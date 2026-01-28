Secretaría de Educación de Bogotá advirtió retrasos en giros del Gobierno para pagar el salario a los docentes: ministerio respondió

La secretaria de Educación Isabel Segovia aseguró que varios docentes no recibirán su pago de nómina el 28 de enero por culpa del Gobierno - crédito Banco de la República

La Secretaría de Educación de Bogotá advirtió sobre la falta de pago de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por parte del Gobierno nacional, indicando que esta situación está poniendo en riesgo la cobertura de la nómina de los educadores de la ciudad.

De acuerdo con una carta enviada por la secretaria de Educación, Isabel Segovia, al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, por primera vez en 20 años el Gobierno nacional no giró a la entidad el dinero del SGP que se requiere para pagarles a los profesores.

La falta de esos recursos implica que una buena parte del cuerpo docente de la ciudad no recibirá sueldo, excepto aquellos cuyo salario sale de los recursos propios del distrito; serán los únicos que verán reflejada su remuneración el 28 de enero, mientras que los demás deberán esperar al giro que debe hacer la Nación.

Isabel Segovia, secretaria de educación de Bogotá, pidió al Gobierno nacional seguir girando los recursos del SGP los días 20 y 21 de cada mes - crédito Alcaldía de Bogotá

Normalmente, la Secretaría de Educación recibe la transferencia de este dinero entre los días 20 y 21 de cada mes, lo que permite cubrir la nómina docente con tres días hábiles de anticipación al cierre mensual. Sin embargo, este plazo no se cumplirá.

“Hoy, la ausencia del giro de recursos por parte de la Nación se ha materializado, y se ha puesto en riesgo el pago oportuno de la nómina de los educadores de Bogotá”, detalló la funcionaria en la misiva.

Frente a la ausencia del giro desde la Nación, hizo un llamado urgente al Ministerio de Educación para corregir la situación y así proteger los derechos laborales del cuerpo docente en Bogotá.

La secretaria de Educación Isabel Segovia informó que, por primera vez en 20 años, el Gobierno no giró los recursos del DGP para pagar la nómina de los docentes - crédito @IsabelSegoviaO/X

Los retrasos en los pagos por parte del Gobierno, al parecer, no son nuevos. La secretaria de Educación adjuntó una carta que envió el 16 de septiembre de 2025 al Ministerio de Educación, alertando sobre el riesgo de incumplimiento en las fechas habituales de pago, debido a la no disponibilidad de fondos provenientes del SGP.

En la comunicación, la funcionaria recordó que el pago de la nómina de 29.128 docentes se realiza el tercer día hábil antes de finalizar el mes y que la remuneración para el personal administrativo, constituido por 1.598 personas, se efectúa cinco días hábiles antes. Para ello, la Nación ha garantizado el giro de los recursos del SGP los días 20 y 21 del mes, pero eso no pasó en dos meses específicos de 2025.

“En los meses de julio y agosto de 2025, observamos con preocupación que las transferencias se realizaron los días 22 y 26, respectivamente. En particular, en agosto la recepción de los recursos ocurrió apenas un día antes de la fecha programada para el pago de nómina docente, lo que representó un riesgo importante para el cumplimiento de este compromiso”, recalcó entonces Segovia Ospina.

En ese sentido, indicó que cualquier retraso en las transferencias genera consecuencias directas en la gestión operativa e impide que se hagan los respectivos pagos puntualmente. “De manera atenta y respetuosa, solicitamos considerar la posibilidad de continuar realizando las transferencias correspondientes entre los días 20 y 21 de cada mes, tal como se venía haciendo, con el fin de asegurar la ejecución oportuna de los pagos”, solicitó.

En septiembre de 2025, la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, solicitó que se efectuaran a tiempo los pagos para garantizar la remuneración de los docentes - crédito @IsabelSegoviaO/X

Pese a su advertencia y petición realizada hace varios meses, la situación volvió a presentarse y, en este caso, según denunció, ya no será posible pagarle a tiempo al personal docente.

La respuesta del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación respondió a la denuncia de la Secretaría de Educación de Bogotá, señalando que el Gobierno no está incumpliendo ningún plazo de giro de recursos, según la normativa vigente.

“No existe retención de la nómina docente. El Ministerio de Educación Nacional está realizando los giros dentro de los tiempos establecidos por la ley. El artículo 29 de la Ley 1176 es claro: las transferencias se efectúan en los últimos 10 días del mes y las entidades territoriales pagan dentro de los 2 días siguientes”, precisó.

Aunado a ello, informó que se están realizando todos los trámites para garantizar el pago de la nómina para los profesores.

El Ministerio de Educación aseguró que la cartera no está reteniendo la nómina del cuerpo docente de Bogotá - crédito @Mineducacion/X