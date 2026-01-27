Colombia

Navidad dejó billones en gasto, pero los hogares colombianos apretaron el bolsillo y compraron con más cautela

El consumo navideño creció frente a 2024, pero reflejó un ajuste en las decisiones de gasto, marcado por la inflación, las tasas de interés y una menor euforia en los hogares

Las luces, las reuniones familiares y las compras de último momento volvieron a mover con fuerza el consumo en Colombia durante diciembre de 2025, aunque sin el ímpetu desbordado de otros años. De acuerdo con un análisis de la firma Raddar, los hogares destinaron 42,2 billones de pesos a la canasta de Navidad, una cifra que confirma que la temporada sigue siendo clave para la economía, y también refleja un consumo más medido y ajustado a la realidad financiera de las familias.

El dato representa un crecimiento real de 4,26% frente a la Navidad de 2024, es decir, descontando el impacto de la inflación. Para Raddar, el resultado es positivo, aunque hace parte de un proceso de normalización tras los años de expansión acelerada y posterior desaceleración del gasto. En su informe, la firma resumió el comportamiento con una frase elocuente: ‘¡Gastamos diferente!: Navidad fue noche buena, pero no tan buena’.

El desempeño de diciembre no puede leerse de manera aislada. Además del gasto específico de Navidad, Raddar midió el consumo total de los hogares en el último mes del año y en todo 2025. En diciembre, el gasto agregado alcanzó los 131 billones de pesos, con una variación real de 3,57% frente al mismo mes de 2024. En el acumulado anual, el consumo llegó a 1.191,7 billones de pesos, lo que implicó un crecimiento real de 3,67%.

Según la firma, 2025 marcó el regreso del crecimiento del gasto, aunque con señales claras de pérdida de dinamismo hacia el cierre del año. “El gasto logra volver a crecer, más a final de año pierde dinámica por el aumento de la inflación, la revaluación y el aumento de las tasas de interés”, explicó Raddar, que además calificó el año como favorable en comparación con 2023 y 2024, “porque se compara con dos años que no fueron buenos”.

Al mirar con lupa la canasta navideña, los alimentos volvieron a ser el rubro dominante. Este grupo concentró el 38,3% del gasto de Navidad y sumó 16,2 billones de pesos, con un incremento real anual de 4,1%. El resultado confirma que, incluso en un contexto de ajuste, la comida sigue siendo el eje central de las celebraciones decembrinas en los hogares colombianos.

En segundo lugar apareció el gasto en hogar, que representó el 21% de la canasta y alcanzó los 8,9 billones de pesos, con un crecimiento real de 2,5%. Le siguió transporte y comunicaciones, con una participación de 15,1% y un gasto de 6,4 billones de pesos, impulsado por una mayor movilidad, viajes y uso de servicios asociados a las festividades.

Otros rubros mostraron comportamientos más moderados. La categoría de varios sumó 4,7 billones de pesos, mientras que educación registró 2,1 billones, con una variación real prácticamente plana. Salud, en contraste, creció 4,7% y llegó a 2,0 billones de pesos. El entretenimiento fue uno de los segmentos más dinámicos, con un aumento real de 6,4% y un gasto de 1,2 billones, mientras que moda se mantuvo como el rubro de menor peso, con 0,9 billones y un crecimiento real de 3,2%. Para Raddar, aunque “la canasta de Navidad crece 4,3 por ciento, que parece mucho, pero es menos de lo que crecimos en 2024”, el dato confirmó que los hogares están ajustando sus decisiones de gasto tras varios años atípicos.

Uno de los hallazgos más relevantes del informe tiene que ver con la forma en que se financió ese consumo. El crecimiento del gasto en 2025 estuvo impulsado principalmente por el crédito y no por un aumento significativo de los ingresos reales. “De cada 100 pesos que le entraron a los hogares en 2025, el 25,6 por ciento fueron créditos de consumo e hipotecario, incluyendo el uso de tarjeta de crédito”, detalló la firma. De hecho, el crédito explicó el 65,7% del crecimiento del ingreso, mientras que las remesas en pesos crecieron 8,9% y los salarios, rentas y subsidios aumentaron 3,7%, en un entorno de inflación de 5,1%.

El comportamiento mensual también mostró señales de enfriamiento. El mayor crecimiento real del gasto se registró en julio, con 5,6%, pero hacia diciembre la cifra se moderó. “El que ya compró carro, seguramente se demora dos o tres años en volver a comprar”, explicó Raddar al describir el cambio en el ciclo de consumo.

