Colombia

Una mujer habría sido despedida de su empleo tras organizar una rifa para celebrar los 15 años de su hija: esto se sabe del caso

Vecinos y usuarios expresaron indignación y solidaridad con la madre desplazada, respaldándola mediante donaciones y sumando apoyos para que su hija celebre sus 15 años, a pesar de la decisión de la administración

Guardar
Google icon

Juanita, la joven encargada de exponer la queja, afirmó que algunos vecinos fueron hasta la administración para reclamar por la rifa que hacía la mujer sin permiso - crédito @__juanitaaa06/TikTok

Una joven llamada Juanita denunció la expulsión de una trabajadora de limpieza del conjunto residencial donde vive en Medellín tras ser acusada por algunos residentes de organizar una rifa para reunir fondos y celebrar los 15 años de su hija.

Según el relato divulgado en redes sociales, vecinos solidarios impulsaron una campaña para conseguir el dinero necesario; sin embargo, la intervención de otras personas terminó con la salida de la empleada.

PUBLICIDAD

La iniciativa de la trabajadora consistía en la venta de boletas de una rifa dentro de la unidad, con el objetivo de recaudar lo suficiente para ofrecer una festividad sencilla a su hija menor por el cumpleaños tradicional de quince años.

Juanita sostuvo que la mujer “es mamá, desplazada, cabeza de familia y con dos hijos” y que recurrió a esta estrategia “porque su niña menor iba a cumplir quince años y no tenía el dinero suficiente para hacerle una fiesta”.

PUBLICIDAD

Esta zona hace parte de los once focos en el país que permanecen bajo disputas entre grupos armados ilegales y/o organizaciones criminales, según informó la Defensoría del Pueblo en una de sus alertas emitidas a mediados de febrero de 2025 - crédito Colprensa
La mujer afectada decidió hacer una rifa para celebrar la fuesta de 15 años de su hija - crédito Colprensa

En el video difundido, tanto la joven que realizó la denuncia en redes como “muchísimos vecinos” compraron y ayudaron a vender boletas. Y añadió: “Eso no es un lujo para ella, eso es de verdad una mamá queriéndole hacer algo lindo a su hija y celebrarle sus quinces, porque ¿qué niña no quiere que le celebren sus quinces?”.

Por otra parte, algunos residentes formalizaron una denuncia ante la administración del conjunto, considerando inapropiada la recolección de fondos. Tras esa advertencia, la administración decidió retirar a la trabajadora, “supuestamente trasladarla, pero todos sabemos que ese no va a ser el caso, porque así son las injusticias en este país”, expresó la joven en redes.

Aseguró además, que los vecinos que decidieron apoyarla están consternados por lo ocurrido con el traslado o despido de la mujer: “Porque eso no se le hace a una mamá. Es más, eso no se le hace a nadie que esté haciendo los trabajos honrados. O sea, ella no está robando, ella no está haciendo nada malo, ella está intentando conseguir dinero para la fiesta de su hija”.

Una Quinceañera con vestido rosa y tiara sonríe de pie junto a una mesa larga, donde familiares y amigos sentados celebran al aire libre con decoraciones y pastel.
De acuerdo con la denuncia, se busca reunir el dinero para festejar el cumpleaños de la joven tras el despido de su mamá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Juanita detalló que la respuesta de apoyo colectivo se tradujo en una nueva campaña de donaciones online: “Estamos recaudando fondos con donaciones. Queremos apoyarla lo más que se pueda”.

Difundió su número para quienes quieran canalizar ayuda directa o consultar sobre la situación, reiterando el pedido de compartir el contenido para evitar que “una niña se quede sin sus quinces y una mamá se quede sin su trabajo”.

Residentes apoyaron recolección, pero la denuncia terminó con el despido

En su mensaje, Juanita apeló a la empatía: “No queremos que una niña se quede sin sus quinces y una mamá se quede sin su trabajo”. La joven pidió ayuda económica y visibilización pública para la causa, sosteniendo que la medida adoptada fue una injusticia hacia una mujer trabajadora que, además, es madre cabeza de familia y desplazada.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer y rápidamente respaldaron las declaraciones de Juanita: “Gracias por tomarte el tiempo de hacer este video”; “Nadie debería perder su trabajo por querer cumplirle un sueño a su hija”; “La falta de empatía de la administración, terrible”, entre otros.

Hay seguidores que esperan un pronunciamiento de parte de la administración del conjunto o de la mujer que hace parte de la historia para conocer su versión de los hechos.

---
Andrea Valdiri compartió la noticia de que se realizarán fiestas de 15 años para 15 jóvenes elegidas de redes sociales - crédito @andreavaldirisos/IG

Este hecho recuerda el buen corazón de Andrea Valdiri que recientemente, tras ejecutar la fiesta de cumpleaños de su hija Isabella, tomó la decisión de festejarle el quinceañero a unas jóvenes que debían postularse para ganarse la celebración.

La influencer barranquillera corría con todos los gastos de la fiesta e incluso los vestidos, pero había una condición debían reunirse en una misma ciudad y el desplazamiento corría por cuenta de los familiares.

Google icon

Temas Relacionados

Videos ViralesRifaCelebración de 15 añosMedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cayó alias Hilary: encargada de la operación financiera del Tren de Aragua a nivel internacional y hermana de ‘Larry Changa’

Luego de su detención, la mujer fue puesta a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y permanece a la espera de la culminación de los trámites de extradición a Estados Unidos

Cayó alias Hilary: encargada de la operación financiera del Tren de Aragua a nivel internacional y hermana de ‘Larry Changa’

Habló la esposa de Rodrigo López, secuestrado por el ELN en 2025 y que fue sometido a un ‘juicio revolucionario’: “La esperanza es que está vivo”

El grupo criminal indicó que López Estrada pasará otros 55 meses secuestrado por supuestos delitos de pertenencia a un organismo del Estado presuntamente vinculado a crímenes de lesa humanidad, espionaje y montajes judiciales

Habló la esposa de Rodrigo López, secuestrado por el ELN en 2025 y que fue sometido a un ‘juicio revolucionario’: “La esperanza es que está vivo”

Encapuchados causaron disturbios y daños en la Universidad Sergio Arboleda y el sistema de transporte en el norte de Bogotá, según nuevos videos

Un incidente, documentado por cámaras de vigilancia y testigos, derivó en lesiones a vigilantes y miembros de la comunidad educativa, tras una escalada de tensiones en inmediaciones de una estación de transporte público

Encapuchados causaron disturbios y daños en la Universidad Sergio Arboleda y el sistema de transporte en el norte de Bogotá, según nuevos videos

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

El cuadro dirigido por Lucas González buscará los tres puntos para desequilibrar uno de los grupos más reñidos del torneo hasta el momento

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Mujer denunció en redes sociales que militares se “cuelan” en Transmilenio, pero hay una razón para esto, según la ley

Una usuaria de TikTok publicó un video en el que se observa a varios policías cruzando los torniquetes sin pagar, por lo que exigió que los uniformados abonaran el valor correspondiente al ingreso

Mujer denunció en redes sociales que militares se “cuelan” en Transmilenio, pero hay una razón para esto, según la ley
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

ENTRETENIMIENTO

Karol G dejó ver cuál es la exigente rutina de ejercicios que realiza para cuidar su cuerpo: recibió miles de comentarios

Karol G dejó ver cuál es la exigente rutina de ejercicios que realiza para cuidar su cuerpo: recibió miles de comentarios

Juanda Caribe habría destapado las tensiones familiares con Sheila Gandara tras video de su hija en 'La casa de los famosos Colombia'

Jhorman Toloza arremetió contra Alexa Torrex y su familia tras conocer que está interesada en hablar primero con Tebi tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Cecilia López, exministra de Agricultura, reveló el golpe que vivió con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán: “Lo perdimos todo”

Valentina González, expareja de Ryan Castro, anunció nueva relación: es un futbolista con paso por la selección Colombia

Deportes

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Bayern Múnich vs. PSG, semifinal de la Champions League EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

Egan Bernal correrá el Giro de Italia 2026: así confirmó su equipo la presencia del ciclista colombiano

Millonarios superó a Nacional y fue el equipo con mayor promedio de asistencia en el fútbol colombiano: este es el ranking completo