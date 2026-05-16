Colombia

Sinuano Día resultados de hoy sábado 16 de mayo: ganadores del último sorteo

Como todos los sábado, este tradicional sorteo colombiano, difundió la combinación ganadora del primer juego del día

Guardar
Google icon
Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de la principal lotería de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Este chance dio a conocer los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este sábado, 16 de mayo de 2026.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 16 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Números ganadores: 4230.

Quinta: 4.

PUBLICIDAD

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones todos los días: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

¿No sabes como ganar los premios de Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿No sabes como ganar los premios de Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Caso Yulixa Toloza: así avanza la búsqueda de la mujer que desapareció de un centro de estética irregular en el sur de Bogotá

La mujer es buscada por su familia y las autoridades desde el pasado 13 de mayo, luego de una cirugía estética realizada en una “clínica de garaje”. Sus dos propietarios permanecen prófugos de la justicia

EN VIVO | Caso Yulixa Toloza: así avanza la búsqueda de la mujer que desapareció de un centro de estética irregular en el sur de Bogotá

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online desde Ibagué

Dos históricos del fútbol colombiano reeditan su intensa rivalidad en los últimos años, con dos estilos de juego similares con Lucas González y Diego Arias desde el banco de técnicos

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online desde Ibagué

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: inicia la serie para definir al primer finalista

El encuentro entre Leones y Tiburones tendrá su primer capítulo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde ambos conjuntos buscarán tomar ventaja en la eliminatoria. El partido de ida está programado para el sábado 16 de mayo, con inicio a las 8:30 p. m.

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: inicia la serie para definir al primer finalista

Caso Yulixa Toloza: propietario del carro en el que fue retirada la mujer se presentó ante la Sijín, esto fue lo que reveló

Luego de ser subida a un carro partícular en la noche del 13 de mayo, no se tiene conocimiento sobre la ubicación de la mujer de 52 años

Caso Yulixa Toloza: propietario del carro en el que fue retirada la mujer se presentó ante la Sijín, esto fue lo que reveló

Ministerio de Justicia denunció nuevo robo en sede de la Casa de la Mujer en Bogotá: investigan hurto de equipos y posible afectación de información sensible

El hecho se suma a otro ocurrido en febrero del 2026 y encendió alertas por la posible afectación de información sensible de víctimas y organizaciones sociales

Ministerio de Justicia denunció nuevo robo en sede de la Casa de la Mujer en Bogotá: investigan hurto de equipos y posible afectación de información sensible
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Alina Lozano aclaró que Jim Velásquez nunca dependió de su dinero y reveló que él tenía mayor estabilidad económica: “Fue marketing”

Alina Lozano aclaró que Jim Velásquez nunca dependió de su dinero y reveló que él tenía mayor estabilidad económica: “Fue marketing”

Shakira habló de su participación en el Mundial 2026: “Tiene un significado más profundo para mi vida”

Identidad y familia: el nuevo álbum de Maluma mira al pasado y celebra la memoria

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Ryan Castro llevó un polémico regalo a Davoo Xeneize y La Cobra y así reaccionaron: “Mire lo que le traje, de corazón”

Deportes

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online desde Ibagué

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online desde Ibagué

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: inicia la serie para definir al primer finalista

Prensa internacional analizó a la selección Colombia a días del comienzo del Mundial de 2026: “Fue una enorme decepción”

Bayern Múnich de Luis Díaz rompe el récord de goles en una temporada en las cinco grandes ligas europeas en la era moderna

La atleta colombiana Natalia Linares ganó medalla de plata en la Liga de Diamante 2026 en la modalidad de salto largo