Martha Isabel Bolaños reveló con qué actor tuvo el mejor beso: “Nos enganchamos”

En un inicio, la reconocida actriz se abstuvo de exponer el nombre de su compañero de rodaje. Sin embargo, un detalle lo delató

Martha Isabel Bolaños aseguró que
Martha Isabel Bolaños aseguró que tuvo un pequeño romance con el actor - crédito @marthaisabelii/Instagram

La reconocida actriz Martha Isabel Bolaños, recordada por su trabajo en producciones como Yo soy Betty, la fea; Francisco el matemático y Pasión de Gavilanes, reveló que tuvo un romance efímero con un actor con el que tuvo química durante un rodaje.

En conversación con Eva Rey, en el programa Desnúdate con Eva, confesó que su mejor beso actuado fue con un actor de amplio reconocimiento, cuyo nombre no quiso revelar por respeto a su relación actual.

Es que no te puedo decir con quién, porque esa persona hoy en día está casada y todo, y no, no podría decirte con quién. Pero bueno, con un actor en una novela, que yo estaba soltera, él estaba soltero y terminamos, terminamos enganchados, unos meses. Eso no lo sabe nadie”, contó la también empresaria, que hizo parte de MasterChef Celebrity durante el segundo semestre de 2023.

La actriz aseguró que cuando
La actriz aseguró que cuando se enganchó con el actor ambos estaban solteros - crédito @marthaisabelii/Instagram

En su intervención se atrevió a revelar un único detalle que terminó por exponer a quien fue su fugaz amor: “Solamente una cosa y no más. No vamos a decir el nombre. Era gordo”, dijo.

La presentadora del programa no titubeó en mencionar el nombre del primer actor que se le ocurrió que podría haber protagonizado el mejor beso con Bolaños: Andrés Parra, reconocido por personificar al capo Pablo Emilio Escobar Gaviria en la novela Escobar, El Patrón del Mal, de Caracol Televisión. Parra participó en una producción en 2011, llamada La Bruja, en la que también estuvo Martha Isabel Bolaños.

La actriz confirmó que se trató de Andrés Parra y recalcó uno de los cambios físicos más notables que ha tenido con el paso del tiempo, desde que compartió escenarios de rodaje con él.

Martha Isabel Bolaños calificó a
Martha Isabel Bolaños calificó a Andrés Parra como un tipazo - crédito Proactiv Entertainment/Alegríacorp

Él es un tipazo. Está flaco. Bueno, cuando yo grabé con él, estaba muy obeso. Ni siquiera era gordito, era obeso. Eso fue hace muchos años”, dijo.

En la entrevista, Bolaños también compartió detalles sobre un breve encuentro que tuvo con Christopher Carpentier, jurado de MasterChef Celebrity. Esto, negando la existencia de un romance entre ambos tras las especulaciones que surgieron en redes sociales, que se centraron en la química que mostraron ambos en el reality show.

En su momento, en diálogo con los Impresentables de Los 40, Carpentier confirmó que se encontró con Bolaños, aludiendo a la diferencia de edad entre ambos y descartando cualquier vínculo sentimental posterior a la cita: “Me causa risa, yo quiero tener hijos, no nietos, entonces no me voy a poner a enredar en un problema ahí”, dijo.

Según detalló la caleña, Carpentier
Según detalló la caleña, Carpentier quería acelerar su avance en la relación y aseguró que su molestia en esa cita se debió a que "no se lo dio" - crédito @marthaisabelii y @chriscarpentier/Instagram

Durante su intervención en Desnúdate Con Eva, Bolaños expresó su malestar ante las declaraciones del chef, indicando: “Si yo cuento lo que realmente pasó, sería rebajarme a su nivel”. La actriz sostuvo que la relación no prosperó tras una sola cena, señalando acciones que le incomodaron de quien fue su jurado en el programa. “Yo salí enfadada de la única cena que tuvimos y lo voy a decir con esta frase: porque no se la di. Así de sencillo, y se lo sostengo aquí en su cara, porque eso que él hizo no está nada chévere”, detalló.

La caleña aseguró que el chef chileno terminó el encuentro de forma abrupta: “Desde el día que yo salí con él y se bajó de mi carro, molesto, con tirada de puerta y todo, porque no accedí, ya, para mí es un X”. Según la versión de Bolaños, posteriormente interrumpieron cualquier tipo de contacto. “Fuimos a cenar, pero no, no prosperó por mí, porque… ajá, ‘despacio, gordo, vamos despacio’, él ya me quería casar”, puntualizó en declaraciones anteriores a Tropicana.

