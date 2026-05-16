Deportes

Prensa internacional analizó a la selección Colombia a días del comienzo del Mundial de 2026: “Fue una enorme decepción”

Tras recibir elogios de la revista World Soccer por su transformación táctica y ambición renovada en el fútbol global, la Tricolor volverá a una cita de selecciones tras ocho años de ausencia

Guardar
Google icon
Luis Díaz, figura de la selección, se perfila como el nuevo líder ofensivo en el regreso de Colombia a la Copa del Mundo-crédito Agustín Marcarian/REUTERS
Luis Díaz, figura de la selección, se perfila como el nuevo líder ofensivo en el regreso de Colombia a la Copa del Mundo-crédito Agustín Marcarian/REUTERS

El 14 de mayo de 2026, la selección Colombia dio a conocer la prelista de 55 jugadores que están en el grupo de jugadores convocados para el Mundial de Norteamérica 2026.

A más tardar, el 1 de junio de 2026, cuando la “Tricolor” juegue en su partido de despedida ante Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, se espera que se revele el grupo de 26 jugadores que viajarán a Guadalajara para iniciar la concentración previo al debut ante Uzbekistán en el estadio Azteca.

PUBLICIDAD

En medio de este contexto, el 16 de mayo de 2026 se conoció que la revista inglesa World Soccer realizó un análisis del presente del equipo que dirige Néstor Lorenzo.

La plantilla colombiana combina juventud y experiencia, con jugadores destacados en todas las líneas del campo-crédito Revista World Soccer-@velezfutbol/X
La plantilla colombiana combina juventud y experiencia, con jugadores destacados en todas las líneas del campo-crédito Revista World Soccer-@velezfutbol/X

Después de la ausencia en el Mundial de Qatar 2022, la selección Colombia vuelve a ocupar un lugar entre las grandes potencias del fútbol. Según destaca la revista inglesa World Soccer, “para la segunda nación más poblada de Sudamérica, ver el Mundial de 2022 desde casa fue una enorme decepción”.

PUBLICIDAD

Cuatro años después, Colombia regresa a la élite, impulsada por una campaña sólida en las eliminatorias. El objetivo, según la publicación, es claro: “igualar la gesta de 2014 en Brasil, cuando alcanzaron los cuartos de final”.

El análisis pone el foco en el liderazgo de Luis Díaz, definiéndolo como “la estrella principal del equipo, que ha madurado hasta convertirse en un líder capaz de cambiar partidos, junto al viejo maestro James Rodríguez”.

Por otra parte, el artículo resalta el recorrido de James en la selección:

“En 2011, James Rodríguez recibió la emblemática camiseta número 10 de Colombia, y el jugador de 34 años sigue siendo el auténtico motor creativo del ataque”.

En cuanto a la propuesta táctica, World Soccer describe: “El mediocampo de tres hombres ofrece un dinamismo e industriosidad, permitiendo alternar entre el equilibrio defensivo y un rápido despliegue ofensivo. Suele dejar huella con su presión alta y disciplina táctica, sobre todo cuando Díaz y Suárez atacan por las bandas”.

La plantilla colombiana combina juventud y experiencia, con jugadores destacados en todas las líneas del campo-crédito Revista World Soccer-@velezfutbol/X
La plantilla colombiana combina juventud y experiencia, con jugadores destacados en todas las líneas del campo-crédito Revista World Soccer-@velezfutbol/X

El entrenador Néstor Lorenzo, citado por la revista, subrayó:

“La idea es llegar al Mundial con confianza plena, listos para competir al máximo nivel. Siempre vamos a depender de los jugadores que tienen talento, pero lo más importante es que el grupo esté convencido. Cuando lo están, podemos jugar contra los mejores”.

Voceros autorizados también aportan sus opiniones. El exfutbolista Carlos Valderrama afirmando lo siguiente en el análisis que se hizo en la revista:

“Les diría que la primera fase siempre es difícil. Si mantienen el nivel que han mostrado, pueden avanzar”.

También el periodista Carlos Antonio Vélez, consultado por World Soccer, sostiene que la actuación de Colombia no es esperanzadora de cara a su séptima participación en los Mundiales:

“Llegar a cuartos de final sería un buen resultado, siempre que mantengan la forma mostrada en las eliminatorias”.

Luis Díaz, figura de la selección, se perfila como el nuevo líder ofensivo en el regreso de Colombia a la Copa del Mundo-crédito Revista World Soccer-@velezfutbol/X
Luis Díaz, figura de la selección, se perfila como el nuevo líder ofensivo en el regreso de Colombia a la Copa del Mundo-crédito Revista World Soccer-@velezfutbol/X

El análisis de la revista inglesa concluye resaltando la variedad y jerarquía de la plantilla:

“La nómina colombiana combina figuras experimentadas y jóvenes promesas en cada línea, con Díaz, James, Mina y Lerma como referencias fundamentales”.

Colombia afronta el reto de la Copa del Mundo con ilusión y un respaldo internacional que reconoce su evolución. El desafío de igualar o superar la histórica campaña de Brasil 2014 vuelve a estar sobre la mesa, en un equipo donde la experiencia y el talento joven se conjugan para soñar en grande.

Prelista de jugadores de la selección Colombia para el Mundial 2026

El momento cuando el seleccionador nacional reveló el nombre de los 55 jugadores considerados para el certamen del año-crédito @FCFSeleccionCol/X
  1. Kevin Mier (Cruz Azul - México)
  2. Álvaro Montero (Vélez Sarsfield - Argentina)
  3. Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe - Colombia)
  4. David Ospina (Atlético Nacional - Colombia)
  5. Aldair Quintana (Independiente del Valle - Ecuador)
  6. Camilo Vargas (Atlas - México)
  7. Álvaro Angulo (Pumas UNAM - México)
  8. Jhon Arias (Palmeiras - Brasil)
  9. Santiago Arias (Independiente - Argentina)
  10. Yáser Asprilla (Galatasaray - Turquía)
  11. Jordan Barrera (Botafogo - Brasil)
  12. Wilmar Barrios (Zenit FC - Rusia)
  13. Cristian Borja (Club América - México)
  14. Rafael Santos Borré (Internacional - Brasil)
  15. Juan Cabal (Juventus - Italia)
  16. Jaminton Campaz (Rosario Central - Argentina)
  17. Johan Carbonero (Internacional - Brasil)
  18. Jorge Carrascal (Flamengo - Brasil)
  19. Kevin Castaño (River Plate - Argentina)
  20. Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata - Argentina)
  21. Jhon Córdoba (Krasnodar - Rusia)
  22. Juan Guillermo Cuadrado (Pisa - Italia)
  23. Carlos Cuesta (Vasco da Gama - Brasil)
  24. Nelson Deossa (Real Betis - España)
  25. Willer Ditta (Cruz Azul - México)
  26. Jhon Jáder Durán (Zenit FC - Rusia)
  27. Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama - Brasil)
  28. Sebastián Gómez (Coritiba FC - Brasil)
  29. Juan Camilo “Cucho” Hernández (Real Betis - España)
  30. Junior Hernández (Deportes Tolima - Colombia)
  31. Jefferson Lerma (Crystal Palace - Inglaterra)
  32. Jhon Lucumí (Bologna FC - Italia)
  33. Deiver Machado (Nantes - Francia)
  34. Jhon Stiven Mendoza (Athletico Paranaense - Brasil)
  35. Yerry Mina (Cagliari - Italia)
  36. Johan Mojica (Mallorca - España)
  37. Yerson Mosquera (Wolverhampton - Inglaterra)
  38. Daniel Muñoz (Crystal Palace - Inglaterra)
  39. Eddier Ocampo (Vancouver Whitecaps - Estados Unidos)
  40. Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense - Brasil)
  41. Gustavo Puerta (Racing de Santander - España)
  42. Juan Fernando Quintero (River Plate - Argentina)
  43. Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional - Colombia)
  44. Johan Rojas (Vasco da Gama - Brasil)
  45. Andrés Felipe Román (Atlético Nacional - Colombia)
  46. Jhojan Romaña (San Lorenzo - Argentina)
  47. Davinson Sánchez (Galatasaray - Turquía)
  48. Jhon Solis (Girona FC - España)
  49. Luis Suárez (Sporting Lisboa - Portugal)
  50. Sebastián Villa (Independiente Rivadavia - Argentina)
  51. Neyser Villarreal (Cruzeiro - Brasil)
  52. Kevin Viveros (Athletico Paranaense - Brasil)
  53. Luis Díaz (Bayern Múnich - Alemania)
  54. James Rodríguez (Minnesota United - Estados Unidos)
  55. Richard Ríos (Benfica - Portugal)

Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

Temas Relacionados

Selección ColombiaMundial 2026Luis DíazWorld SoccerJames RodríguezColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich de Luis Díaz rompe el récord de goles en una temporada en las cinco grandes ligas europeas en la era moderna

El equipo dirigido por Vincent Kompany venció por 5-1 al Colonia, superando la famosa marca del Real Madrid y despidiendo a figuras clave ante sus aficionados en el Allianz Arena

Bayern Múnich de Luis Díaz rompe el récord de goles en una temporada en las cinco grandes ligas europeas en la era moderna

La atleta colombiana Natalia Linares ganó medalla de plata en la Liga de Diamante 2026 en la modalidad de salto largo

La oriunda de Valledupar subió al podio con un salto de 6,78 metros en Shanghái, quedando a solo once centímetros de la estadounidense Monae Nichols, que se llevó la medalla de oro en una final emocionante

La atleta colombiana Natalia Linares ganó medalla de plata en la Liga de Diamante 2026 en la modalidad de salto largo

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional-EN VIVO, semifinales playoffs Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Ibagué

Dos históricos del fútbol colombiano reeditan su intensa rivalidad en los últimos años, con dos estilos de juego similares con Lucas González y Diego Arias desde el banco de técnicos

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional-EN VIVO, semifinales playoffs Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Ibagué

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: Inicia la serie para definir al primer finalista

El encuentro entre Leones y Tiburones tendrá su primer capítulo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde ambos conjuntos buscarán tomar ventaja en la eliminatoria. El partido de ida está programado para el sábado 16 de mayo, con inicio a las 8:30 p. m.

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: Inicia la serie para definir al primer finalista

Futbolista de Millonarios confirmó su salida del equipo tras la victoria en la Copa Colombia: “Que más se puede hacer”

El joven delantero confirmó su salida tras ser pieza clave en la remontada ante Patriotas, aportando el empate que permitió a su equipo lograr la clasificación en los últimos minutos del partido

Futbolista de Millonarios confirmó su salida del equipo tras la victoria en la Copa Colombia: “Que más se puede hacer”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Alina Lozano aclaró que Jim Velásquez nunca dependió de su dinero y reveló que él tenía mayor estabilidad económica: “Fue marketing”

Alina Lozano aclaró que Jim Velásquez nunca dependió de su dinero y reveló que él tenía mayor estabilidad económica: “Fue marketing”

Shakira habló de su participación en el Mundial 2026: “Tiene un significado más profundo para mi vida”

Identidad y familia: el nuevo álbum de Maluma mira al pasado y celebra la memoria

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Ryan Castro llevó un polémico regalo a Davoo Xeneize y La Cobra y así reaccionaron: “Mire lo que le traje, de corazón”

Deportes

Bayern Múnich de Luis Díaz rompe el récord de goles en una temporada en las cinco grandes ligas europeas en la era moderna

Bayern Múnich de Luis Díaz rompe el récord de goles en una temporada en las cinco grandes ligas europeas en la era moderna

La atleta colombiana Natalia Linares ganó medalla de plata en la Liga de Diamante 2026 en la modalidad de salto largo

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional-EN VIVO, semifinales playoffs Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Ibagué

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: Inicia la serie para definir al primer finalista

Futbolista de Millonarios confirmó su salida del equipo tras la victoria en la Copa Colombia: “Que más se puede hacer”