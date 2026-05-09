Policía frustró robo a una bodega en Bogotá: la denuncia ciudadana fue clave para su caída

La Policía captura en flagrancia a dos hombres por intento de hurto en bodega de El Restrepo - crédito MEBOG

Lo que parecía ser un hurto planeado durante la madrugada terminó convirtiéndose en una captura en flagrancia gracias a la rápida reacción de la Policía y al aviso oportuno de la ciudadanía.

Dos hombres señalados de ingresar ilegalmente a una bodega comercial en el barrio El Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, fueron enviados a prisión luego de ser sorprendidos cuando presuntamente intentaban escapar con mercancía del establecimiento.

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El caso ocurrió en medio de los operativos de seguridad adelantados por la Policía Nacional como parte de la estrategia de seguridad, dignidad y democracia, que busca fortalecer la vigilancia en diferentes sectores de Bogotá y, de acuerdo con las autoridades, la situación comenzó tras una llamada a la línea de emergencia 123, en la que ciudadanos alertaron sobre movimientos sospechosos en un establecimiento comercial del sector.

Según la información oficial, los presuntos delincuentes habrían ingresado en horas de la madrugada violentando una de las rejas de seguridad de la bodega con la intención de sustraer varios elementos del lugar. Sin embargo, la situación cambió cuando la propietaria del establecimiento llegó al inmueble y encontró a uno de los hombres dentro del local.

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El juez envía a prisión a presuntos responsables de robo frustrado en Antonio Nariño - crédito MEBOG

La rápida intervención de las patrullas de vigilancia permitió rodear el sitio y evitar que los sospechosos escaparan. Uno de ellos intentó huir al notar la presencia de los uniformados, mientras el otro permanecía afuera esperando en una motocicleta en la que, al parecer, planeaban abandonar el lugar tras cometer el robo.

El teniente coronel Carlos Rodríguez entregó detalles sobre cómo se desarrolló el operativo y destacó la importancia de la denuncia ciudadana para frustrar el hecho delictivo.

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“En las últimas horas, en el marco de la estrategia de seguridad, dignidad y democracia, la Policía Nacional, en la localidad Antonio Nariño, logra la captura de dos presuntos delincuentes por los delitos de hurto, cohecho y daño en bien ajeno”, indicó inicialmente el oficial.

El comandante explicó que el procedimiento se dio luego de que las patrullas llegaran al establecimiento tras recibir información de la central de radio sobre una posible intrusión en la bodega ubicada en el barrio El Restrepo.

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La colaboración ciudadana y la Policía Nacional logran detener a dos ladrones en pleno intento de fuga en Bogotá - crédito MEBOG

“Los hechos se suscitan en el barrio Restrepo, al interior de una bodega, cuando gracias a la información oportuna de la ciudadanía y una atención eficiente de nuestras patrullas de vigilancia policial, llegan al lugar y observan a una persona en una motocicleta a las afueras de un establecimiento comercial. En su interior, al parecer, se encontraba una persona”, señaló.

Las autoridades también revelaron que la propietaria del negocio autorizó el ingreso de los uniformados al establecimiento, permitiendo así la captura del sospechoso que se encontraba dentro del inmueble con mercancía lista para ser extraída.

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“Con el apoyo y la autorización de la dueña del establecimiento comercial, nuestras patrullas de vigilancia policial ingresan al lugar encontrando y capturando una persona quien tenía en su poder mercancía que iba a ser extraída de este lugar”, agregó el comandante Rodríguez.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue el amplio historial judicial de uno de los capturados. Según la Policía, el hombre registra más de 24 anotaciones por diferentes delitos, entre ellos hurto, lesiones personales, daño en bien ajeno, tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

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La colaboración ciudadana y la Policía Nacional logran detener a dos ladrones en pleno intento de fuga en Bogotá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, durante el proceso de judicialización, los dos hombres habrían intentado darles dinero a las autoridades para evitar las consecuencias, razón por la que también deberán responder por el delito de cohecho.

“Importante resaltar que durante el proceso de judicialización, los presuntos delincuentes intentan sobornar mediante el uso de dádivas a nuestros uniformados. Asimismo, uno de estos presuntos delincuentes cuenta con más de veinticuatro anotaciones por los diferentes delitos”, afirmó el oficial.

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La motocicleta utilizada presuntamente para facilitar la huida fue incautada como parte del procedimiento y quedó en manos de las autoridades como elemento material probatorio dentro de la investigación.

Tras las audiencias preliminares, un juez de la República determinó enviar a prisión a los dos hombres mientras avanzan las investigaciones en su contra por los delitos de hurto, daño en bien ajeno y cohecho.

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Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para continuar reportando cualquier situación sospechosa que permita reaccionar de manera inmediata ante posibles hechos delictivos.