido por Estados Unidos con 15,2%
  • México con 9,8%
  • Ecuador con 8,8%
  • España con 6%.
Bogotá consolidó una oferta turística
Bogotá consolidó una oferta turística diversa con 557 atractivos turísticos, destacando La Candelaria, Santa Fe y Teusaquillo como principales zonas de interés para visitantes - crédito Instituto Distrital de Turismo

De acuerdo con el informe oficial del observatorio, este flujo mantuvo a Bogotá como el principal receptor de visitantes internacionales en Colombia, superando a otras ciudades como Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta.

La preferencia por la ciudad se explicó, según el boletín, por la integración de cultura, gastronomía, eventos, patrimonio y barrios con identidad propia. Los viajeros destacaron la posibilidad de acceder a experiencias locales auténticas y al contacto con la vida cotidiana de la capital, elementos que influyeron de manera decisiva en la elección de destino.

El turismo mantuvo su impacto en el empleo local. Entre septiembre y noviembre de 2025, el sector generó en promedio 127.867 empleos, lo que representó el 2,9% del total de ocupados en la ciudad. El crecimiento fue liderado por sectores vinculados como alimentos, bebidas, cultura y eventos, que registraron un aumento del 36,7% en sus niveles de ocupación, fortaleciendo el encadenamiento del turismo con otras actividades urbanas.

En cuanto a conectividad, aunque el número total de vuelos hacia Bogotá descendió levemente en un 0,1% entre enero y noviembre de 2025, el tráfico aéreo internacional creció 7,5% en el mismo periodo, compensando la reducción del tráfico nacional. El aeropuerto de la ciudad presentó una ocupación promedio del 81,4%, lo que subraya la alta demanda de viajeros provenientes del exterior.

Venezuela, Estados Unidos y México
Venezuela, Estados Unidos y México encabezaron la lista de países de origen de los turistas internacionales que visitaron Bogotá en 2025 - crédito Instituto Distrital de Turismo

El sistema de terminales terrestres también reflejó el dinamismo del turismo: en 2025, las terminales de transporte de Bogotá movilizaron 14.854.031 pasajeros, un 4,7% más que el año anterior. La Terminal Central (Salitre) concentró el 55 % de este movimiento, seguida por la Terminal Norte (30%) y la Terminal Sur (14,5%). Los picos de viajeros coincidieron con las temporadas vacacionales de mitad y fin de año.

En materia de alojamiento, la ciudad alcanzó en noviembre de 2025 una tasa de ocupación hotelera del 69,4%, superando en 14,7 puntos porcentuales el promedio nacional, aunque con una disminución de tres puntos respecto al mismo mes del año anterior.

La tendencia general mostró una recuperación gradual entre 2022 y 2025, con fluctuaciones propias de las temporadas altas y bajas. Bogotá contó con 14.085 prestadores de servicios turísticos activos a noviembre de 2025, lo que significó un crecimiento del 1,2% en relación con 2024. Las viviendas turísticas representaron el 59,81% del total, seguidas por agencias de viajes (19,13%), establecimientos de alojamiento turístico (6,30 %) y guías de turismo (5,22%).

El 56% de los turistas
El 56% de los turistas extranjeros eligió Bogotá motivado por el turismo y el ocio, atraído por su oferta de eventos, gastronomía y vida cultural - crédito Instituto Distrital de Turismo

La diversidad de la oferta se complementó con 557 atractivos turísticos distribuidos en las distintas localidades, siendo La Candelaria la zona con mayor número de puntos de interés (131), seguida de Santa Fe (120) y Teusaquillo (67).

Predominaron los atractivos culturales y artísticos (133), ferias y eventos (54), monumentos y esculturas (70), museos (55) y escenarios religiosos (46), lo que permitió el desarrollo de circuitos y productos turísticos especializados para diversos perfiles de visitantes.

El Boletín de Cifras de Turismo subrayó que Bogotá fortaleció su proyección internacional como un destino de experiencias, con una oferta creciente y diversa que responde tanto a los intereses de turistas extranjeros como nacionales. El turismo urbano y cultural se consolidó como un motor estratégico para el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad y como una de las principales fuentes de empleo y crecimiento sostenido.

Esposo de Johanna Fadul la

Lluvias intensas generan 219 emergencias

Ministro de Defensa anunció que

Resultados Super Astro Sol, números

Lina María Garrido se despachó
Ganadero desaparecido en Santander fue

Esposo de Johanna Fadul la

Empate sin goles: Millonarios e

