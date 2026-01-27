Experto analizó las opciones que tiene Daniel Quintero de ser candidato presidencial: “En Colombia no hay que dar nada por descontado”

Daniel Quintero decidió retirarse de la consulta presidencial interna del Pacto Histórico, argumentando “falta de garantías” y acusando al CNE de intentar inhabilitarlo para futuras contiendas presidenciales - crédito @quinterocalle/Instagram

El 27 de enero, la Registraduría Nacional volvió a rechazar la inscripción del exalcalde de Medellín Daniel Quintero para participar en la consulta presidencial de los partidos políticos de izquierda, que ha sido denominada “Frente por la vida”.

Entre los argumentos, la registraduría informó que no es posible “aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente”, lo que fue calificado como algo “contrario a la constitución y a la ley”.

Cabe recordar que la inhabilidad de Quintero se debe a que en un principio se postuló para participar en la consulta del petrismo, que se llevó a cabo en octubre del 2025 y que ganó Iván Cepeda.

A través de su cuenta de X, Quintero afirmó que la registraduría no puede interponerse en su candidatura y anunció que se pronunciará al respecto próximamente.

“El CNE ya ha informado que es el competente para tomar una decisión sobre nuestra candidatura. La registraduría no puede y no debe bloquear la democracia, y el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos“, escribió Daniel Quintero.

¿Qué le queda a Daniel Quintero?

En diálogo con Infobae Colombia, el experto en temas jurídicos, políticos e internacionales Juan Nicolas Garzón, docente en la Universidad de La Sabana, entregó un análisis sobre lo ligado a los problemas que tiene la campaña de Daniel Quintero.

Para Garzón, lo afirmado por el antioqueño es técnicamente correcto, aunque indicó que los argumentos expuestos por la Registraduría Nacional son contundentes y difíciles de debatir por parte de la campaña de Quintero.

“Lo deja en una situación complicada; los argumentos de la registraduría son fuertes y se basan en el hecho de que Daniel Quintero estuvo en el tarjetón de la consulta. Son un reto para debatirlo por parte de Quintero. Le queda la oportunidad del concepto del CNE, pero hay que tener presente que se tiene un componente político que está compuesto por las bancadas más fuertes. Hay áreas grises y complejas”.

El docente recordó que Iván Cepeda también deberá esperar la decisión del CNE respecto al futuro de su candidatura, aunque explicó que se trata de contextos diferentes en los que hay un panorama difícil y complicado para Daniel Quintero.

“Es una decisión que tienen que ver; aunque son distintas, es sobre candidatos para una misma consulta. Si el CNE dice no, le cierra el camino por completo; es un efecto por una decisión que tomó en la primera consulta. En política y en Colombia no hay que dar nada por descontado, pero es un escenario en el que las posibilidades son escasas”.

Por último, Garzón anticipó que, en su concepto, lo más probable es que Daniel Quintero no pueda ser candidato a la presidencia, puesto que hay claridad de que está violando las normas y el mensaje a la sociedad sería negativo si el CNE permite que participe de la consulta. La decisión final se conocerá antes del 8 de febrero.

“Creo que no lo va a lograr, ya decía yo, los argumentos de la registraduría son fuertes. Permitirle a una persona presentarse a una nueva consulta, cuando ya fue derrotado y apareció en el tarjetón, y que ahora venga por una agrupación distinta, es algo contrario a la ley. No lo va a lograr por esa razón, aunque falta ver los argumentos de Quintero para defender su participación, aunque no veo que sea algo sencillo de cambiar en el proceso”, puntualizó.

