Colombia

Caso Yulixa Toloza: propietario del carro en el que fue retirada la mujer se presentó ante la Sijín, esto fue lo que reveló

Luego de ser subida a un carro partícular en la noche del 13 de mayo, no se tiene conocimiento sobre la ubicación de la mujer de 52 años

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Video en el que Toloza fue retirada del centro estético en Venecia - crédito Red social X

Las autoridades siguen buscando a Yulixa Toloza, mujer que se encuentra desaparecida tras haber ingresado a un centro estético en Venecia, Bogotá, que después se confirmó operaba de manera ilegal.

Al respecto, lo último que se conoció del caso es un video en el que se observa a Toloza siendo retirada por dos hombres del lugar y fue subida a un vehículo. Ese sería el último registro que existe sobre el paradero de la mujer.

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El Tiempo reveló que, de acuerdo con cercanos del centro estético afirmaron que el vehículo de placas UCQ-340 era habitualmente utilizado por María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del local Beauty Láser, y por su pareja sentimental, identificado como Edinson Torres; sin embargo, no sería propiedad de estos dos individuos.

Dueño del carro se presentó ante las autoridades

Nuevas imágenes revelan pista clave sobre la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá - crédito Red social X
Nuevas imágenes revelan pista clave sobre la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá - crédito Red social X

El medio citado informó que el vehículo es propiedad de George Ramírez Cortázar, de 33 años y oriundo de Bogotá, que sería dueño de un local de comidas que queda cerca del centro estético.

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Este sujeto se habría presentado ante las autoridades debido a que el carro a su nombre fue el último en el que se subió Yulixa Toloza luego de desaparecer en la noche del 13 de mayo.

Ramírez habría indicado que, aunque su nombre aparece en la tarjeta de propiedad del automotor, en realidad la pareja dueña del centro estético, que son de nacionalidad venezolana, le habían pedido el favor de realizar los trámites del traspaso del vehículo debido a que ellos no podían hacerlo por no tener algunos documentos de su permanencia en Colombia resueltos.

Sobre los movimientos del automotor tras salir del sector de Venecia, este habría pasado por dos peajes en la madrugada del 14 de mayo, siendo el municipio de Gachancipá, en Cundinamarca, el último sitio en el que se tiene claridad que estuvo el carro.

Expacientes del centro estético han denunciado iiregularidades durante sus procedimientos tras la desaparición de Toloza - crédito @diegoariasf1/TikTok
Expacientes del centro estético han denunciado iiregularidades durante sus procedimientos tras la desaparición de Toloza - crédito @diegoariasf1/TikTok

Otras mujeres tuvieron experiencias similares

En diálogo con LaFM, una mujer relató su experiencia tras someterse a una cirugía estética en el mismo lugar en el que fue atendida Yulixa Toloza. Según su testimonio, decidió realizarse una liposucción con transferencia a glúteos entre agosto y septiembre del2025, motivada por la recomendación de una vecina y la publicidad que encontró en redes sociales.

Inicialmente, contactó la sede del sur de la ciudad, pero luego optó por la intervención en la sede ubicada en el norte. Tras la cirugía, la paciente presentó síntomas y complicaciones. Describió un cuadro de ictericia, lo que la llevó a buscar atención médica nuevamente en la clínica; poco después, sufrió una infección que requirió tratamiento intravenoso durante dos semanas, con aplicaciones diarias de antibióticos.

Según su relato, la atención postoperatoria carecía de seguimiento adecuado y los pacientes debían buscar activamente al personal de salud para recibir asistencia.

Autoridades de salud y judiciales investigan la desaparición de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético en una supuesta clínica del sur de Bogotá - crédito Supersalud/X, Yulixa Toloza/Facebook y Beauty Láser/Instagram
Autoridades de salud y judiciales investigan la desaparición de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético en una supuesta clínica del sur de Bogotá - crédito Supersalud/X, Yulixa Toloza/Facebook y Beauty Láser/Instagram

La mujer se percató de que el establecimiento donde fue intervenida coincidía con el centro implicado en el caso de Yulixa Toloza al reconocer el número telefónico que había utilizado para contactar el servicio. Al describir las instalaciones, mencionó una recepción y varios cubículos destinados a masajes y procedimientos posteriores. Observó que la publicidad del lugar no hacía referencia a cirugías estéticas, sino a servicios de masajes.

La paciente también señaló deficiencias en las condiciones de higiene del establecimiento. Relató que, después de los drenajes, debía bañarse en un espacio compartido donde encontró restos de sangre de otras pacientes, durante la intervención, experimentó episodios de pérdida de conciencia y escuchó voces que la llamaban para que reaccionara. A pesar de las alertas que evidenció, decidió continuar con la cirugía, motivada por su deseo de realizarse el procedimiento, después de ello, recibió ofertas económicas para no divulgar aspectos de su experiencia en este lugar.

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