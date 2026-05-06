Abelardo de la Espriella explicó por qué rechazó la invitación de Paloma Valencia para acudir a debate: “Tenemos que cuidar esa relación”

Abelardo de la Espriella evita debate con Paloma Valencia y prioriza enfrentamiento con Iván Cepeda - crédito Infobae Colombia - Nathalia Angarita/Reuters

En un encuentro con medios de comunicación desde la Universidad Sergio Arboleda, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella explicó los motivos detrás de su decisión de rechazar la invitación de Paloma Valencia a un debate público.

La postura del aspirante presidencial se centró en la relevancia estratégica de los debates y la manera en que estos pueden influir en las relaciones políticas de cara a la campaña electoral.

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De la Espriella afirmó que su agenda actual le impide aceptar compromisos adicionales. “Agenda superfuerte”, sintetizó el candidato, indicando que las prioridades de su campaña ahora se enfocan en el contacto directo con la ciudadanía. Para el abogado, “lo que me produce ahora es estar en la calle con la gente, no encerrado en un set de televisión”.

El planteamiento del candidato va más allá de una cuestión de tiempo. Abelardo de la Espriella señaló que los debates deben tener un propósito claro y no realizarse por cumplir una formalidad.

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“No se trata de debatir por debatir, se trata de que sea un debate que produzca”, manifestó a la prensa. En ese sentido, identificó como su verdadero adversario a Iván Cepeda, actual senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, y descartó la idea de enfrentarse a la aspirante del Centro Democrático Paloma Valencia en un espacio donde ambos, reconoció, comparten un perfil combativo.

“En un debate tú echas a dos tigres de pelea, porque ella también es una mujer de pelea y valerosa, y ahí sale alguien aruñado”, explicó el candidato.

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La relación entre De la Espriella y Valencia parece tener un componente estratégico de cara a eventuales alianzas o acuerdos dentro del escenario político de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

“Nosotros tenemos que cuidar esa relación porque nos vamos a tener que encontrar”, dijo el abogado, quien recalcó que para él “el único enemigo que hay es Cepeda, no le pongan tanto misterio a eso”. La definición de los rivales en la contienda electoral parece marcar la hoja de ruta de las intervenciones públicas del candidato.

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Durante el diálogo con periodistas, el aspirante presidencial reiteró que su inclinación no es evitar el debate, sino priorizar aquellos enfrentamientos que puedan tener un impacto real en la campaña.

“Yo soy bueno pa’ la pelea, ustedes saben, eso es lo mío. Pero yo no voy a ir a un debate cuando tengo la agenda que tengo, cuando se pudo hacer antes y ella no quiso, y además cuando puede salir alguno de los dos con un coñazo. Yo prefiero no, yo prefiero cuidar esa relación con ella como una tacita de té”, detalló De la Espriella.

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