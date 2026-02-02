Así funcionan los bonos y subsidios escolares de Compensar, Colsubsidio y Cafam en 2026: requisitos y cómo acceder

Bonos y kits escolares se consolidan como una alternativa de apoyo para trabajadores con hijos en edad escolar. - crédito Freepik y Pixabay

Con el calendario escolar ya en marcha en gran parte del país, miles de familias continúan ajustando su presupuesto para cubrir los gastos asociados al inicio del año lectivo, uno de los rubros que mayor presión ejerce sobre las finanzas del hogar. La compra de útiles, textos, uniformes, calzado y servicios complementarios como conectividad sigue representando una inversión significativa, especialmente para hogares con uno o más hijos en edad escolar.

Ante este escenario, las cajas de compensación familiar mantienen un papel clave como mecanismo de apoyo económico, mediante bonos, kits y subsidios escolares que buscan aliviar parcialmente la carga financiera de los trabajadores afiliados. Para 2026, Compensar, Colsubsidio y Cafam tienen activos sus programas educativos, con montos, condiciones y modalidades de entrega diferenciadas.

Luego de los compromisos financieros de cierre e inicio de año, los hogares con niños y jóvenes escolarizados deben destinar una parte importante de sus ingresos a cumplir con las listas exigidas por los colegios. El gasto en útiles escolares continúa siendo uno de los más relevantes dentro del presupuesto familiar.

De acuerdo con una encuesta de Fenalco citada por el diario La República, el 29% de los hogares invierte más de $700.000 en útiles escolares, mientras que el 35% destina entre $300.000 y $700.000. Solo un 17% logra mantener su gasto por debajo de los $300.000. En este contexto, los subsidios escolares no cubren la totalidad de la inversión, pero sí representan un respaldo económico importante para los acudientes.

Bonos y subsidios escolares activos en 2026

Subsidio educativo de Compensar

Para 2026, Compensar mantiene un subsidio educativo por valor de $105.000, dirigido a trabajadores afiliados con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales vigentes (SMMLV).

El beneficio está destinado a:

Hijos o hermanos huérfanos

Edades entre los 6 y 18 años

Beneficiarios del subsidio monetario

Estudiantes oficialmente matriculados en primaria o secundaria

El subsidio no se entrega en efectivo. El valor se carga directamente en la tarjeta Compensar o en la billetera digital asociada, y puede utilizarse en comercios aliados o en las ferias escolares organizadas por la caja.

Un aspecto relevante es la vigencia del beneficio: si el saldo no se utiliza dentro del período definido por Compensar, puede perderse, por lo que se recomienda verificar oportunamente su activación y condiciones de uso.

Subsidio escolar Colsubsidio 2026

Colsubsidio estructuró su subsidio escolar de 2026 mediante un bono por $90.000 por cada estudiante, dirigido a niños entre 5 y 12 años que figuren como beneficiarios de la cuota monetaria.

El bono puede redimirse en:

Tiendas Ara

Almacenes Éxito autorizados

Departamentos como Cundinamarca, Tolima y Risaralda

La asignación se realiza durante el primer trimestre del año y se utiliza en una sola compra. La redención se hace mediante la tarjeta de afiliación o a través de un código QR generado en la aplicación Mi Colsubsidio.

Entre los productos y servicios habilitados se encuentran:

Útiles y materiales escolares

Uniformes y calzado

Tecnología básica

Conectividad

Cursos de idiomas ofrecidos por aliados

Subsidio escolar Cafam: combo en especie

A diferencia de otras cajas, Cafam entrega un subsidio en especie a través del denominado “Combo Escolar”, dirigido a niños entre 6 y 11 años.

Para acceder al beneficio se requiere:

Haber sido beneficiario de cuota monetaria en noviembre del año anterior

Padres afiliados en categorías A o B

Ingresos familiares hasta cuatro SMMLV

Un elemento diferencial del programa es que, si ambos padres están afiliados y cumplen los requisitos, el menor puede recibir un combo por cada uno.

El kit incluye morral, cartuchera, cuadernos, lápices, colores, marcadores, regla y otros elementos básicos de la lista escolar. No se trata de dinero ni de un bono canjeable, sino de un apoyo físico que se reclama en puntos autorizados por la caja.

Cómo reclamar el subsidio escolar

Para acceder a cualquiera de estos beneficios, los trabajadores afiliados deben cumplir una serie de pasos generales:

Verificar la afiliación activa en la caja de compensación correspondiente. Confirmar que el menor cumpla con los requisitos de edad y cuota monetaria. Revisar las fechas de entrega y redención, que suelen concentrarse entre enero y marzo. Utilizar los canales habilitados, como tarjetas de afiliación, aplicaciones móviles o puntos físicos autorizados.

¿En qué se pueden usar los bonos escolares?

Según la caja de compensación, los subsidios escolares de 2026 permiten cubrir un abanico amplio de gastos educativos, entre ellos:

Útiles escolares

Textos y libros

Uniformes y calzado

Tecnología y conectividad

Cursos de idiomas

Es importante tener en cuenta que estos beneficios no son canjeables por dinero en efectivo y solo pueden utilizarse en las categorías educativas autorizadas.

Un apoyo vigente para el año escolar 2026

Con el año lectivo en desarrollo, los bonos y subsidios escolares de Compensar, Colsubsidio y Cafam continúan siendo un respaldo relevante para los hogares afiliados, en un contexto marcado por el aumento de los costos educativos. La recomendación para los trabajadores es verificar su estado de afiliación, cumplir los requisitos y consultar oportunamente los canales oficiales, para no perder un beneficio que puede representar un alivio concreto para el presupuesto familiar.