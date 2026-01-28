Colombia

Mafe Carrascal encendió las redes sociales al enfrentar a la secretaria de Educación de Bogotá: “Podría hacer mejor su trabajo”

La congresista del Pacto Histórico acusó a la administración de Carlos Fernando Galán de atacar a los maestros y de no reconocer los avances logrados por sus luchas; Isabel Segovia defendió el trabajo conjunto con los docentes

Mafe Carrascal responde a la
Mafe Carrascal responde a la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, tras críticas sobre los paros docentes - crédito @Educacionbogota/X - Mafe Carrascal/Facebook

Una nueva controversia estalló entre la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, perteneciente al Pacto Histórico, y la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia; una discusión que se provocó luego de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, asegurara que los paros y movilizaciones del magisterio causaron la pérdida de 185 días de clases desde 2012, lo que afectó la calidad de los estudiantes.

Frente a este anuncio del mandatario distrital, Mafe Carrascal no tardó en reaccionar y, a través de su cuenta en X, dejó claro su rechazo hacia las críticas al magisterio, por lo que resaltó su compromiso con la educación pública y señaló que sus acciones políticas están motivadas por el derecho a una educación digna y a la alimentación escolar.

De esta manera, en la plataforma digital, la legisladora escribió: “Secretaria @IsabelSegoviaO. Lo que mueve mi acción política son derechos a la educación y a la alimentación sana de las y los niños. Justamente por ello estoy del lado de las luchas del magisterio colombiano, porque son esas luchas y su insistencia las que han logrado que el Estado colombiano avance en la garantía de los derechos”.

Mafe Carrascal resaltó que las
Mafe Carrascal resaltó que las luchas sindicales son clave para avances en la infraestructura educativa y la alimentación escolar - crédito @MafeCarrascal/X

La congresista también criticó fuertemente a la secretaria Segovia por lo que consideró una visión errónea sobre el papel de los maestros y las luchas sindicales.

“Por eso la invito a dejar de considerar a las y los maestros sindicalizados como sus enemigos, y a aprender que podrían ser sus aliados en señalar las deficiencias de las políticas públicas”, dijo Carrascal, al referirse a la necesidad de un enfoque más colaborativo entre los funcionarios del Gobierno y los maestros para lograr una mejor educación pública.

En su mensaje, Carrascal hizo hincapié en la calidad de la alimentación escolar y pidió a la secretaria de Educación poner su lupa sobre este tema: “Póngale atención a la denuncia que hoy hizo la concejala Ana Teresa Bernal respecto al mal estado de la alimentación que se les dio a las y los niños. Si se dedicara a escuchar más a quienes protestan por la garantía de sus derechos laborales, educativos y a la alimentación, en vez de estigmatizar, podría hacer mejor su trabajo”.

El alcalde de Bogotá, Carlos
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que los paros causaron la pérdida de 185 días de clase desde 2012 - crédito Miguel Gutierrez/EFE

Esta fue la razón por la que inició la discusión en redes sociales entre las dos lideresas

Como se menciona anteriormente, el enfrentamiento se originó tras los comentarios del alcalde de Bogotá, que aseguró que el ausentismo docente, causado en gran parte por los paros y las movilizaciones, afecta directamente la calidad de la educación.

“Hay una demostración de estudios a que donde hay ausentismo de maestros, se impacta directamente la calidad de la educación que reciben los niños y tiene un impacto directo en las pruebas estatales”, declaró el alcalde.

Por lo que Carrascal no tardó en responder a esta acusación y en una publicación en redes sociales, la representante expresó: “El alcalde @CarlosFGalan, sus funcionarios y su partido el @NvLiberalismo demuestran cada que pueden el profundo desprecio que sienten por la acción colectiva de los sectores populares. Alcalde: ¡suelte a los maestros!”.

La congresista Mafe Carrascal rechazó
La congresista Mafe Carrascal rechazó las acusaciones de que los paros afecten la calidad educativa y defiende las luchas del magisterio - crédito @MafeCarrascal/X

“El sindicalismo del magisterio no es enemigo de la educación pública. Las luchas de décadas que han llevado a cabo han logrado avances en alimentación escolar, infraestructura educativa, cobertura de rutas escolares y financiación a lo largo y ancho del país, también en Bogotá”, argumentó Carrascal.

“Bogotá necesita una administración que promueva el diálogo social, ¡no una que trate a las y los profesores como un chivo expiatorio!”, expresó en su post.

Esta fue la tajante respuesta de la secretaria de Educación que intensificó la disputa

Ante las fuertes críticas de la representante a la Cámara, la secretaria de Educación de Bogotá respondió rápidamente en redes sociales en defensa de la posición de su administración: “Representante, el discurso político siempre enfrascado, pensando en quién pone los votos y no en quién debe verse beneficiado de la eficiencia y eficacia del presupuesto público”.

“La prioridad es y será siempre poner a los estudiantes en el centro. Nos mueven los derechos de ellos, el respeto por su tiempo escolar y la garantía de una educación de calidad que les transforme la vida”, añadió a su mensaje.

La secretaria de Educación de
La secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, defendió la administración de la alcaldía y reafirma que los avances en educación son gracias a la buena gestión pública - crédito @IsabelSegoviaO/X

La secretaria también hizo un llamado a Carrascal para que reconsiderara su enfoque: “Los avances en educación son gracias a la buena administración y al trabajo conjunto que se hace con los maestros hace años. Es inaceptable normalizar que los estudiantes del sector oficial tengan un año menos de escolaridad que los del sector privado. Representante, la invito cordialmente a pensar en las niñas y los niños”.

Con esta respuesta, Segovia intentó desmarcarse de las críticas de la congresista y reforzó la idea de que la gestión educativa del Distrito se enfoca en la mejora de la calidad educativa y en asegurar que los estudiantes no se vean perjudicados por factores externos como los paros.

Este fue el punto de quiebre que motivó el extenso mensaje de Carrascal, en el que expresó su postura y respondió directamente a la secretaria. Cabe recordar que ya en ocasiones anteriores, ambas habían tenido desacuerdos en redes sociales sobre temas similares.

Mafe CarrascalSecretaria de EducaciónIsabel SegoviaAlcalde de BogotáCarlos Fernando GalánPAEParos de maestrosEducaciónEstudiantes en medio de parosColombia-Noticias

