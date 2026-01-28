Juan Valdez busca al vendedor de tintos ‘John Valdez’, que se hizo viral en las calles de Barranquilla: esta es la razón

El trabajador fue captado recorriendo las calles de Barranquilla vendiendo sus tintos John Valdez - crédito Radio Sincelejo/Facebook

En Colombia, trabajadores honestos, que se levantan cada día para enfrentar las dificultades que impone la falta de oportunidades laborales, especialmente entre las personas mayores, desafortunadamente, se ven en las esquinas de cualquier región del país.

Sin embargo, la perseverancia y la voluntad de salir adelante definen a quienes, pese a la adversidad, buscan su sustento diario con esfuerzo y dignidad, convirtiéndose en ejemplo de resiliencia en todo el país.

Ese es el caso de un vendedor de tintos en Barranquilla, que se hizo viral a través de un video que ha generado gran atención en redes sociales por el ingenio de su propuesta: bajo el nombre John Valdez, el hombre recorre la ciudad en bicicleta, llevando en la espalda un letrero con ese apodo y una tipografía que evoca a la reconocida marca colombiana, ‘regada’ por el mundo: Juan Valdez.

La multinacional hizo la inesperada publicación en sus redes sociales - crédito Procafecol

Las imágenes, en las que se le ve ofreciendo café caliente desde termos en un cajón, captaron el interés de miles de usuarios, que resaltan su creatividad y sentido del humor.

La viralidad alcanzada llevó a la propia empresa Juan Valdez a reaccionar en sus redes sociales oficiales, difundiendo la imagen del vendedor y anunciando públicamente que se encuentran en su búsqueda. “Estamos buscando a John Valdez, un ejemplo de creatividad, ingenio y entusiasmo. Si lo conoces, ayúdanos etiquetándolo en los comentarios o cuéntanos dónde podemos encontrarlo, estamos seguros de que juntos lo lograremos”, publicó la marca en su cuenta de Instagram, acompañando la declaración con una captura de pantalla del video.

En el centro de esta historia se encuentra Miguel Velosa, un santandereano de 73 años que, ante las dificultades económicas, eligió apostar por un emprendimiento sencillo: vender café en bicicleta, rindiendo homenaje visual a la emblemática marca nacional.

Miguel Velosa, de 73 años, transforma la adversidad en oportunidad al vender café en bicicleta, homenajeando visualmente a la marca nacional icónica - crédito Fotomontaje Infobae

Velosa plasma el nombre de John Valdez en su camisa, lo que ha generado sonrisas y comentarios sobre la posible retribución de la empresa. Sin embargo, lejos de cualquier acción legal, la respuesta de la multinacional ha sido positiva y apunta a la construcción de un acercamiento con el vendedor.

“La marca siempre me ha llamado la atención, por sus cosas buenas y de por sí, por experiencia, sé que Juan Valdez es una de las grandes marcas que tiene Colombia a nivel mundial. Nos conocen por esa marca y nos ha hecho bastante famosos. Entonces, yo apoyándome en esa garantía le puse John Valdez”, señaló el protagonista de esta historia, a TuBarco.

El caso contrasta con otros episodios recientes en los que el uso de marcas reconocidas ha derivado en controversias o demandas. En esta ocasión, la historia de Velosa se ha convertido en un símbolo de creatividad popular y emprendimiento, recibiendo elogios por su actitud positiva y perseverancia. En palabras de la marca: “Un ejemplo de creatividad, ingenio y entusiasmo”.

Mientras en redes sociales algunos usuarios especulan sobre una posible sorpresa que la empresa podría preparar para el vendedor, otros bromean con el interés mostrado por la multinacional. La historia de Miguel Velosa y su bicicleta con café refleja el ingenio y la capacidad de reinventarse, atributos reconocidos como propios del espíritu colombiano.

Juan Valdez le tendría una inesperada sorpresa al vendedor de tintos John Valdez - crédito Juan Valdez/Instagram

“Para ponerle su demanda jajaajajas” ; “Juan Valdez es muy humana, le dará apoyo” ; “Mejor que se esconda ... seguro lo van a demandar por usar el tipo de letra ... 🤔 déjenlo en paz por favor" ; “El vende sus productos en el gimnasio. Mañana podemos pedirle su contacto” ; “Que una marca tan iconica para nuestro país, quiera apoyar a este emprendedor que tiene ingenio y creatividad, merece todo el apoyo.Espero que pronto lo consigan y se le pueda apoyar como se lo ganó!!! 🔥🔥🔥 (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.