Petro causó revuelo en la previa de la reunión con Trump tras publicar enigmático mensaje: “He visitado a mi mamá para despedirme”

Gustavo Petro y Donald Trump se encontrarán el 3 de febrero en Washington - crédito Colprensa - EFE

La antesala al esperado encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prevista para el martes 3 de febrero de 2026, llevó al primer mandatario colombiano, Gustavo Petro, a compartir una reflexión inesperada sobre sus motivaciones personales y políticas: justo en el día en el que se prevé inicie su periplo rumbo a territorio norteamericano, donde sostendrá el primer ‘cara a cara’ con el gobernante norteamericano desde que este regresó al poder.

Al anunciar el inicio de una “jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EE. UU.”, el jefe de Estado reveló que pasó primero por una despedida emocional, lo que alimentó toda clase de rumores. “Antes de esta reunión he visitado a mi mamá para despedirme”, señaló Petro, acompañando el mensaje con una foto de su madre, cuando era joven; en un gesto que dio pie para múltiples interpretaciones, incluso las que sugieren medidas contra el presidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este fue el mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro que generó una serie de reacciones en las redes sociales, ante la mención a su madre - crédito @petrogustavo/X

Es válido destacar que Clara Nubia Urrego, progenitora del presidente, vivió un periodo de exilio en Canadá, pero lo que se conoce es que actualmente reside en Bogotá. Por ello, la mención que hizo el gobernante, en especial en lo referente a la despedida antes de este trascendental viaje, también ha sido visto como una “bendición” solicitada por Petro para afrontar la presión que acarrera este ‘cónclave’: pues se juega el futuro de las relaciones binacionales.

Las ideas sueltas de Gustavo Petro, en la previa del encuentro con Donald Trump

En su publicación, Petro no se detuvo ahí y agregó una nota polémica sobre las restricciones de pensamiento, una vez más relacionada con uno de sus temas ‘fetiche’: el sexo. “Es de tontos franquistas pensar que es pecaminoso hablar del sexo y del amor, que es la gran fuerza colombiana”., indicó el presidente, que salió en defensa de su concepción de la dimensión afectiva y también sexual de la sociedad colombiana, que dejó plasmada igual en anteriores intervenciones.

La expectativa acerca de los acuerdos a los que puedan llegar Donald Trump y Gustavo Petro en este primer 'cara a cara' crece - crédito @WhiteHouse/X - Juan Diego Cano/Presidencia

“El amor nos protege y de las emociones que más profundamente siente la colombianidad es el amor por los hijos y la reproducción de la vida, la sana sexualidad es fundamental”, remarcó el mandatario, al destacar cómo la visión del amor y la sexualidad tiene un papel determinante en la cohesión social. “Nos protege la cadena de los afectos y la certeza del amor”, agregó en sus afirmaciones, con las que quiso ambientar los momentos previos a su desplazamiento.

La cita política tampoco faltó en esta secuencia de mensajes. Petro animó la movilización pública convocada por el senador Iván Cepeda al señalar “que el martes, si no llueve, la plaza de Bolívar se llene para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras me reúna con Trump”. E insistió en su llamado a la participación ciudadana, al buscar que las plazas se conviertan en espacios cargados de simbolismo, “que se llene de afectos, cultura y amor”.

Desde mediados del 2023, el presidente Gustavo Petro no acude a la Casa Blanca; en ese entonces el mandatario de los EE. UU. era Joe Biden - crédito Kevin Lamarque/REUTERS

Es oportuno decir que la reunión prevista apunta a relanzar la relación bilateral tras un periodo de tensiones diplomáticas. La agenda estará marcada por la seguridad y el narcotráfico, temas prioritarios para Estados Unidos, en los que se evaluarán los avances del Gobierno colombiano frente al crimen transnacional y el tráfico de drogas. La situación política en Venezuela también ocupará un lugar central, dada su relevancia para la estabilidad regional.

Además,se espera que ambos gobernantes discutirán la cooperación bilateral en materia de seguridad y economía, con especial atención a los sectores colombianos incluidos en la Lista Clinton. Del mismo modo, el tema migratorio será otro punto clave, con el análisis de las políticas y el flujo de personas en la región, por lo que este encuentro se perfila como un momento decisivo para el futuro de la relación entre ambos países, en la recta final del mandato Petro.