Exesposa de Luis Alberto Posada salió al paso tras polémica en el homenaje a Yeison Jiménez: “Personas ardidas”

La presentación de Posada en la ceremonia celebrada en el Movistar Arena causó revuelo entre los fanáticos, teniendo en cuenta las diferencias públicas que había mantenido con Jiménez en los últimos años

La exesposa del cantante se pronunció en redes, destacando su admiración y dejando atrás cualquier polémica, mientras aclaraba que asistió simplemente como una fan más de la música popular colombiana- crédito letengoelchisme / Instagram

La presentación de Luis Alberto Posada durante el homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, realizado el 14 de enero, generó un intenso debate en medios y redes sociales después de que el cantante abandonara la fila protocolaria y se mostrara molesto ante un intento de parte del equipo del artista fallecido de retirarlo del escenario.

El episodio, ocurrido frente a miles de asistentes y transmitido en plataformas digitales, situó a Posada en el centro de la atención pública y despertó opiniones divididas entre seguidores y detractores.

El cantante decidió mantenerse en el escenario para rendir tributo a Jiménez pese al incidente con los músicos y a las críticas que se multiplicaron en redes sociales. Algunos asistentes defendieron la reacción de Posada y la atribuyeron al impacto emocional causado por la muerte de Yeison, mientras que otros cuestionaron su actitud y la gestión del homenaje por parte del equipo organizador.

¿Qué dijo la exesposa de Luis Alberto Posada?

La actuación de Luis Alberto Posada en el homenaje a Yeison Jiménez desató controversias tras un cruce con el equipo del fallecido cantante en el Movistar Arena de Bogotá - crédito composición fotográfica Instagram

A dos semanas del homenaje, la atención se desplazó hacia Katalina Posada, exesposa de Luis Alberto Posada, que fue consultada mediante redes sociales acerca de su percepción sobre la actuación de su expareja en el evento.

La respuesta de Katalina sorprendió a varios usuarios, ya que evitó cualquier tono polémico y optó por destacar la trayectoria del padre de sus hijos:

“Lo vi como una fan más. Indiscutiblemente, él es el caballo de la música popular, el número uno, así salgan personas ardidas e incluso hasta colegas a decir lo contrario. Lo que es del César, es del César y él es el que manda la parada, disfruté de sus canciones, normal, como una fan más, sin rabia, sin rencor, sin absolutamente nada”, expresó Katalina Posada en un video difundido en redes.

La exesposa del intérprete de música popular enfatizó que asistió al homenaje como espectadora y no buscó ningún tipo de protagonismo en la ceremonia, remarcando que su único interés fue presenciar la despedida organizada por allegados y colegas de Yeison Jiménez.

Katalina subrayó que, más allá de las diferencias pasadas o las opiniones externas, la calidad y el legado artístico de Luis Alberto Posada no estaban en discusión desde su perspectiva.

Katalina Posada, exesposa de Luis Alberto, evitó la polémica y resaltó la trayectoria musical del intérprete, señalando que asistió al homenaje solo como espectadora - crédito Facebook

Las tensiones en medio del homenaje

El homenaje realizado en el Movistar Arena surgió tras el accidente aéreo que provocó la muerte de Yeison Jiménez, una de las figuras más influyentes de la música popular en Colombia.

Familiares, amigos y exponentes del género se unieron en el escenario para rendir tributo al artista caldense. La presencia de Luis Alberto Posada adquirió especial relevancia debido a las diferencias públicas que había mantenido con Jiménez en los últimos años.

Durante su presentación, Posada interpretó dos canciones acompañado por músicos del fallecido, pero al intentar una tercera pieza, notó que la banda ya no lo acompañaba, lo que provocó la exaltación por parte del valluno.

La situación dividió opiniones entre los seguidores, pues algunos criticaron al artista, mientras que otros recordaron que generalmente tiene episodios similares - crédito TikTok

“Venga, señor, ¿usted me puede disculpar, señor? ¿Usted por qué es tan grosero? Yo quería cantar otra canción. Señor. No la voy a cantar con ustedes, (refiriéndose a los músicos). Le voy a cantar esta canción al señor y a mi parce, Yeison Jiménez. Pero no sean groseros. Dijimos que tres canciones. Tres canciones para cantar. Pero tranquilos, si alguno en la orquesta se molestaron conmigo, no pasa nada. Así es producción, no pasa nada. Este no es momento de conflictos ni de nada. Pero a capela la voy a hacer”, recalcó Posada ante el público.

El artista decidió continuar y completó la interpretación a capela, lo que provocó una ovación mixta y dejó en evidencia el clima tenso tras bambalinas.

Navidad dejó billones en gasto,

Procedimientos estéticos que pueden acelerar

Senadora Aída Avella regañó en

Atlético Nacional concretó la llegada

Violento ataque con explosivos lanzados

Bad Bunny en el Super

Marino Hinestroza firmó con Vasco

