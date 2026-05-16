Prensa internacional analizó a la selección Colombia a días del comienzo del Mundial de 2026: “Fue una enorme decepción”

Luis Díaz, figura de la selección, se perfila como el nuevo líder ofensivo en el regreso de Colombia a la Copa del Mundo-crédito Agustín Marcarian/REUTERS

El 14 de mayo de 2026, la selección Colombia dio a conocer la prelista de 55 jugadores que están en el grupo de jugadores convocados para el Mundial de Norteamérica 2026.

A más tardar, el 1 de junio de 2026, cuando la “Tricolor” juegue en su partido de despedida ante Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, se espera que se revele el grupo de 26 jugadores que viajarán a Guadalajara para iniciar la concentración previo al debut ante Uzbekistán en el estadio Azteca.

PUBLICIDAD

En medio de este contexto, el 16 de mayo de 2026 se conoció que la revista inglesa World Soccer realizó un análisis del presente del equipo que dirige Néstor Lorenzo.

La plantilla colombiana combina juventud y experiencia, con jugadores destacados en todas las líneas del campo-crédito Revista World Soccer-@velezfutbol/X

Después de la ausencia en el Mundial de Qatar 2022, la selección Colombia vuelve a ocupar un lugar entre las grandes potencias del fútbol. Según destaca la revista inglesa World Soccer, “para la segunda nación más poblada de Sudamérica, ver el Mundial de 2022 desde casa fue una enorme decepción”.

PUBLICIDAD

Cuatro años después, Colombia regresa a la élite, impulsada por una campaña sólida en las eliminatorias. El objetivo, según la publicación, es claro: “igualar la gesta de 2014 en Brasil, cuando alcanzaron los cuartos de final”.

El análisis pone el foco en el liderazgo de Luis Díaz, definiéndolo como “la estrella principal del equipo, que ha madurado hasta convertirse en un líder capaz de cambiar partidos, junto al viejo maestro James Rodríguez”.

PUBLICIDAD

Por otra parte, el artículo resalta el recorrido de James en la selección:

“En 2011, James Rodríguez recibió la emblemática camiseta número 10 de Colombia, y el jugador de 34 años sigue siendo el auténtico motor creativo del ataque”.

PUBLICIDAD

En cuanto a la propuesta táctica, World Soccer describe: “El mediocampo de tres hombres ofrece un dinamismo e industriosidad, permitiendo alternar entre el equilibrio defensivo y un rápido despliegue ofensivo. Suele dejar huella con su presión alta y disciplina táctica, sobre todo cuando Díaz y Suárez atacan por las bandas”.

La plantilla colombiana combina juventud y experiencia, con jugadores destacados en todas las líneas del campo-crédito Revista World Soccer-@velezfutbol/X

El entrenador Néstor Lorenzo, citado por la revista, subrayó:

PUBLICIDAD

“La idea es llegar al Mundial con confianza plena, listos para competir al máximo nivel. Siempre vamos a depender de los jugadores que tienen talento, pero lo más importante es que el grupo esté convencido. Cuando lo están, podemos jugar contra los mejores”.

Voceros autorizados también aportan sus opiniones. El exfutbolista Carlos Valderrama afirmando lo siguiente en el análisis que se hizo en la revista:

PUBLICIDAD

“Les diría que la primera fase siempre es difícil. Si mantienen el nivel que han mostrado, pueden avanzar”.

También el periodista Carlos Antonio Vélez, consultado por World Soccer, sostiene que la actuación de Colombia no es esperanzadora de cara a su séptima participación en los Mundiales:

PUBLICIDAD

“Llegar a cuartos de final sería un buen resultado, siempre que mantengan la forma mostrada en las eliminatorias”.

Luis Díaz, figura de la selección, se perfila como el nuevo líder ofensivo en el regreso de Colombia a la Copa del Mundo-crédito Revista World Soccer-@velezfutbol/X

El análisis de la revista inglesa concluye resaltando la variedad y jerarquía de la plantilla:

PUBLICIDAD

“La nómina colombiana combina figuras experimentadas y jóvenes promesas en cada línea, con Díaz, James, Mina y Lerma como referencias fundamentales”.

Colombia afronta el reto de la Copa del Mundo con ilusión y un respaldo internacional que reconoce su evolución. El desafío de igualar o superar la histórica campaña de Brasil 2014 vuelve a estar sobre la mesa, en un equipo donde la experiencia y el talento joven se conjugan para soñar en grande.

Prelista de jugadores de la selección Colombia para el Mundial 2026

El momento cuando el seleccionador nacional reveló el nombre de los 55 jugadores considerados para el certamen del año-crédito @FCFSeleccionCol/X

Kevin Mier (Cruz Azul - México) Álvaro Montero (Vélez Sarsfield - Argentina) Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe - Colombia) David Ospina (Atlético Nacional - Colombia) Aldair Quintana (Independiente del Valle - Ecuador) Camilo Vargas (Atlas - México) Álvaro Angulo (Pumas UNAM - México) Jhon Arias (Palmeiras - Brasil) Santiago Arias (Independiente - Argentina) Yáser Asprilla (Galatasaray - Turquía) Jordan Barrera (Botafogo - Brasil) Wilmar Barrios (Zenit FC - Rusia) Cristian Borja (Club América - México) Rafael Santos Borré (Internacional - Brasil) Juan Cabal (Juventus - Italia) Jaminton Campaz (Rosario Central - Argentina) Johan Carbonero (Internacional - Brasil) Jorge Carrascal (Flamengo - Brasil) Kevin Castaño (River Plate - Argentina) Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata - Argentina) Jhon Córdoba (Krasnodar - Rusia) Juan Guillermo Cuadrado (Pisa - Italia) Carlos Cuesta (Vasco da Gama - Brasil) Nelson Deossa (Real Betis - España) Willer Ditta (Cruz Azul - México) Jhon Jáder Durán (Zenit FC - Rusia) Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama - Brasil) Sebastián Gómez (Coritiba FC - Brasil) Juan Camilo “Cucho” Hernández (Real Betis - España) Junior Hernández (Deportes Tolima - Colombia) Jefferson Lerma (Crystal Palace - Inglaterra) Jhon Lucumí (Bologna FC - Italia) Deiver Machado (Nantes - Francia) Jhon Stiven Mendoza (Athletico Paranaense - Brasil) Yerry Mina (Cagliari - Italia) Johan Mojica (Mallorca - España) Yerson Mosquera (Wolverhampton - Inglaterra) Daniel Muñoz (Crystal Palace - Inglaterra) Eddier Ocampo (Vancouver Whitecaps - Estados Unidos) Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense - Brasil) Gustavo Puerta (Racing de Santander - España) Juan Fernando Quintero (River Plate - Argentina) Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional - Colombia) Johan Rojas (Vasco da Gama - Brasil) Andrés Felipe Román (Atlético Nacional - Colombia) Jhojan Romaña (San Lorenzo - Argentina) Davinson Sánchez (Galatasaray - Turquía) Jhon Solis (Girona FC - España) Luis Suárez (Sporting Lisboa - Portugal) Sebastián Villa (Independiente Rivadavia - Argentina) Neyser Villarreal (Cruzeiro - Brasil) Kevin Viveros (Athletico Paranaense - Brasil) Luis Díaz (Bayern Múnich - Alemania) James Rodríguez (Minnesota United - Estados Unidos) Richard Ríos (Benfica - Portugal)

Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).