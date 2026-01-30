Colombia

Yaya Muñoz reveló quién es el jefe de ‘La casa de los famosos Colombia’ y aclaró su situación con Roberto Velásquez tras desacuerdo por el programa

La creadora de contenido puso fin a los rumores sobre la máxima autoridad del ‘reality’ y contó cómo terminó su relación profesional con el medio tras el intercambio de opiniones con el panelista de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’

La creadora de contenido y presentadora Yaya Muñoz volvió a ser tema de conversación en el mundo del entretenimiento digital luego de sus más recientes declaraciones en el programa Tamo en vivo, conducido por Dímelo King.

Durante la transmisión, la panelista no solo aclaró un punto que generaba confusión entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia, también habló abiertamente sobre cómo quedó su relación con Roberto Velásquez tras el cruce de comentarios que se desató por sus opiniones sobre el reality.

Uno de los momentos que más llamó la atención de la charla fue cuando Yaya decidió revelar públicamente quién es realmente el jefe y máximo responsable del programa, desmintiendo así versiones que circulaban en redes sociales y que señalaban erróneamente a algunos de los integrantes del equipo digital como los dueños del formato.

