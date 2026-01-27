Revelaron nuevos detalles sobre ciudadano canadiense que cayó de un décimo piso en Medellín: se conoció su identidad y vida en El Poblado

Edificio Art Living, ubicado en el sector de El Poblado, donde residía el ciudadano canadiense y donde ocurrieron los hechos que son materia de investigación. - crédito Google Maps

La muerte de un ciudadano canadiense en un edificio residencial de El Poblado, en Medellín, continúa generando conmoción y preguntas, luego de que las autoridades conocieran nuevos detalles sobre su vida en el país, su entorno cercano y las circunstancias previas al hecho ocurrido en la mañana del lunes 26 de enero.

La víctima fue identificada como Dirk Christian Martin Frankenne, de 43 años, quien fue hallado sin vida en la planta baja del edificio Art Living, ubicado en la comuna 14.

El caso fue reportado a las 6:34 a. m. por el personal de seguridad del conjunto residencial, luego de que un fuerte ruido alertara a los vigilantes durante su ronda habitual.

Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, encargados de adelantar la inspección técnica, la fijación fotográfica y topográfica del sitio, así como el levantamiento del cuerpo y la recolección de elementos materiales probatorios.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo y la inspección técnica en el edificio Art Living, en El Poblado, Medellín - crédito red social X

Durante las diligencias iniciales, las autoridades confirmaron que Frankenne era de nacionalidad canadiense y que ocupaba un apartamento en el décimo piso del edificio, el cual habría sido arrendado bajo la modalidad de alquiler de corta duración mediante una plataforma digital.

Este dato abrió una línea de análisis adicional relacionada con los controles, protocolos y documentación exigida en este tipo de arrendamientos temporales, especialmente cuando involucran a ciudadanos extranjeros.

Uno de los nuevos elementos conocidos en la investigación tiene que ver con el arraigo del ciudadano canadiense en Medellín.

Según información recabada por las autoridades a partir de testimonios de personas cercanas, Frankenne residía en Colombia desde hacía aproximadamente tres años y trabajaba como asesor financiero remoto, modalidad que le permitía desempeñar sus labores para clientes en el exterior mientras vivía en la ciudad.

Un compañero de vivienda, cuya declaración fue incorporada a las diligencias preliminares, señaló que la víctima atravesaba dificultades relacionadas con su salud mental desde temprana edad, y que la noche anterior a los hechos ambos habían llevado a cabo actividades cotidianas.

El incidente se registró en el edificio Art Living, ubicado en el exclusivo sector de Castropol, durante la mañana del lunes 26 de enero - crédito X

Al regresar al apartamento en horas de la mañana, el hombre manifestó haber encontrado a su compañero sin vida, lo que llevó a que, de manera preliminar, las autoridades mantuvieran como hipótesis principal un acto autoinfligido, sin que hasta ahora exista una conclusión definitiva, de acuerdo con el medio El Colombiano.

Fuentes judiciales recalcaron que esta hipótesis no cierra otras líneas de investigación, y que el proceso continúa para establecer si existieron fallas en los sistemas de seguridad del edificio, omisiones en la supervisión del inmueble o irregularidades en el proceso de arrendamiento temporal.

La muerte de un extranjero en noviembre del 2025

El caso de Eric Lars Kirkegaard, de 65 años, ocurrido el pasado 3 de noviembre de 2025 en Medellín, aporta nuevos elementos al debate sobre las muertes de extranjeros en la ciudad. Kirkegaard, ciudadano estadounidense, falleció de manera súbita frente a un hotel en El Poblado.

El cuerpo de Eric Lars Kirkegaard, ciudadano estadounidense, fue hallado sin vida en El Poblado, Medellín, lo que reaviva la preocupación por la seguridad y la atención de extranjeros en la ciudad - crédito Alcaldía de Medellín

Testigos y empleados del hotel informaron que el hombre se sintió mal, comenzó a emitir quejidos y a presentar dificultades para respirar, por lo que se llamó a la línea de emergencia 123. Al llegar las unidades médicas, únicamente pudieron constatar la ausencia de signos vitales.

Un empleado del establecimiento sugirió ante la patrulla de vigilancia que la muerte podría deberse a un infarto, aunque esta hipótesis sigue siendo materia de verificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, al que fue trasladado el cuerpo para determinar científicamente la causa del deceso y descartar factores externos.

Este episodio se suma a una serie de decesos de ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros en Medellín bajo circunstancias diversas —que no siempre están vinculadas a hechos violentos— y que mantienen abiertas múltiples líneas de investigación