Colombia

Revelaron nuevos detalles sobre ciudadano canadiense que cayó de un décimo piso en Medellín: se conoció su identidad y vida en El Poblado

Un amigo del extranjero comentó que residía en la ciudad desde hace tres años, alquilaba su apartamento por corta duración y enfrentaba dificultades de salud mental

Guardar
Edificio Art Living, ubicado en
Edificio Art Living, ubicado en el sector de El Poblado, donde residía el ciudadano canadiense y donde ocurrieron los hechos que son materia de investigación. - crédito Google Maps

La muerte de un ciudadano canadiense en un edificio residencial de El Poblado, en Medellín, continúa generando conmoción y preguntas, luego de que las autoridades conocieran nuevos detalles sobre su vida en el país, su entorno cercano y las circunstancias previas al hecho ocurrido en la mañana del lunes 26 de enero.

La víctima fue identificada como Dirk Christian Martin Frankenne, de 43 años, quien fue hallado sin vida en la planta baja del edificio Art Living, ubicado en la comuna 14.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso fue reportado a las 6:34 a. m. por el personal de seguridad del conjunto residencial, luego de que un fuerte ruido alertara a los vigilantes durante su ronda habitual.

Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, encargados de adelantar la inspección técnica, la fijación fotográfica y topográfica del sitio, así como el levantamiento del cuerpo y la recolección de elementos materiales probatorios.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de
Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo y la inspección técnica en el edificio Art Living, en El Poblado, Medellín - crédito red social X

Durante las diligencias iniciales, las autoridades confirmaron que Frankenne era de nacionalidad canadiense y que ocupaba un apartamento en el décimo piso del edificio, el cual habría sido arrendado bajo la modalidad de alquiler de corta duración mediante una plataforma digital.

Este dato abrió una línea de análisis adicional relacionada con los controles, protocolos y documentación exigida en este tipo de arrendamientos temporales, especialmente cuando involucran a ciudadanos extranjeros.

Uno de los nuevos elementos conocidos en la investigación tiene que ver con el arraigo del ciudadano canadiense en Medellín.

Según información recabada por las autoridades a partir de testimonios de personas cercanas, Frankenne residía en Colombia desde hacía aproximadamente tres años y trabajaba como asesor financiero remoto, modalidad que le permitía desempeñar sus labores para clientes en el exterior mientras vivía en la ciudad.

Un compañero de vivienda, cuya declaración fue incorporada a las diligencias preliminares, señaló que la víctima atravesaba dificultades relacionadas con su salud mental desde temprana edad, y que la noche anterior a los hechos ambos habían llevado a cabo actividades cotidianas.

El incidente se registró en
El incidente se registró en el edificio Art Living, ubicado en el exclusivo sector de Castropol, durante la mañana del lunes 26 de enero - crédito X

Al regresar al apartamento en horas de la mañana, el hombre manifestó haber encontrado a su compañero sin vida, lo que llevó a que, de manera preliminar, las autoridades mantuvieran como hipótesis principal un acto autoinfligido, sin que hasta ahora exista una conclusión definitiva, de acuerdo con el medio El Colombiano.

Fuentes judiciales recalcaron que esta hipótesis no cierra otras líneas de investigación, y que el proceso continúa para establecer si existieron fallas en los sistemas de seguridad del edificio, omisiones en la supervisión del inmueble o irregularidades en el proceso de arrendamiento temporal.

La muerte de un extranjero en noviembre del 2025

El caso de Eric Lars Kirkegaard, de 65 años, ocurrido el pasado 3 de noviembre de 2025 en Medellín, aporta nuevos elementos al debate sobre las muertes de extranjeros en la ciudad. Kirkegaard, ciudadano estadounidense, falleció de manera súbita frente a un hotel en El Poblado.

El cuerpo de Eric Lars
El cuerpo de Eric Lars Kirkegaard, ciudadano estadounidense, fue hallado sin vida en El Poblado, Medellín, lo que reaviva la preocupación por la seguridad y la atención de extranjeros en la ciudad - crédito Alcaldía de Medellín

Testigos y empleados del hotel informaron que el hombre se sintió mal, comenzó a emitir quejidos y a presentar dificultades para respirar, por lo que se llamó a la línea de emergencia 123. Al llegar las unidades médicas, únicamente pudieron constatar la ausencia de signos vitales.

Un empleado del establecimiento sugirió ante la patrulla de vigilancia que la muerte podría deberse a un infarto, aunque esta hipótesis sigue siendo materia de verificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, al que fue trasladado el cuerpo para determinar científicamente la causa del deceso y descartar factores externos.

Este episodio se suma a una serie de decesos de ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros en Medellín bajo circunstancias diversas —que no siempre están vinculadas a hechos violentos— y que mantienen abiertas múltiples líneas de investigación

Temas Relacionados

Ciudadano canadiense MedellínDirk Christian MartinEl Poblado MedellínExtranjero MedellínDécimo pisoDepresiónColombia-Noticias

Más Noticias

Incremento de los casos de “supergripa” genera alertas sanitarias en Colombia: recomendaciones sobre vacunación

El reciente aumento en los diagnósticos de afecciones respiratorias atribuidas a una variante del virus influyó en la reacción de entidades de salud que instan a aplicar el biológico para disminuir riesgos en la población

Incremento de los casos de

David Luna lanzó propuesta para dejar sin Instagram y TikTok a niños menores de 14 años: “Están expuestos a redes criminales”

Las plataformas exponen a la infancia a manipulación, delitos y conflictos emocionales, según advirtió durante el candidato en medio del primer debate presidencial

David Luna lanzó propuesta para

La masacre de Barrancabermeja de 1998 llega a la Corte IDH y pone bajo escrutinio la respuesta del Estado colombiano

A casi 28 años de los hechos, el caso por los asesinatos y desapariciones ocurridos el 16 de mayo de 1998 será examinado en una audiencia pública internacional que evalúa no solo la violencia paramilitar, sino también la actuación de agentes estatales

La masacre de Barrancabermeja de

En el Dapre señalaron que recibieron la “justicia divina” tras la salida de Luz Dary Cruz, exdirectora del departamento de Talento Humano

Según denuncias obtenidas por Infobae Colombia, Dary Cruz, quien habría firmado declaraciones de insubsistencia, salió en el último remezón de la entidad

En el Dapre señalaron que

La UCI notificó el primer caso positivo de dopaje en el ciclismo colombiano en 2026

Germán Dario Gómez, corredor del Team Polti VisitMalta, tendrá oportunidad de aportar las pruebas que demuestren su inocencia, para que se levante la suspensión

La UCI notificó el primer
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón reapareció en redes

Juliana Calderón reapareció en redes sociales desde Jamaica: la joven intenta sobrellevar el duelo por la muerte de su novio

Arcángel reveló cómo se sintió al ser uno de los invitados de Bad Bunny en Medellín y la reacción del público colombiano

Nataly Umaña desmintió declaraciones de Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’ sobre su ruptura: “Era para liberarme de ti”

Tiktoker paisa llenó de críticas a Medellín: es la ciudad más “sobrevalorada de Colombia”

Madre de Yeison Jiménez reveló cómo recibió la noticia del fallecimiento del cantante: “Él me ha enviado mensajes”

Deportes

La UCI notificó el primer

La UCI notificó el primer caso positivo de dopaje en el ciclismo colombiano en 2026

Luis Díaz sigue siendo el centro de atención en el Bayern Múnich: así fue su golazo en la práctica previa al partido ante PSV por Champions League

Este fue el polémico gesto de Teófilo Gutiérrez a los hinchas de Millonarios tras la victoria en El Campín de Bogotá

Radamel Falcao lidera la lista de convocados de Millonarios para visitar a Deportivo Pasto: hay otras sorpresas

Él es Michael, el peluquero de estrellas del fútbol como Fabián Vargas, Mackallister Silva y Falcao García: cobra hasta un millón por corte