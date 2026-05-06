Cayó alias Hilary: encargada de la operación financiera del Tren de Aragua a nivel internacional y hermana de ‘Larry Changa’

Alias Hilary fue capturada por ser una pieza clave en el Tren de Aragua: será extradita a los Estados Unidos - crédito Policia Nacional/Interpol

La Policía Nacional de Colombia, con la colaboración del FBI de Estados Unidos, concretó en Medellín un operativo que terminó con la captura de Whilet Betzabeth Hernández Cabriles, conocida como alias Hilary o ‘La Llavera’, identificada como una de las cabezas logísticas y financieras del Tren de Aragua y hermana de uno de sus fundadores.

El requerimiento formal para extradición, emitido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, responde a cargos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, lo que destaca el papel estratégico de la detenida en la expansión internacional del grupo criminal, de acuerdo con la información oficial difundida por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

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La relevancia de esta operación se amplifica por el vínculo familiar de Hernández con alias Larry Changa, cabecilla fundador del Tren de Aragua, lo que, según la Dijín, le confería máxima confianza y acceso a los principales mecanismos de dirección y control dentro de la estructura delictiva.

Las imágenes corresponden a un anuncio oficial sobre la captura de Whilet Betzabeth Hernández Cabriles, conocida como alias Hilary o 'La Llavera', en Medellín. El operativo se realizó en colaboración con el FBI de Estados Unidos - crédito Policía Nacional/Interpol

El impacto de la captura de “Hilary” se considera estructural, al afectar de manera directa la capacidad de expansión, los canales logísticos y los recursos económicos de la organización, especialmente en América Latina y Estados Unidos, según destacó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, al describir la investigación conjunta de la Dijín y el FBI.

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Según la misma fuente, Whilet Hernández era responsable de articular redes transnacionales para el transporte y distribución de sustancias ilícitas y de gestionar los flujos financieros que aseguraban la operatividad y reproducción del Tren de Aragua en la región. Además, sobre la detenida pesa interés judicial de Perú y México por su presunta implicación en delitos de proxenetismo, elemento que, en palabras de la Policía Nacional, confirma la naturaleza y el alcance internacional del grupo criminal.

La captura de Whilet Betzabeth Hernández Cabriles fue resultado de la operación Sin Frontera, desarrollada en Medellín por la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, con apoyo operativo y de inteligencia del FBI. Luego de su detención, fue puesta a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y permanece a la espera de la culminación de los trámites de extradición a Estados Unidos.

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El requerimiento formal para extradición, emitido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, responde a cargos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir - crédito Policía Nacional/Interpol

El Tren de Aragua es una organización criminal venezolana que ha extendido su actividad hacia varios países latinoamericanos, reforzando su estructura mediante la reinversión sistemática de ganancias provenientes del narcotráfico. La investigación de la Dijín ha señalado a “Hilary” como pieza central en la gestión y consolidación de estos procesos de expansión y diversificación criminal.

La Policía Nacional de Colombia reiteró su compromiso en materia de cooperación internacional para enfrentar y desarticular redes delictivas que afectan la seguridad regional.

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Quién es Larry Changa

Las autoridades colombianas detuvieron a Larry Amaury Álvarez Núñez, apodado “Larry Changa”, uno de los fundadores del Tren de Aragua, organización criminal originada en la cárcel venezolana de Tocorón. Su captura se realizó en Circasia, Quindío, mediante un operativo dirigido por un grupo especial de la Policía Judicial, con apoyo tecnológico.

Álvarez Núñez, de 47 años, ayudó a establecer y expandir el Tren de Aragua desde Venezuela hacia otros países, incluyendo Chile y Colombia. Durante su estadía en la cárcel venezolana, participó en la creación del grupo junto a Héctor Guerrero Flores (‘Niño Guerrero’) y Johan Petrica. Entre 2013 y 2015, esta organización se transformó en una red criminal transnacional.

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Fotografía cedida por la Policía Nacional de Colombia donde se observan a integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), mientras custodian al ciudadano venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez, alias 'Larry Changa' el lunes luego de ser capturado y trasladado a Bogotá (Colombia) - crédito Policía Nacional de Colombia

En 2015, Álvarez Núñez se fugó del penal y más tarde se radicó en Chile con documentación falsa. Allí, según fuentes policiales, se dedicó al lavado de dinero a través de empresas de reparto de comida y transporte. Las autoridades chilenas lo vinculan con delitos como secuestro, homicidio y porte ilegal de armas.

En 2022, ingresó a Colombia nuevamente de manera irregular, utilizando documentos falsos y estableciéndose en la región del Eje Cafetero. Su objetivo era fortalecer la presencia del Tren de Aragua en el país, empleando negocios como pizzerías y carnicerías para lavar dinero. Logró obtener una identidad colombiana fraudulenta con el nombre de Víctor Miguel Moreno Álvarrez.

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El Ministerio de Defensa de Colombia detalló que Álvarez Núñez era solicitado por Venezuela, Chile y Colombia por delitos que incluyen terrorismo, tráfico de armas, secuestro y extorsión agravada. Tras su arresto, las autoridades trabajan en el proceso de extradición, esperando la solicitud formal de uno de los países requerientes. El procedimiento será canalizado por la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Asuntos Internacionales.