Una mujer habría sido despedida de su empleo tras organizar una rifa para celebrar los 15 años de su hija: esto se sabe del caso

Juanita, la joven encargada de exponer la queja, afirmó que algunos vecinos fueron hasta la administración para reclamar por la rifa que hacía la mujer sin permiso - crédito @__juanitaaa06/TikTok

Una joven llamada Juanita denunció la expulsión de una trabajadora de limpieza del conjunto residencial donde vive en Medellín tras ser acusada por algunos residentes de organizar una rifa para reunir fondos y celebrar los 15 años de su hija.

Según el relato divulgado en redes sociales, vecinos solidarios impulsaron una campaña para conseguir el dinero necesario; sin embargo, la intervención de otras personas terminó con la salida de la empleada.

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La iniciativa de la trabajadora consistía en la venta de boletas de una rifa dentro de la unidad, con el objetivo de recaudar lo suficiente para ofrecer una festividad sencilla a su hija menor por el cumpleaños tradicional de quince años.

Juanita sostuvo que la mujer “es mamá, desplazada, cabeza de familia y con dos hijos” y que recurrió a esta estrategia “porque su niña menor iba a cumplir quince años y no tenía el dinero suficiente para hacerle una fiesta”.

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La mujer afectada decidió hacer una rifa para celebrar la fuesta de 15 años de su hija - crédito Colprensa

En el video difundido, tanto la joven que realizó la denuncia en redes como “muchísimos vecinos” compraron y ayudaron a vender boletas. Y añadió: “Eso no es un lujo para ella, eso es de verdad una mamá queriéndole hacer algo lindo a su hija y celebrarle sus quinces, porque ¿qué niña no quiere que le celebren sus quinces?”.

Por otra parte, algunos residentes formalizaron una denuncia ante la administración del conjunto, considerando inapropiada la recolección de fondos. Tras esa advertencia, la administración decidió retirar a la trabajadora, “supuestamente trasladarla, pero todos sabemos que ese no va a ser el caso, porque así son las injusticias en este país”, expresó la joven en redes.

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Aseguró además, que los vecinos que decidieron apoyarla están consternados por lo ocurrido con el traslado o despido de la mujer: “Porque eso no se le hace a una mamá. Es más, eso no se le hace a nadie que esté haciendo los trabajos honrados. O sea, ella no está robando, ella no está haciendo nada malo, ella está intentando conseguir dinero para la fiesta de su hija”.

De acuerdo con la denuncia, se busca reunir el dinero para festejar el cumpleaños de la joven tras el despido de su mamá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Juanita detalló que la respuesta de apoyo colectivo se tradujo en una nueva campaña de donaciones online: “Estamos recaudando fondos con donaciones. Queremos apoyarla lo más que se pueda”.

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Difundió su número para quienes quieran canalizar ayuda directa o consultar sobre la situación, reiterando el pedido de compartir el contenido para evitar que “una niña se quede sin sus quinces y una mamá se quede sin su trabajo”.

Residentes apoyaron recolección, pero la denuncia terminó con el despido

En su mensaje, Juanita apeló a la empatía: “No queremos que una niña se quede sin sus quinces y una mamá se quede sin su trabajo”. La joven pidió ayuda económica y visibilización pública para la causa, sosteniendo que la medida adoptada fue una injusticia hacia una mujer trabajadora que, además, es madre cabeza de familia y desplazada.

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Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer y rápidamente respaldaron las declaraciones de Juanita: “Gracias por tomarte el tiempo de hacer este video”; “Nadie debería perder su trabajo por querer cumplirle un sueño a su hija”; “La falta de empatía de la administración, terrible”, entre otros.

Hay seguidores que esperan un pronunciamiento de parte de la administración del conjunto o de la mujer que hace parte de la historia para conocer su versión de los hechos.

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Andrea Valdiri compartió la noticia de que se realizarán fiestas de 15 años para 15 jóvenes elegidas de redes sociales - crédito @andreavaldirisos/IG

Este hecho recuerda el buen corazón de Andrea Valdiri que recientemente, tras ejecutar la fiesta de cumpleaños de su hija Isabella, tomó la decisión de festejarle el quinceañero a unas jóvenes que debían postularse para ganarse la celebración.

La influencer barranquillera corría con todos los gastos de la fiesta e incluso los vestidos, pero había una condición debían reunirse en una misma ciudad y el desplazamiento corría por cuenta de los familiares.

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