Colombia

SIC sancionó a la central de abastos más grande del país y a dos personas por restringir el acceso a comerciantes

La decisión implica multas a la entidad y a dos personas vinculadas por vulnerar la libre elección de los consumidores y restringir el ingreso de nuevos actores al sector agroalimentario

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El hurto, el homicidio, la extorsión y el microtráfico son algunas de las problemáticas que mas aquejan a los habitantes de este sector alrededor de la central mayorista y a los empleados que allí trabajan - crédito Colprensa/Camila Díaz
Corabastos: su papel determinante dentro de la economía del país al fijar los precios de los principales productos agroalimentarios fue preponderante al ser difundidos en un boletín diario a través de los diferentes medios de comunicación - crédito Colprensa/Camila Díaz

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción a la Corporación de Abastos de Bogotá S. A. por la creación de barreras en su reglamento interno que limitaron la competencia en el principal mercado mayorista de Colombia durante 2022.

La decisión implica multas a la entidad y a dos personas vinculadas por vulnerar la libre elección de los consumidores y restringir el ingreso de nuevos actores al sector agroalimentario.

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La multa total asciende a $260.063.219 para la sociedad y $71.288.570 para las personas naturales, según lo dispuesto en la Resolución No. 32553 del 30 de abril de 2026. Corabastos, que canaliza más del 30% del abastecimiento nacional de productos de acuerdo con datos del Dane, desempeña un papel estratégico en la formación de precios de referencia para minoristas, tiendas de barrio y cadenas comerciales del país.

La autoridad de competencia estableció que la modificación del reglamento de Corabastos constituyó una barrera artificial. Según la entidad de vigilancia, dichas restricciones limitaron la entrada de nuevos agentes y desplazaron presiones competitivas que habrían podido redundar en mejores condiciones de precio, calidad y variedad en beneficio de consumidores y minoristas.

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En el fallo también se dispusieron órdenes administrativas para que la Corporación ajuste de inmediato su normativa interna y elimine los elementos anticompetitivos identificados. La Superintendencia exigió que Corabastos garantice un acceso equitativo, adecuado al régimen de libre competencia, y evite la repetición de prácticas que restrinjan la oportunidad de participación de diferentes actores en su infraestructura.

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