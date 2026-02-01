Colombia

Perro que se extravió en medio de las lluvias en Bogotá volvió con su familia; las redes sociales fueron clave: “Final feliz”

El caso se presentó en un establecimiento comercial dedicado a la venta de motocicletas ubicado en la localidad de Suba

El caso se presentó la tarde del miércoles 28 de enero de 2026 en la localidad de Suba por un tramo de la calle 134 - crédito @PlataformaALTO/X

La historia del perrito que llegó extraviado hasta un establecimiento comercial ubicado en el norte de Bogotá tuvo un epílogo digno de ser viral en redes sociales, porque volvió a su hogar.

Y no es para menos, puesto que el can de raza dachshund, o como se les conoce de forma popular, salchicha, fue el protagonista de un video que se replicó cientos de veces en X debido a que buscaban a su familia.

Todo se dio luego de que la tarde del miércoles 28 de enero, a raíz de las intensas lluvias que azotaron el norte de Bogotá, debido a que ese día el peludo de cuatro patas llegó hasta una tienda de motocicletas asustado y buscando un lugar donde escampar.

No obstante, y debido a que ninguno de los empleados podía adoptarlo, esto desencadenó una serie de gestos solidarios favoreció que el perro extraviado en la localidad de Suba, al noroccidente de la ciudad, volviera al seno de su hogar.

En menos de tres días
En menos de tres días la historia que inició de forma trágica tuvo un final feliz - crédito @PlataformaALTO/X

La noticia se conoció por parte de la Plataforma Colombiana por los Animales ALTO en su cuenta de X la tarde del viernes 30 de enero, un día después de que en el mismo perfil se compartiera el video de la cámara de seguridad que captó el momento exacto cuando el perro llegó al establecimiento.

“¡FINAL FELIZ entre lágrimas y mucha emoción! El perrito perdido que entró anteayer a buscar refugio a un local de motos, bajo la lluvia torrencial, logró encontrar a su familia", inicia el mensaje que acompaña el segundo video.

En la grabación que se tomó desde la misma cámara de seguridad de la tienda, se vio el reencuentro entre las empleadas del lugar y el perro.

“Muchas gracias por ayudarnos a difundir. Un millón de gracias a los empleados Sym Bimotos Store por acoger a este perrito, al que secaron, dieron comida y arroparon con todo el cariño”.

El dueño del perro llevó al can para que saludara a las empleadas que lo ayudaron - crédito @PlataformaALTO/X

Por este motivo, la publicación inicial de la plataforma ALTO recalcó en la urgencia de hallar una solución.

“¿Lo reconoces? Tiene collar pero no identificación ¿Puedes ayudarnos a difundirlo o darle un techo temporal? Este valiente peludito necesita urgente encontrar a su familia... o al menos un hogar temporal que lo acoja con amor mientras aparece”, se resaltó en la primera publicación.

La solidaridad entre los usuarios que compartieron la publicación con un número de contacto, surtió su efecto antes esta advertencia: “No lo dejaremos solo en esta ciudad tan grande y fría”.

El perro volvió a su
El perro volvió a su hogar gracias al apoyo de los usuarios en redes - crédito @PlataformaALTO/X

El anuncio de que el peludo recuperó a su familia y volvió a su hogar provocó decenas de comentarios en la segunda publicación por parte de los internautas, que celebraron que esta historia si pudo terminar de buena forma, y de paso recordaron que casos como estos son más recurrentes de lo que se imagina.

En uno de los mensajes de respuesta a los usuarios en X la plataforma contó cómo fue que se logró el reencuentro por cuenta del testimonio de una de las empleadas de la tienda.

“Nos enviaron esto: “¡Estamos felices de poder encontrar a su familia! Ese día publicamos su foto en muchos grupos y en la noche lo llevamos a dormir a nuestra casa. ¡Incluso durmió en nuestra cama! Un perrito muy juicioso y hermoso. Al final al día siguiente logramos el reencuentro con su familia“, destacó el mensaje que le puso punto final a este caso.

Este fue el relato de
Este fue el relato de una de las empleadas que le dio un hogar temporal al perro - crédito @PlataformaALTO/X

Alcaldía de Bogotá cuenta con herramienta para reportar perros o gatos extraviados

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) recordó que se cuenta con la plataforma gratuita ‘Perros y gatos buscan su hogar’ para facilitar el reencuentro entre animales de compañía extraviados y sus familias.

El director general del Idpyba, Antonio Hernández Llamas, explicó el propósito central del servicio y lo detalló como "un repositorio de información sobre: fotografía, información del animal, información del contacto, para que cuando una persona siente que se ha extraviado su animal de compañía, en especial perros y gatos, inmediatamente nos reporte al instituto sobre esta pérdida”.

El proceso de reporte requiere informar el nombre, raza, edad, una fotografía clara del animal y detalles del extravío, junto con los datos de contacto, lo que permite a las autoridades y a otros ciudadanos identificar más fácilmente a las mascotas perdidas.

Hernández añadió: “Si otra persona encuentra un animal, inmediatamente tendrá esta alternativa; obviamente, buscar dentro de la página y darse cuenta efectivamente por la foto, por los datos, si es el animal que ha encontrado y entrar en contacto directamente con el tenedor o la tenedora que lo están buscando.”

Toda la información reunida a través de esta plataforma se utiliza exclusivamente para tareas de difusión, localización y reencuentro.

El acceso ciudadano al portal se realiza mediante la dirección https://www.animalesbog.gov.co/wpyba/animalesperdidos/.

