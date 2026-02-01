Colombia

Petro causó revuelo en la previa de la reunión con Trump tras publicar enigmático mensaje: “He visitado a mi mamá para despedirme”

El presidente de la República, que se pronunció en las redes sociales con una publicación en la que puso dos postales de sus padres, causó una ola de comentarios frente a lo que sería su presencia en Washington, prevista para el martes 3 de febrero

Guardar
Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump se encontrarán el 3 de febrero en Washington - crédito Colprensa - EFE

La antesala al esperado encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prevista para el martes 3 de febrero de 2026, llevó al primer mandatario colombiano, Gustavo Petro, a compartir una reflexión inesperada sobre sus motivaciones personales y políticas: justo en el día en el que se prevé inicie su periplo rumbo a territorio norteamericano, donde sostendrá el primer ‘cara a cara’ con el gobernante norteamericano desde que este regresó al poder.

Al anunciar el inicio de una “jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EE. UU.”, el jefe de Estado reveló que pasó primero por una despedida emocional, lo que alimentó toda clase de rumores. “Antes de esta reunión he visitado a mi mamá para despedirme”, señaló Petro, acompañando el mensaje con una foto de su madre, cuando era joven; en un gesto que dio pie para múltiples interpretaciones, incluso las que sugieren medidas contra el presidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este fue el mensaje publicado
Este fue el mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro que generó una serie de reacciones en las redes sociales, ante la mención a su madre - crédito @petrogustavo/X

Es válido destacar que Clara Nubia Urrego, progenitora del presidente, vivió un periodo de exilio en Canadá, pero lo que se conoce es que actualmente reside en Bogotá. Por ello, la mención que hizo el gobernante, en especial en lo referente a la despedida antes de este trascendental viaje, también ha sido visto como una “bendición” solicitada por Petro para afrontar la presión que acarrera este ‘cónclave’: pues se juega el futuro de las relaciones binacionales.

Las ideas sueltas de Gustavo Petro, en la previa del encuentro con Donald Trump

En su publicación, Petro no se detuvo ahí y agregó una nota polémica sobre las restricciones de pensamiento, una vez más relacionada con uno de sus temas ‘fetiche’: el sexo. “Es de tontos franquistas pensar que es pecaminoso hablar del sexo y del amor, que es la gran fuerza colombiana”., indicó el presidente, que salió en defensa de su concepción de la dimensión afectiva y también sexual de la sociedad colombiana, que dejó plasmada igual en anteriores intervenciones.

La expectativa acerca de los
La expectativa acerca de los acuerdos a los que puedan llegar Donald Trump y Gustavo Petro en este primer 'cara a cara' crece - crédito @WhiteHouse/X - Juan Diego Cano/Presidencia

El amor nos protege y de las emociones que más profundamente siente la colombianidad es el amor por los hijos y la reproducción de la vida, la sana sexualidad es fundamental”, remarcó el mandatario, al destacar cómo la visión del amor y la sexualidad tiene un papel determinante en la cohesión social. “Nos protege la cadena de los afectos y la certeza del amor”, agregó en sus afirmaciones, con las que quiso ambientar los momentos previos a su desplazamiento.

La cita política tampoco faltó en esta secuencia de mensajes. Petro animó la movilización pública convocada por el senador Iván Cepeda al señalar “que el martes, si no llueve, la plaza de Bolívar se llene para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras me reúna con Trump”. E insistió en su llamado a la participación ciudadana, al buscar que las plazas se conviertan en espacios cargados de simbolismo, “que se llene de afectos, cultura y amor”.

Desde mediados del 2023, el
Desde mediados del 2023, el presidente Gustavo Petro no acude a la Casa Blanca; en ese entonces el mandatario de los EE. UU. era Joe Biden - crédito Kevin Lamarque/REUTERS

Es oportuno decir que la reunión prevista apunta a relanzar la relación bilateral tras un periodo de tensiones diplomáticas. La agenda estará marcada por la seguridad y el narcotráfico, temas prioritarios para Estados Unidos, en los que se evaluarán los avances del Gobierno colombiano frente al crimen transnacional y el tráfico de drogas. La situación política en Venezuela también ocupará un lugar central, dada su relevancia para la estabilidad regional.

Además,se espera que ambos gobernantes discutirán la cooperación bilateral en materia de seguridad y economía, con especial atención a los sectores colombianos incluidos en la Lista Clinton. Del mismo modo, el tema migratorio será otro punto clave, con el análisis de las políticas y el flujo de personas en la región, por lo que este encuentro se perfila como un momento decisivo para el futuro de la relación entre ambos países, en la recta final del mandato Petro.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald TrumpGobierno PetroPetro y TrumpColombia y Estados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Luis Alberto Posada hizo caso a sus fanáticos y se subió a un caballo para llegar a uno de sus conciertos

El cantante decidió escuchar las recomendaciones de los que están preocupados porque pueda pasarle algo

Luis Alberto Posada hizo caso

Premios Grammy 2026 EN VIVO: Bad Bunny y Karol G, entre los más esperados de la gala

La edición número 68 de la ceremonia que premia lo mejor de la música se llevará a cabo este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles

Premios Grammy 2026 EN VIVO:

Lafaurie reculó y borró mensaje con el que avisaba sobre posible ‘aterrizaje’ suyo y de Cabal en campaña de De La Espriella: quedó registro

El presidente de Fedegán, con una publicación en su perfil de X que posteriormente eliminó, encendió aún más la controversia sobre las formas con las que no solo han anunciado su intención de desvincularse del Centro Democrático, sino el que sería su futuro político y el de su esposa, exprecandidata a la presidencia

Lafaurie reculó y borró mensaje

Desde febrero más personas accederán a pasajes gratis en TransMilenio: conozca quiénes se suman al beneficio

La ampliación de la cobertura del subsidio de transporte incorpora nuevas poblaciones históricamente excluidas, aumentando la equidad social en Bogotá

Desde febrero más personas accederán

Sencia se pronunció sobre la polémica con el estado del césped de El Campín: “No está al 100%”

Mauricio Hoyos, director ejecutivo de la entidad encargada de la administración del recinto capitalino aprovechó para negar cualquier tipo de irregularidad en el uso de recursos para el mantenimiento de la grama

Sencia se pronunció sobre la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Premios Grammy 2026 EN VIVO:

Premios Grammy 2026 EN VIVO: Bad Bunny y Karol G, entre los más esperados de la gala

Luis Alfonso se despachó contra aquellos que hablan de Yeison Jiménez: “Se lo voy a sostener al que quiera en la cara”

Karol G despertó elogios con el elegante traje que modeló para sus seguidores: ¿Lo usará en los Grammy?

Dani Duke se sincera sobre su mayor miedo: “Los aviones me aterran”

Julián Caicedo relata la tensión en el set con influenciadores: “No ponen cuidado y se la pasan en el celular”

Deportes

Sencia se pronunció sobre la

Sencia se pronunció sobre la polémica con el estado del césped de El Campín: “No está al 100%”

Millonarios vs. Medellín: EN VIVO minuto a minuto por la fecha 4 Liga BetPlay en El Campín

Técnico de Santa Fe volvió a hablar del estado de la cancha del estadio El Campín: “Te come las piernas”

El jugador colombiano al que Messi le regaló su camiseta: “La voy a meter en una caja fuerte”

Messi en Colombia: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami