Fuga en centro transitorio de Neiva: dos presos fueron recapturados y otros dos más se entregaron

Cuatro de los siete evadidos del CDT de Neiva ya están bajo custodia, tras operaciones de recaptura y entregas voluntarias por presión de medios y comunidad - crédito Pixabay

El Centro de Detención Transitorio (CDT) de Neiva, ubicado en el barrio El Triángulo, reportó en la madrugada del lunes 26 de enero la fuga de siete internos, todos procesados por delitos graves.

Las autoridades desplegaron operativos en la ciudad y en municipios cercanos, lo que permitió la recaptura de Duván Sneyder Llanos, alias Frijol, acusado de acto sexual abusivo con menor de 14 años, y Jairo Andrés Gómez Perdomo, imputado por desaparición forzada.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Héctor Jairo Betancourt, destacó: "Gracias a la presión que se ha ejercido luego de la difusión que se hiciera por los medios de comunicación y el trabajo articulado con la comunidad, todas las autoridades estamos encaminadas y vamos por el camino correcto“.

Además, Jhon Sebastián Becerra Lizcano, de 23 años, procesado por homicidio, y Juan Sebastián Torres, de 18, investigado por hurto calificado, se entregaron voluntariamente ante las autoridades.

La policía capturó a Duván Sneyder Llanos, alias ‘Frijol’, procesado por acto sexual abusivo con menor de 14 años, y a Jairo Andrés Gómez Perdomo, investigado por desaparición forzada - crédito Policía Neiva

"Son dos las personas que se han logrado recapturar gracias a la información oportuna de la ciudadanía. Y un tercero, por esta misma presión, ya se entregó de forma voluntaria“, agregó el oficial.

La institución agregó que “su información es muy importante para dar con el paradero de los que aún faltan por recapturar línea 123″.

Sin embargo, aún permanecen prófugos tres de los reclusos, entre ellos alias Richard, disidente de las Farc capturado en noviembre de 2025 por instalar una motocicleta bomba en La Plata durante la Semana Santa, hecho que dejó dos víctimas fatales y 30 heridos.

Este sujeto había sido capturado recientemente en zona rural de La Plata, Huila, donde, según el reporte oficial, mantenía secuestradas a nueve personas.

Las autoridades municipales y nacionales realizaron un Consejo de Seguridad extraordinario en el que tomaron decisiones orientadas a fortalecer la seguridad en el CDT y esclarecer los hechos.

Alias Richard, reconocido disidente de las Farc, figura entre los evadidos del CDT en El Triángulo, Huila - crédito Redes sociales

Entre las medidas figura la conformación de una mesa técnica con la Rama Judicial para que, en adelante, los detenidos sean enviados a centros de detención del municipio donde fueron capturados; el CDT de Neiva no recibirá internos de otras jurisdicciones; se reforzarán las celdas a nivel estructural y tecnológico; y se gestionará que el el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) traslade a personas de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad.

Se anunció, además, una recompensa cuya cuantía dependerá de la calidad de la información y del perfil de los capturados, destinada a quienes colaboren con la ubicación y detención de los prófugos restantes.

Las autoridades continúan la búsqueda de los fugados faltantes y mantienen el operativo en la zona para recapturarlos en la ciudad y sitios cercanos al municipio.

Detalles de la fuga

El personal del CDT detectó la ausencia de los internos al efectuar la revisión de las celdas tras el reporte inicial de la fuga en la madrugada del lunes 26 de enero.

Tres prófugos continúan fugitivos, entre ellos alias ‘Richard’, disidente de las Farc y señalado por el atentado con moto bomba durante Semana Santa 2025 en La Plata, Huila - crédito Freepik

El coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, contó detalles: “En la mañana de hoy, pasadas las 6:05 de la mañana, el personal que presta servicio en el centro de detención transitorio se percata de la fuga de siete personas privadas de la libertad, entre ellas uno conocido como Richard. De inmediato se inició el acordonamiento y se continúan con las labores operativas para lograr la captura de estas personas”.

De igual manera, el oficial hizo un llamado a toda la ciudadanía: “Para que quien llegue a tener cualquier tipo de información que nos logre con la ubicación y recaptura de estas personas, la haga conocer a la línea de emergencia 123. Se garantiza la absoluta reserva”.