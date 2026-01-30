Colombia

Gobierno Petro se cansó de Andrés Idárraga, el ministro encargado que se peleó con “todos” en dos meses

El secretario de Transparencia de la Presidencia fue anunciado como encargado del Ministerio de Justicia el 20 de noviembre de 2025

El ministro encargado de Justicia
El ministro encargado de Justicia dejará el cargo tras dos meses a cargo de la cartera

El 30 de enero, fuentes de Infobae Colombia confirmaron la salida del ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, que tras poco más de dos meses en el cargo, tendrá que volver a asumir la Secretaría de Transparencia en la Presidencia de la República.

En el Ministerio de Justicia se posesionará el abogado Jorge Iván Cuervo, especialista en derecho público y en política social, que ha trabajado con entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Consejería Presidencial para Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y la Veeduría Distrital.

Aunque esto no ha sido confirmado por la cartera, Idárraga saldrá del Ministerio de Justicia tras una gestión que fue noticia principalmente por las polémicas que protagonizó.

Idárraga protagonizó varios "enfrentamientos" con
Idárraga protagonizó varios "enfrentamientos" con ministros y directores de entidades del Estado

Sobre la salida de Idárraga del Ministerio de Justicia, El Tiempo informó que habría sido una orden directa por parte del presidente Gustavo Petro, lo que reflejaría un desgaste en la relación del secretario de Transparencia con fichas claves del Gobierno nacional.

Algo que llama la atención es que la salida de Idárraga se registra a pocos días de que el presidente tenga un encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, teniendo en cuenta que uno de los puntos más importantes de la conversación será la situación en Colombia respecto a los narcocultivos y la producción de cocaína.

Uno de los puntos que pudo marcar la salida de Idárraga es el conflicto que tiene con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre el que afirmó que no confía y acusó a la cartera de espiarlo con el uso del software Pegasus.

Para que la lucha contra el narcotráfico pueda ser efectiva, es crucial que exista un trabajo en conjunto entre las carteras de la defensa y la justicia, algo que entre Idárraga y Sánchez no se estaba registrando.

Idárraga acusó al Ministerio de
Idárraga acusó al Ministerio de Defensa de espiarlo con el software Pegasus

Durante el tiempo que Idárraga estuvo en el Ministerio de Justicia, también criticó a entidades del Estado; una de ellas fue el Inpec, puesto que tras las acusaciones del presidente de El Salvador sobre casos de extorsión en su país a través de llamadas telefónicas desde prisiones en Colombia, Andrés Idárraga señaló la responsabilidad de los guardianes de las cárceles en los “lujos” que tienen algunos reclusos.

El ministro encargado mencionó que la mayoría de inhibidores de señal que son fijados en las prisiones no funcionan y declaró que en Colombia han pasado más de 12 años, incluyendo tres del Gobierno Petro, sin que se registre ningún tipo de inversión para mejorar la comunicación en los centros de reclusión.

Idárraga también cuestionó la falta de avances en investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, cuestionando por qué el país sigue sin conocer la verdad sobre la fuga de la cárcel La Picota de “Matamba”, un narco que dos meses después de la fuga fue dado de baja por las autoridades.

Idárraga volverá a la Secretaría
Idárraga volverá a la Secretaría de Transparencia de la presidencia

Otro hecho relevante que protagonizó Idárraga fue una disputa pública con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, luego de que la fiscalía revirtió una audiencia de imputación por su presunta injerencia en los cambios que sufrió el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay.

“Lo que yo he detectado cuando hago algún tipo de averiguación relacionada con la seguridad del presidente es que ha habido ciertas actitudes del doctor Idárraga que no son las más éticas”, declaró Augusto Rodríguez a El Tiempo sobre la posibilidad de que la fiscalía imputara cargos en su contra.

El director de la UNP aseguró que Andrés Idarraga estaba presentando solicitudes y presionando a funcionarios al interior de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Inpec.

El último hecho público que realizó Idárraga antes de que se conociera el nombre de su reemplazo fue llegar a un acuerdo con los sindicatos de la cartera, lo que incluye 57 puntos de negociación y un aumento salarial del 20% para los trabajadores del ministerio.

